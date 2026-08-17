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    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    17 комментариев
    17 августа 2026, 21:56 • Новости дня

    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов

    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайские инженеры разработали акустический комплекс обнаружения беспилотников без использования радаров, об этом сообщил разработчик Beijing Ribri Technology.

    Инновационная установка вычисляет летящие аппараты по звуку и инфракрасному излучению на расстоянии до четырех километров, оставаясь невидимой для радиоэлектронных помех, говорится в блоге на сайте Beijing Ribri Technology.

    Оборудование весит 6,4 кг и оснащено акустическим блоком из 48 микрофонов. Также комплекс включает специальную высокоточную камеру для работы в видимом и инфракрасном диапазонах.

    Аппаратура фиксирует небольшие FPV-дроны и крупные ударные беспилотники типа «Шахед-136». Оптические сенсоры надежно захватывают цель на дистанции до четырех километров в любое время суток.

    Отсутствие традиционного радара делает устройство полностью неуязвимым для подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

    Защищенный от пыли и влаги корпус легко выдерживает экстремальные погодные условия. Новая технология оптимально подходит для охраны военных объектов, критической инфраструктуры и обеспечения безопасности на море.

    Ранее военно-морские силы Китая протестировали новую антидроновую систему противовоздушной обороны.

    Российские бойцы приступили к боевым испытаниям передового акустического детектора беспилотников.

    Специалисты Ростеха создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от коптеров.

    15 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре

    Генштаб Ирана сообщил о пленении в Катаре трех пилотов сбитых Су-24

    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое летчиков иранских фронтовых бомбардировщиков Су-24 оказались захвачены катарскими военными после крушения их самолетов во время мартовского боевого вылета, сообщили в генштабе Ирана.

    Глава комитета по поиску пропавших без вести генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Бакерзаде рассказал о судьбе экипажей потерянных весной бомбардировщиков Су-24.

    «Три пилота Су-24 после крушения бомбардировщиков в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен катарскими вооруженными силами», – заявил представитель военного ведомства в эфире гостелерадиокомпании IRIB, пишет РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN передавал, что во время весеннего обострения конфликта между Ираном и США два иранских Су-24 приблизились к крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке. По данным американских журналистов, самолеты находились всего в двух минутах полета от цели, когда их сбили ВВС Катара.

    Бомбардировщики следовали к авиабазе Аль-Удейд, где дислоцируются около 10 тыс. американских солдат. Для перехвата иранской авиации в воздух подняли истребители F-15, после поражения сбитые машины упали в море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили об уничтожении двух иранских бомбардировщиков Су-24 перед ударом по базе США в Катаре.

    До этого официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил факт перехвата самолетов после пересечения границы. Также сообщалось, что системы противовоздушной обороны Катара с конца февраля перехватили более ста иранских ракет.

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    15 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского

    Драпатый назначил уволенного Сырским Ишкулова ответственным за Краматорск

    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый главнокомандующий украинской армией Михаил Драпатый доверил оборону Краматорска Эмилю Ишкулову, ранее отправленному в отставку из-за критики операции в Курской области.

    Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил бывшего командира 80-й бригады десантно-штурмовых войск Эмиля Ишкулова ответственным за оборону Краматорска в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Прежний главком Александр Сырский уволил военного за оспаривание решения начать операцию на курском направлении.

    Информацию о кадровых перестановках сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Драпатый определил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова, экс-комбрига 80-й бригады ДШВ, единственного, кто прямо отметил Сырскому риски Курской операции, после чего был немедленно уволен, а риски не исправлены… Еще одно возвращение репрессированного», – заявила она.

