УВЗ решил показать новые разработки на MILEX 2025 в Минске

Tекст: Алексей Дегтярев

Экспозиция УВЗ в составе стенда «Рособоронэкспорта» включит макеты танка Т-90МС, тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ) в масштабе один к десяти, сообщили в концерне, передает ТАСС.

Гендиректор Александр Потапов подчеркнул важность крепких деловых связей с белорусской стороной и отметил, что благодаря общему инженерному наследию обе стороны эффективно сотрудничают по совместным проектам и модернизации техники.

«Для нас особенно важно, что с белорусскими партнерами у нас сложились прочные деловые связи: наши отношения не просто развиваются, но и выходят на новый уровень, как и само Союзное государство России и Белоруссии», – заявил Потапов.

В пресс-службе уточнили, что танк Т-90МС, аналогично серийному Т-90М, получил модульную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств, включая беспилотники, а также оснащен динамической защитой, решетчатыми экранами и средствами радиоэлектронной борьбы с дронами. Танк может комплектоваться дополнительной защитой для городских боев и комплексом активной защиты.

Инженерная машина УБИМ, по словам представителей концерна, совмещает функции броневика для ремонта и эвакуации, средства разграждения и разминирования. Ее высокая защищенность и мобильность позволяют сопровождать войска в различных условиях.

ТОС-1А «Солнцепек» также подверглась модернизации: на нее установили защиту от дронов и дополнительные экраны.

Ранее первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявил, что российские танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ являются лучшими серийными танками в мире.