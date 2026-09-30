Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.0 комментариев
ВС России продолжили бои за четыре пункта в зоне окружения в Харьковской области
Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, отметили в Минобороны.
В данный момент ведутся бои за Грачевку, Нестерное, Рубленое и Резниково в Харьковской области. Кроме того, формирования противника уничтожаются около Нефедовки, Николаевки и Хатнего Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.
За минувшие сутки потери ВСУ в кольце окружения составили более 30 военнослужащих.
В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное.
Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Дергачей и Зарожного, отчитались в Минобороны.
Отметим, за последние сутки ВС России освободили харьковское Шабельное.
Накануне Минобороны сообщило о боях за пять населенных пунктов в кольце окружения.
За предыдущие сутки российские войска освободили харьковскую Крейдянку.