    Ранее парламентарий также рассказывала, что Драпатый отстранил от должностей генералов Александра Грузевича и Владимира Карпенко, которые считались приближенными к Сырскому. Первый занимал пост начальника штаба сухопутных войск, второй руководил командованием сил логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

    Позже новый главком снял с должности начальника штаба Сухопутных войск Александра Грузевича. Напомним, что Следственный комитет России еще в 2024 году возбудил уголовное дело против Эмиля Ишкулова за нападение на Курскую область.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений относительно обнародованной Конгрессом США информации о масштабной передаче наступательных вооружений Киеву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала американо-турецкие планы поставок вооружений украинским властям, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

    Согласно документам Конгресса США, речь идет о передаче внушительного арсенала наступательных средств.

    «Обращает на себя внимание тот факт, что обстоятельства и условия столь масштабного «трансфера» смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми», – заявила Захарова. В планируемый пакет входят 12 установок ракетных систем залпового огня, более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм и 70 оперативно-тактических ракет ATACMS.

    По словам представителя ведомства, накачка Киева новыми вооружениями не сможет серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по российскому сценарию. Однако такие действия нанесут серьезный урон двусторонним отношениям России с США и Турцией. В МИД подчеркнули, что попытки Анкары использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием украинские войска, подтачивают взаимное доверие.

    «Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой. Попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием украинских нацистов неизбежно подтачивают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает «летальных» поставок Киеву», – подчеркнула Захарова

    Она сообщила. что МИД запросил объяснений у США и Турции по планам поставок оружия Киеву и добавила, что «еще не поздно трезво оценить ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США уведомил конгресс о планах передачи Украине турецких ракет ATACMS.

    Позже власти Турции опровергли информацию о намерениях американского ведомства поставлять вооружение транзитом через свою территорию. Ранее Мария Захарова уже предупреждала Вашингтон о непредсказуемых последствиях военной помощи киевским властям.

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    15 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Die Welt: Зеленский впал в отчаяние перед наступлением зимы
    Die Welt: Зеленский впал в отчаяние перед наступлением зимы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский столкнулся с острой нехваткой западных систем противовоздушной обороны на фоне масштабного истощения американских военных арсеналов, пишет западная пресса.

    Ситуация на Украине к концу лета оказалась крайне сложной из-за недостатка комплексов Patriot, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикациюDie Welt.

    «Для Украины ситуация перед зимой настолько шаткая, что Владимир Зеленский не только призвал своих дипломатов бить тревогу во всем мире, но и делает это сам. Его крики о помощи – это признак отчаяния», – отмечается в материале.

    Журналисты ФРГ подчеркнули наличие глобального дефицита зенитных вооружений, от которого страдают европейские страны и Соединенные Штаты. Ранее американские возможности заметно сократились из-за обострения ситуации вокруг Ирана, что стало крайне плохой новостью для украинских властей, отмечает издание из Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский добивается передачи Киеву пяти процентов от общих запасов американских ракет-перехватчиков Patriot.

    Ранее президент США Дональд Трамп отклонил экстренный запрос украинской стороны на предоставление трехсот зенитных боеприпасов.

    Американские журналисты объяснили острый дефицит этих вооружений сокращение арсеналов на фоне войны с Ираном.

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    15 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Турецкий эксперт предупредил о последствиях поставок оружия Киеву

    Турецкий эксперт Сефа: Поставки оружия ВСУ разрушат отношения Москвы и Анкары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможная отправка турецких вооружений на Украину способна нанести серьезный урон отношениям Москвы и Анкары, а также подорвать доверие между странами, считает бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.

    Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа прокомментировал РИА «Новости» ситуацию вокруг поставок Турцией американского оружия для нужд ВСУ.

    «Если эти утверждения подтвердятся, это нанесет огромный ущерб отношениям между Турцией и Россией, а также подорвет доверие к Турции», – заявил Сефа.

    По словам эксперта, реализация подобных планов негативно скажется не только на военно-политическом сотрудничестве двух государств. Ухудшение может затронуть весь спектр двусторонних отношений.

    Сефа подчеркнул, что доверие выступает одним из главных факторов во взаимодействии России и Турции. Любые шаги Анкары, ставящие его под угрозу, приведут к серьезным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за информации о передаче вооружений Киеву.

