  • Новость часаЭксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа
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    Мнения
    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России нужна свободная Восточная Европа

    Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.

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    20 мая 2025, 11:43 • Новости дня

    УВЗ решил показать новые разработки на MILEX 2025 в Минске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Модернизированный танк, огнеметную систему и инженерную машину производства «Уралвагонзавода» планируется представить на международной выставке вооружения MILEX 2025 в Белоруссии.

    Экспозиция УВЗ в составе стенда «Рособоронэкспорта» включит макеты танка Т-90МС, тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ) в масштабе один к десяти, сообщили в концерне, передает ТАСС.

    Гендиректор Александр Потапов подчеркнул важность крепких деловых связей с белорусской стороной и отметил, что благодаря общему инженерному наследию обе стороны эффективно сотрудничают по совместным проектам и модернизации техники.

    «Для нас особенно важно, что с белорусскими партнерами у нас сложились прочные деловые связи: наши отношения не просто развиваются, но и выходят на новый уровень, как и само Союзное государство России и Белоруссии», – заявил Потапов.

    В пресс-службе уточнили, что танк Т-90МС, аналогично серийному Т-90М, получил модульную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств, включая беспилотники, а также оснащен динамической защитой, решетчатыми экранами и средствами радиоэлектронной борьбы с дронами. Танк может комплектоваться дополнительной защитой для городских боев и комплексом активной защиты.

    Инженерная машина УБИМ, по словам представителей концерна, совмещает функции броневика для ремонта и эвакуации, средства разграждения и разминирования. Ее высокая защищенность и мобильность позволяют сопровождать войска в различных условиях.

    ТОС-1А «Солнцепек» также подверглась модернизации: на нее установили защиту от дронов и дополнительные экраны.

    Ранее первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявил, что российские танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ являются лучшими серийными танками в мире.

    19 мая 2025, 14:48 • Новости дня
    Степашин обвинил Сердюкова в подрыве обороноспособности России

    Степашин заявил о серьезном ущербе обороне России при Сердюкове

    Степашин обвинил Сердюкова в подрыве обороноспособности России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова в 2007–2012 годах нанесли серьезный удар по обороноспособности России, ослабили военкоматы и систему призыва, заявил бывший глава правительства Сергей Степашин.

    Бывший председатель правительства России, а ныне глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков нанес серьезный ущерб обороноспособности страны, передает ТАСС.

    По его словам, ранее никто не предполагал, что вновь возникнет необходимость защищать Отечество. Степашин отметил, что Ассоциация юристов России сейчас оказывает профессиональную юридическую помощь военнослужащим и участникам спецоперации на Украине.

    Он также подчеркнул, что практически все представители Ассоциации юристов побывали «за ленточкой», уточнив: «Я правда не понимаю, за ленточкой – это в Киеве или во Львове? Все остальное это не новые территории, а возвращенные в лоно России», – отметил Степашин.

    XIII Петербургский международный юридический форум открылся 19 мая, в этом году он проходит под лозунгом: «Право: уроки прошлого для мира будущего».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация на Украине заставила пересмотреть принципы морской реформы Сердюкова.

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    19 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении

    «Северяне» справились с атакой десятков штурмовиков и техникой ВСУ около Теткино

    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении
    @ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группы войск «Север» успешно остановили одну из крупнейших атак ВСУ на направлении Теткино, уничтожив значительную часть сил и техники противника на границе.

    Войска группировки «Север» уничтожили инженерные, передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, однако противник обрушился на бойцов с одной из самых сильных атак на направлении Теткино, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках», – сказано в сообщении.

    Российские военнослужащие отразили все попытки противника прорвать оборону и уничтожили большую часть военной техники и живой силы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – уточнили «Северяне».

    Так же были уничтожены БМП Bradley, танк Т-72, гаубица «Мста-Б», автомобильная техника, коптеры и пункты боевого питания.

    За сутки общее продвижение группировки «Север» на Сумском направлении составило свыше 650 метров, в Волчанске – свыше 160 метров. Кроме того противник был выбит из шести опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы два месяца незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно  передавая своему командованию свежие разведданные о передвижении ВСУ.

    В начале мая «Северяне» рассказали, как военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде ради спасения сослуживцев в Курской области.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    19 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Ростех заявил о превосходстве Т-90 над танками Leopard

    Ростех сообщил о преимуществах Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М над Leopard

    Ростех заявил о превосходстве Т-90 над танками Leopard
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские серийные танки, по данным Ростеха, обладают лучшей защитой и приспособлены к современным боевым условиям благодаря доработкам.

