У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Минобороны сообщило о боях за пять населенных пунктов в кольце окружения
Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области.
В кольце окружения ведутся бои за освобождение Нестерного, Лукашово, Грачевки, Рубленого и Резниково. Нанесено комплексное огневое поражение по районам сосредоточения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районе Хатнего Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.
Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили более 60 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.
В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение Приколотного.
Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и опорным пунктам двух механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины у Ивашки и Константиновки.
А в Сумской области нанесено огневое поражение живой силе и технике формирований трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Хотени, Кияницы, Великой Рыбицы и Малой Рыбицы, отчитались в Минобороны.
Утром во вторник сообщалось, что российские войска сорвали попытку прорыва ВСУ под Харьковом.
За последние сутки российские войска освободили харьковскую Крейдянку.
Накануне Минобороны сообщало о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области.