    Ранее источник в турецком правительстве опроверг наличие данных о транзите американских военных систем через территорию республики.

    А в субботу турецкий эксперт по вопросам безопасности Джанан Терджан исключила возможность поставок Украине оружия собственного производства.

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    15 августа 2026, 18:27 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы

    Дроны ВС России поразили военные склады в порту Одессы

    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская армия продолжает атаковать объекты портовой инфраструктуры и морские суда в Одесском регионе, используемые в интересах украинских войск.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным для нужд ВСУ, сообщает Минобороны.

    В течение дня российские ударные беспилотные летательные аппараты успешно поразили склады с военным имуществом в порту Одессы. Эти запасы предназначались для обеспечения украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные уничтожили крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    12 августа Вооруженные силы России поразили сухогруз с военным имуществом в этой же гавани. А в начале месяца российские войска атаковали перевозившие военные грузы судно в акватории Черного моря.

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    16 августа 2026, 06:13 • Новости дня
    США начали десятки расследований поставок оружия на Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Силовые структуры США и Украины совместно проверяют возможные злоупотребления при передаче военной помощи Киеву, изучая десятки сообщений о нарушениях.

    Американские ведомства проводят не менее 49 расследований, касающихся поставок вооружений на Украину, передает ТАСС со ссылкой на данные украинских правоохранителей.

    В проверках участвуют представители Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, а также ФБР, ВМС и ВВС.

    Со стороны Киева с ними взаимодействуют Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), полиция и офис генерального прокурора. Правоохранительные структуры объединили усилия для строгого контроля за распределением военной поддержки Киеву.

    С начала 2026 года США получили 26 обращений о вероятных злоупотреблениях при передаче помощи. По итогам рассмотрения этих сигналов в десяти случаях были официально начаты расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2025 году заявлял о масштабном воровстве западных средств на Украине. Аудиторы США выявили нарушения при выделении Киеву 26 млрд долларов. Пентагон отстранил чиновника после слов о хищении средств США на Украине.

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    15 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара не планирует передавать Киеву вооружения собственного производства, ограничившись возможным реэкспортом американских технологий.

    Турция не намерена поставлять Украине вооружения, произведенные на ее территории по собственным технологиям. Возможны лишь поставки оружия, ранее полученного из США или собранного по американской лицензии.

    «Турция не планирует поставлять Украине оружие собственного производства. Речь идет о вооружениях, которые ранее производились в Турции по американской технологии, но они не являются турецкими, то есть фактически это американское оружие, поэтому на его реэкспорт требуется одобрение Конгресса США», – подчеркнула в интервью ТАСС турецкий эксперт по вопросам международной безопасности Джанан Терджан.

    Так она прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва запросила у Вашингтона и Анкары разъяснения относительно планов поставок вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи наступательных вооружений Киеву.

    Ранее турецкое правительство опровергло информацию о намерениях Госдепартамента США поставлять военные системы транзитом через территорию республики.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о реализации американского вооружения исключительно странам НАТО.

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    15 августа 2026, 21:01 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 180 украинских беспилотников

    Минобороны сообщило об уничтожении 180 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны в течение дня перехватили и ликвидировали 180 вражеских летательных аппаратов самолетного типа, отметили в оборонном ведомстве.

    За двенадцать часов, с 8 утра до 20 часов по мск дежурные средства ПВО отразили массированную атаку, сбив 180 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны были уничтожены над территориями десяти регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую и Тульскую области. Кроме того, аппараты перехватили над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны перехватили 598 украинских беспилотников над 20 регионами России.

    13 августа российские военные уничтожили 193 вражеских дрона самолетного типа. Днем ранее системы ПВО сбили 147 аппаратов над территорией страны.

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    15 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    FT: Киев скрыл статистику ракетных ударов ради обмана населения

    FT: Украина засекретила статистику ракетных ударов из-за дефицита систем ПВО

    FT: Киев скрыл статистику ракетных ударов ради обмана населения
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за критического дефицита зенитных ракет командование ВСУ перестало раскрывать данные о воздушных атаках, пытаясь утаить количество неперехваченных целей и сохранить моральный дух граждан.

