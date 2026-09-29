Tекст: Мария Иванова

В кольце окружения ведутся бои за освобождение Нестерного, Лукашово, Грачевки, Рубленого и Резниково. Нанесено комплексное огневое поражение по районам сосредоточения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районе Хатнего Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили более 60 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.

В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение Приколотного.

Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и опорным пунктам двух механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины у Ивашки и Константиновки.

А в Сумской области нанесено огневое поражение живой силе и технике формирований трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Хотени, Кияницы, Великой Рыбицы и Малой Рыбицы, отчитались в Минобороны.

Утром во вторник сообщалось, что российские войска сорвали попытку прорыва ВСУ под Харьковом.

За последние сутки российские войска освободили харьковскую Крейдянку.

Накануне Минобороны сообщало о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области.