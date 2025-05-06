В Ростехе назвали российские танки лучшими в мире

Tекст: Александра Юдина

По его словам, эти машины максимально приспособлены к современным условиям боя, а их характеристики превосходят аналоги других стран, передает ТАСС.

Артяков отметил, что это стало возможным благодаря слаженной работе сотрудников предприятий, входящих в «Ростех», включая инженеров, разработчиков и промышленные коллективы.

Он подчеркнул, что концерн «Уралвагонзавод» регулярно передает российской армии новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».

По словам Артякова, в компании выстроена уникальная гибкая система производства и модернизации бронетехники, позволяющая оперативно увеличивать выпуск сложной техники и быстро вносить необходимые изменения с учетом боевого опыта. Такая система, как заверил он, остается единственной в мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, перед Днем Победы очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» были направлены в войска концерном «Уралвагонзавод».