    Командование ВСУ столкнулось с серьезными проблемами в противовоздушной обороне, передает РИА «Новости».

    Британская газета Financial Times отмечает критическую ситуацию с боеприпасами. «Дефицит стал настолько острым, что ВВС Украины перестали регулярно разглашать количество запускаемых Россией ракет, чтобы избежать раскрытия информации о том, сколько из них не удается перехватить», – пишет издание.

    Собеседники британских журналистов пояснили, что подобные меры продиктованы соображениями безопасности и желанием избежать паники среди граждан.

    В свою очередь, Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Киева западным оружием лишь усугубляет конфликт. Российские власти считают поставки вооружений прямой угрозой, которая отдаляет перспективы мирного урегулирования и вовлекает страны НАТО в противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона перестала раскрывать данные о количестве обнаруженных российских ракет.

    Владимир Зеленский заявил о сокращении запасов ракет-перехватчиков в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

    Президент США, между тем, ответил отказом на просьбу Киева о предоставлении дополнительных боеприпасов для систем Patriot.

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    16 августа 2026, 03:25 • Новости дня
    FAZ: Пока Украина просит ракеты, Россия применяет новое оружие

    FAZ: Россия применяет новое оружие, пока Украина просит ракеты

    Tекст: Катерина Туманова

    В воздушной битве Украине нечего противопоставить России, которая развивает новые виды вооружений, пока в Киеве просят новых ракет, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Украина в небе сталкивается с огромными проблемами, так как Киев не располагает средствами ПВО против баллистических ракет, да и беспилотники перестают быть единственным решением всех проблем, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

    «Украинская система ПВО в настоящее время едва способна противостоять приближающимся ракетам. Стране не хватает зенитных ракет для систем Patriot, особенно типа PAC-3, которые подходят для перехвата баллистических ракет», –  отмечет издание.

    Газета указывает на то, что этот дефицит имеет серьезные последствия, так как во время ночных атак в последние дни украинцам не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты.

    «Владимиру Зеленскому сейчас не остается ничего другого, кроме как отчаянно умолять своих партнеров о помощи. Он обращается не только к американцам. Киев также надеется на помощь европейских стран, которым в ближайшем будущем вряд ли понадобятся собственные противоракетные комплексы. В последние дни Зеленский даже неоднократно призывал Южную Корею поддержать Украину в вопросах ПВО. Однако пока безрезультатно», – резюмирует издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, FT указала на то, что Украина осталась без ракет для систем Patriot. Маск запретил Киеву использовать Starlink для ударов по России. The Guardian узнала, что страны НАТО провалились в военной поддержке Украины.


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    16 августа 2026, 00:27 • Новости дня
    ВC России с июля поразили более 130 судов украинских сил
    ВC России с июля поразили более 130 судов украинских сил
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала июля российские военные нанесли удары по более чем 130 морским судам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из подсчетов на базе данных Минобороны России.

    Вооруженные силы России с июля поразили свыше 130 судов в акватории Черного моря и украинских портах, передает ТАСС со ссылкой на подсчеты данных Министерства обороны.

    Среди уничтоженных целей оказались сухогрузы и сопровождавшие их патрульные катера.

    За июль российские войска нанесли удары по более чем 80 судам.

    В период с 1 по 7 августа были поражены 34 морских судна, включая 31 сухогруз и три буксира.

    С 8 по 15 августа Минобороны доложило о поражении 16 судов. В этот список вошли один танкер, семь сухогрузов, два буксира и шесть патрульных катеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ. Черноморский флот за сутки уничтожил восемь украинских безэкипажных катеров.  Российские войска поразили три сухогруза с вооружением для ВСУ.

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    16 августа 2026, 07:47 • Новости дня
    «Северяне» узнали о брошенных «на убой» за Уланово закарпатских венграх

    Командование ВСУ отправило в Сумскую область этнических венгров

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки по ключевым направлениям и выяснили, что командование ВСУ отправляет на убой в Сумскую область этнических венгров.