    Как передает ТАСС, после изучения трофейного Leopard 2A6 специалисты Ростеха пришли к выводу, что российские танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М превосходят немецкие машины по адаптации к современным боевым действиям. В корпорации заявили: «На сегодняшний день наиболее адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские машины Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Они имеют улучшенную всеракурсную защиту от дронов и ПТРК – от противокумулятивных решеток до динамических элементов и других приспособлений».

    По словам представителей Ростеха, российские танки неоднократно выдерживали многочисленные попадания, продолжая выполнять боевые задачи. В корпорации добавили, что западные танки Leopard 1, используемые ВСУ, значительно уступают по эффективности и считаются устаревшими.

    Российские войска регулярно уничтожают западные танки, в том числе различные модификации Leopard, в ходе боевых действий в зоне спецоперации на Украине. На прошлой неделе Минобороны России опубликовало видео, где операторы дронов Центра «Рубикон» подбили Leopard ВСУ под Степановкой на донецком направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами при эксплуатации немецких танков Leopard 2 на поле боя. Российские противотанковые ракетные комплексы позволяют эффективно поражать эти машины. Киев не может быстро освоить ремонт Leopard 2 без помощи западных специалистов.

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    20 мая 2025, 06:03 • Новости дня
    Польские наемники ВСУ были замечены под Красноармейском

    Боец ВС России сообщил о польских наемниках на передовой ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Англоязычные и польские наемники, по словам бойца ВС России, находились на первой линии обороны под Красноармейском, что подтверждается услышанными голосами.

    Польские и англоязычные наемники были замечены в рядах ВСУ на направлении Красноармейска, передает РИА «Новости». О присутствии иностранных бойцов сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России с позывным «Старый».

    В своем заявлении он отметил: «Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю».

    По словам разведчика, иностранцы находились на первой линии обороны на красноармейском направлении. Он предположил, что наемники могли не успеть покинуть позиции из-за того, что бойцы ВС России отрезали им пути отхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart, а часть из них захвачена в плен. В боях за Лысовку в Донецкой народной республике выявили наемников из Колумбии и Польши.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, отметив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    18 мая 2025, 04:45 • Новости дня
    Власти Британии решили создать нацгвардию для защиты инфраструктуры

    Times: Власти Британии собрались объявить о создании национальной гвардии

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Британии планируют сформировать многотысячную национальную гвардию для усиления защиты ключевых энергетических и транспортных объектов, пишет Times.

    Планы по созданию национальной гвардии для охраны стратегически важных объектов отражены в правительственном обзоре стратегической обороны, пишет The Sunday Times.

    Новое формирование будет организовано по образцу гражданского ополчения, созданного в годы Второй мировой войны, когда Британия столкнулась с угрозой вторжения.

    «Многотысячные гражданские силы будут охранять жизненно важные объекты, такие как аэропорты и атомные станции», – говорится в материале.

    В состав гвардии войдут несколько тысяч добровольцев, основной задачей которых станет охрана ключевых инфраструктурных объектов, включая атомные электростанции, телекоммуникационные узлы и точки выхода интернет-кабелей на побережье. Также гвардейцы будут нести службу на электростанциях, обеспечивающих энергоснабжение крупных аэропортов.

    Высокопоставленные источники в правительстве Великобритании отметили, что решение связано с необходимостью повысить защиту на фоне возможных атак со стороны вражеских государств и террористических группировок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж выступил за максимально жесткие ограничения для британских компаний в будущей европейской оборонной кредитной программе.

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    18 мая 2025, 08:33 • Новости дня
    Патрушев поздравил Балтфлот с днем рождения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев подчеркнул, что Балтийский флот активно укрепляет свои позиции и успешно противостоит угрозам со стороны недружественных государств.

    Балтийский флот России в условиях сложной военно-политической обстановки надежно обеспечивает безопасность судоходства и предотвращает провокации со стороны военно-морских сил недружественных стран. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает РИА «Новости». Он поздравил личный состав, ветеранов и специалистов флота с Днем Балтийского флота.

    Патрушев отметил, что Балтийский флот традиционно считается «колыбелью Военно-Морского Флота России», а его история – пример героизма и преданности. «В сложной военно-политической обстановке флот продолжает укреплять свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, оттачивает свое мастерство в ходе учений на Балтике и дальних походах», – подчеркнул он.

