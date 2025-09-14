Танкисты «Днепра» уничтожили колонну ВСУ с диверсантами

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, танковый экипаж группировки «Днепр» в ходе боя экстренно провел ремонт своей машины и заманил колонну ВСУ, после чего полностью уничтожил ее, передает РИА «Новости». «Депутат» рассказал, что противник зашел двумя БМП и танком. В момент выхода в поле экипаж столкнулся с технической неисправностью – не закрывался клин, из-за чего не происходил выстрел.

После устранения неполадки танкисты подкараулили всю колонну. «Наводчик дает команду, что готов стрелять, я смотрю, а их уже две штуки, и уже танк сзади за ними! Подкараулили целую колонну и начинали разбирать», – рассказал командир.

Первым выстрелом осколочного боеприпаса экипаж поразил украинскую БМП, затем кумулятивным снарядом уничтожил танк. После этого танк ВСУ загорелся, экипаж начал покидать машину, а российские военные добили остатки диверсионной группы осколочными снарядами. В результате были ликвидированы танк и две БМП противника.

