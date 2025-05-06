Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.0 комментариев
В Ростехе назвали российские танки лучшими в мире
Российские танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ названы лучшими серийными танками в мире, заявил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.
По его словам, эти машины максимально приспособлены к современным условиям боя, а их характеристики превосходят аналоги других стран, передает ТАСС.
Артяков отметил, что это стало возможным благодаря слаженной работе сотрудников предприятий, входящих в «Ростех», включая инженеров, разработчиков и промышленные коллективы.
Он подчеркнул, что концерн «Уралвагонзавод» регулярно передает российской армии новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».
По словам Артякова, в компании выстроена уникальная гибкая система производства и модернизации бронетехники, позволяющая оперативно увеличивать выпуск сложной техники и быстро вносить необходимые изменения с учетом боевого опыта. Такая система, как заверил он, остается единственной в мире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перед Днем Победы очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» были направлены в войска концерном «Уралвагонзавод».