    Ранее Патрушев отмечал, что европейское крыло НАТО проводит политику блокирования России в регионе, игнорируя диалог с Москвой и Вашингтоном. По его словам, высока вероятность усиления угроз российским портам и свободе судоходства, но Москва не допустит посягательств на свои национальные интересы.

    В этом году активизировалась боевая подготовка флота, совершенствуются навыки противодействия подводным диверсионным силам, продолжается перевооружение Балтфлота современными кораблями, включая новые фрегаты, корветы, противоминные корабли и катера. Флот получает малые ракетные корабли с морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

    Датой рождения Балтийского флота считается 18 мая 1703 года, когда флотилия под командованием Петра I одержала первую победу, захватив два шведских военных судна на Неве. Все участники боя были награждены специальными медалями с надписью «Небываемое бывает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Балтийского флота поразили цели на учениях в Балтийском море. Корабль Балтийского флота применил практическую торпеду по условной подводной цели у побережья Калининградской области. В Совфеде назвали действия НАТО по морской блокаде России провокацией.

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    18 мая 2025, 02:13 • Новости дня
    Марочко сообщил о «серьезном огневом мешке» для ВСУ у Редкодуба в ДНР

    Марочко: ВСУ вскоре могут оказаться в серьезном огневом мешке у Редкодуба

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе боев под Редкодубом военные России достигли успехов на северных и южных направлениях, приближаясь к изолированию украинских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военные планомерно уничтожают укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Редкодуб в Донецкой Народной Республике, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие планомерно выбивают укрепрайоны украинских боевиков. Сильно не лезут, как говорится, на амбразуру и обходят по флангам данный населенный пункт», – поделился он.

    По его словам, есть продвижения с севера – это населенный пункт Новомихайловка, и южнее военнослужащие успешно сражаются в районе населенного пункта Липовое.

    Марочко отметил, что украинские войска, уверенные в возможности долгой обороны в Редкодубе, ошиблись и вскоре убедятся в этом.

    «Через определенное время украинские войска попросту могут оказаться в довольно-таки серьезном огневом мешке. Более того, данный населенный пункт с запада припирается к водной преграде и они могут быть серьезно изолированы от внешних сил», – спрогнозировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что продвижение российских войск в ДНР после освобождения Александрополя открывает дополнительные возможности для дальнейших наступательных действий на Часов Яр.

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    18 мая 2025, 22:09 • Новости дня
    Бельгия пообещала Украине 20 систем ПВО Cerber и танк Leopard

    Правительство Бельгии одобрило 1 млрд евро помощи Украине на 2025 год

    Tекст: Ирма Каплан

    Брюссель утвердил поддержку для Украины в размере 1 млрд евро, при этом в состав ее войдут 20 модернизированных систем ПВО Cerber и танк Leopard, пишет Tijd.

    Пакет помощи Украине на сумму 1 млрд евро на этой неделе одобрен бельгийским правительством, заявил министр обороны Тео Франкен, отметив, что  «значительная часть ресурсов возвращается в экономику страны и поддерживает занятость в оборонном секторе», пишет портал Tijd.

    В материале указано, что источником финансирования Украины стали налоговые поступления от замороженных российских активов, находящихся в Euroclear, о чем ранее говорил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

    Содержание пакета включает поставку около сотни бронированных машин скорой помощи и автомобилей Unimog, а также пять беспилотных морских судов, БПЛА, медицинское оборудование, портативные системы обнаружения беспилотников, средства ночного видения и защитную одежду от химических угроз.

    «Кроме того, будет поставлено более 16 тыс. единиц оружия и пистолетов, а также 20 модернизированных систем ПВО Cerber и боевой танк Leopard с новой орудийной башней», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский в апреле жаловался на отсутствие  поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Соединенными Штатами, отмечая, что их наличие могло бы стать значительной поддержкой для Украины.

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    18 мая 2025, 23:57 • Новости дня
    Боец ВС России рассказал, как ВСУ не выдерживают «накатов» и бегут с позиций

    Боец «Старый»: ВСУ не выдержали атак и сбежали с позиций под Новомихайловкой

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские военные оставили несколько позиций под Новомихайловкой в ДНР после мощных атак российской армии, что свидетельствует о снижении их морального духа, рассказал военнослужащий ВС России с позывным «Старый».

    По словам военнослужащего 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Старый», украинские военные не выдерживают натиска российских войск и бегут с позиций в районе Новомихайловки в ДНР, передает РИА «Новости».

