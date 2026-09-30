Tекст: Мария Иванова

В данный момент ведутся бои за Грачевку, Нестерное, Рубленое и Резниково в Харьковской области. Кроме того, формирования противника уничтожаются около Нефедовки, Николаевки и Хатнего Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

За минувшие сутки потери ВСУ в кольце окружения составили более 30 военнослужащих.

В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное.

Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Дергачей и Зарожного, отчитались в Минобороны.

Отметим, за последние сутки ВС России освободили харьковское Шабельное.

Накануне Минобороны сообщило о боях за пять населенных пунктов в кольце окружения.

За предыдущие сутки российские войска освободили харьковскую Крейдянку.