    «Обороняться противнику все равно тяжело. Была задача занять «полку» перед Новомихайловкой. Шли, раз – накат, шли, два – накат, на третий накат мы пошли, они уже ее освободили. Мы на вторую «полку», она тоже уже свободна. То есть – они уже убежали», – рассказал он.

    «Старый» считает, что моральный дух противника уже сломлен, так как российские военные атакуют регулярно и украинским военным понятна сложность ситуации.

    «Изначально их сидит, может быть, даже и рота. Но когда мы накатывать начинаем, получается, по ходу, тот командующий состав, который посильнее, наверное, откатывается дальше. Оставляют которых не жалко, так скажем», – добавил боец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 мая российские военные продвинулись на великоновоселковском и красноармейском направлениях в ДНР.

    Кроме того, подразделения российской армии освободили населенный пункт Богатырь, нанеся значительный урон силам противника.

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    18 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    Группировка «Север» с 5 мая пресекла 70 попыток ВСУ прорвать границу России

    Tекст: Ирма Каплан

    Деморализованные войска вооруженных сил Украины продолжают попытки прорвать оборону российской границы, но группировка войск «Север» по-прежнему их пресекает и создает полосу безопасности в Сумской области Украины.

    Бойцы группировки войск «Север» отразили все попытки прорыва противника на Теткинском и Глушковском направлениях, пересечений госграницы не допущено, при этом с 5 мая группа пресекла 70 попыток прорыва ВСУ, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Всего с 5 мая противник предпринял 70 безуспешных попыток прорыва на нашу территорию на данном участке фронта», – сказано в сообщении.

    По данным канала, в приграничных районах Сумской области ВСУ несут значительные потери и вынуждены менять места дислокации.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Указывается, что командование ВСУ сталкивается с серьезной деморализацией состава, включая старших офицеров. К примеру, командир Первого батальона 47 омбр Александр Ширшин не смог продолжать выполнять, как он сам заявил, «дебильные задачи» без объяснений тактических целей боя и ушел с должности, обвинив генералитет ВСУ в том, что «бригада поменяла третий комплект личного состава и продолжает бросаться в бой».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе населенного пункта Великая Чернетчина в Сумской области удар беспилотников «Герань-2» пришелся по технике 82-й бригады ВСУ. Кроме того, в ходе боев под Редкодубом военные России достигли успехов на северных и южных направлениях, приближаясь к изолированию украинских сил.

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    17 мая 2025, 15:30 • Новости дня
    Мантуров заявил о росте производства компонентов для боеприпасов

    Tекст: Вера Басилая

    Производство ключевых компонентов боеприпасов в России значительно увеличилось благодаря развитию производственных мощностей, заявил вице-премьер Денис Мантуров.

    Денис Мантуров сообщил о существенном увеличении объемов выпуска основных компонентов для боеприпасов на российских предприятиях. Вице-премьер посетил ведущий завод по производству специальной химии и отметил, что темпы роста производства являются значительными, сообщается на сайте правительства России,

    В ходе визита Мантуров подчеркнул, что планируется дальнейшее расширение и модернизация производственных площадок.

    «Создание новых и оптимизация существующих мощностей позволят увеличить выпуск компонентов для боеприпасов и современных средств поражения», – говорится в сообщении правительства.

    Ранее Мантуров провел встречу с руководством группировки «Днепр» в ходе рабочей поездки в Запорожскую область. Мантуров обсудил вопросы противодействия беспилотникам.

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    18 мая 2025, 13:56 • Новости дня
    В Калининградской области отпраздновали 322-летие Балтийского флота

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Балтийск стал центром празднования 322-й годовщины Балтийского флота, где прошли парад, митинг и масштабная выставка военной техники.

    Торжества по случаю 322-й годовщины Балтийского флота прошли в Балтийске, сообщает ТАСС. Мероприятия начались с подъема Андреевских флагов на боевых кораблях и праздничного построения личного состава. На площади Балтийской Славы состоялся митинг с участием командующего флотом Сергея Липилина, губернатора области Алексея Беспрозванных, военнослужащих, ветеранов и жителей города.

    Липилин в приветственной речи отметил, что военнослужащие Балтийского флота достойно проявили себя как на Северном Кавказе, так и в Сирии, а также в ходе специальной военной операции. В ходе торжеств награды получили отличившиеся военные.

    Праздничный парад по главной площади прошли соединения морской пехоты, надводных кораблей, катеров и десантных кораблей, в строю находились почти тысяча человек. Участники возложили цветы к памятнику Петру Первому и бюсту адмирала Владимира Егорова.

    В течение дня в центре Балтийска работала выставка современной военной техники, включая береговые комплексы «Бал» и «Бастион», БТР-82А и САУ «Акация». Были представлены стрелковое оружие, экипировка подразделений разведки, противодиверсионные комплекты и спасательное оборудование.

    Праздник завершился патриотической акцией «Балтийская слава – память и победа» и концертами с участием Ансамбля песни и пляски флота, оркестра штаба и группы «Черные береты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что Балтийский флот активно укрепляет позиции и успешно противостоит угрозам со стороны недружественных государств. Корабли Балтфлота поразили цели на учениях в Балтийском море. В ходе учений у побережья Калининградской области корабль Балтийского флота применил практическую торпеду по условной подводной цели.

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    17 мая 2025, 13:59 • Новости дня
    В Белоруссии переговоры в Стамбуле назвали тактическим успехом России

    Tекст: Александра Юдина

    Завершившийся первый раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле принес промежуточный успех для российской стороны, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

    По ее словам, «других итогов мы и не ожидали», а проведение первого раунда переговоров уже можно считать позитивным результатом, передает ТАСС.

    Эйсмонт также отметила, что в целом в оценке этого раунда белорусская сторона согласна с позицией США: «это, безусловно, пока тактический, но успех руководства России».

    Эйсмонт подчеркнула, что Белоруссия никогда не стремилась стать посредником в урегулировании ситуации на Украине. Однако, если для достижения мира это потребуется и все стороны поддержат такую инициативу, Минск готов организовать переговорный процесс. Она добавила, что Белоруссия может провести переговоры так, «как не организует ни одна другая страна».

    Пресс-секретарь также заявила, что участие в мирном процессе напрямую связано с будущим самой Белоруссии. По ее словам, страна готова и впредь содействовать диалогу, если этого потребует ситуация и согласятся все стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине. На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

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    17 мая 2025, 15:49 • Новости дня
    Российские корабли отработали уничтожение подлодок в Балтийском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В полигонах Балтийского моря экипажи кораблей «Зеленодольск» и «Казанец» выполнили учения по поиску и уничтожению подлодок условного противника.

    Российские малые противолодочные корабли «Зеленодольск» и «Казанец» провели тактическое учение по поиску и уничтожению подводных лодок, сообщает РИА «Новости». Учения прошли в морских полигонах боевой подготовки Балтийского флота. В ходе маневров экипажи совместно искали подлодки, отрабатывали противолодочное маневрирование и слежение за целью.

    После установления контакта с подлодкой моряки выполнили условные торпедные стрельбы, глубинные бомбометания и уничтожение надводных беспилотных катеров-камикадзе условного противника. В ходе учения с кораблями взаимодействовали противолодочные вертолеты КА-27 морской авиации Балтийского флота.

    «Экипажи отработали поиск, обнаружение и поддержание контакта с подводной лодкой во взаимодействии с вертолетами», – заявили в пресс-службе флота. Корабли оснащены зенитными артиллерийскими комплексами АК-176 и АК-630, реактивными бомбовыми установками РБУ-6000, торпедными аппаратами и современными гидроакустическими комплексами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Балтийского флота провели успешные учения в Балтийском море. В ходе маневров у Калининградской области один из кораблей флота использовал практическую торпеду против условной подводной цели. В Совете Федерации назвали провокацией действия НАТО по попытке морской блокады России.

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    19 мая 2025, 18:10 • Новости дня
    Литва подала в суд ООН на Белоруссию за «организацию ввоза мигрантов»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вильнюс обвинил Минск в Международном суде ООН в Гааге в якобы создании потока нелегальных мигрантов в эту прибалтийскую страну, сообщил литовский МИД.

    Литва считает Белоруссию виновной в «организации масштабного ввоза мигрантов» в эту страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовское внешнеполитическое ведомство.

    Нарушения касаются Протокола ООН о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху, добавили в МИД.

    По мнению Вильнюса, ввоз мигрантов проводится намеренно, нелегалов якобы сопровождают до литовской границы.

    Литва требует от Белоруссии «полной компенсации ущерба», в том числе компенсации трат на строительство пограничных заграждений.

    В апреле белорусский президент Александр Лукашенко призвал Варшаву и Вильнюс «не беситься» из-за притока трудовых мигрантов.

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