    Российские бойцы сообщили, что в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и в районе Вольной Слободы на Сумском направлении. А также узнали, что для удержания Уланово ВСУ перебросили несколько боевых групп, укомплектованных этническими венграми.

    «Родственники солдат ВСУ сообщают, что несколько недель назад сотрудники ТЦК провели массовое задержание мужчин в приграничном селе Яноши (Закарпатская область), откуда всё мужское население без БЗВП отправили на убой в Сумскую область», – рассказали они неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 500 метров, при том что стрелковые бои продолжаются в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    На Харьковском направлении бойцы «Севера» узнали, что помощница почётного консула Азербайджана в Харькове Виталия Рекуненко заявила о прибытии в город группы азербайджанских наёмников для доукомплектования 13-й бригады Национальной гвардии Украины.

    «Характерно, что это неофициальное дипломатическое представительство Баку в Харькове систематически поставляет ВСУ товары двойного назначения, а почётный консул Афган Салманов фактически стал главным агентом Украины по вербовке наёмников в Азербайджане», – сообщили в канале «Северян».

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения родвинулись на восьми участках до 300 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, а также в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики ведут стрелковые бои в районе села Ольховатка и западнее Устиновки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» нашли заминированные тела военных ВСУ с обезображенными лицами. Бойцы «Севера» узнали, что менее 15 солдат ВСУ старше 55 лет погибли при боевом слаживании. Марочко сообщил о зачистке харьковской Ольховатки российскими войсками.

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    16 августа 2026, 03:50 • Новости дня
    Эксперт Марочко объяснил причины «мясных штурмов» Драпатого

    Эксперт Марочко: Драпатый использует солдат для лобовых атак

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый главнокомандующий украинскими войсками Михаил Драпатый использует солдат для лобовых атак, пренебрегая моральными принципами и ценностью человеческой жизни, потому что они сейчас в ВСУ не в чести, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Почему Драпатый не жалеет личный состав? Прежде всего, потому что сейчас высшее командование Украины к людям относятся, как к скоту или как к ресурсу. Никаких морально-этических принципов, норм там попросту не существует», – сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, сотрудники военкоматов отлавливают людей на улицах и сразу отправляют на передовую. Командование знает, что неподготовленные бойцы будут ликвидированы российскими военнослужащими, однако продолжает использовать тактику забрасывания позиций живой силой.

    Эксперт подчеркнул, что из-за регулярных ударов армии России у ВСУ нарушена логистика и не хватает техники, поэтому лобовые атаки остаются единственным доступным вариантом для украинского руководства.

    «А вот человеческая жизнь на Украине попросту ничего не стоит», – констатировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщал, что Драпатый  бросил солдат в «мясные штурмы», отметив потерю украинской армией более 10 тыс. солдат за одну неделю. Бригаде ВСУ отключили Starlink из-за публичных жалоб Драпатому.

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    15 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для ВСУ

    Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Турецкие власти заявили, что не располагают данными относительно планов передачи внушительного арсенала американских вооружений украинской армии.

    Официальная Анкара пока не может прокомментировать ситуацию вокруг возможных поставок вооружений Киеву. «У нас нет информации по этому вопросу», – ответили журналистам РИА «Новости» в администрации президента Турции. От дополнительных пояснений касательно позиции государства представители ведомства отказались.

    Ранее МИД сообщил об обнародованных американским конгрессом планах и затребовал объяснений у США и Турции. Речь идет о передаче украинской стороне крупной партии американского вооружения, которое сейчас находится на турецкой территории.

    Согласно опубликованным документам, планируется отправка 12 установок реактивных систем залпового огня и более 2,5 тыс. кассетных боеприпасов к ним. Кроме того, арсенал включает 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 миллиметра, а также 70 ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за информации о передаче вооружений Киеву.

    Ранее Госдепартамент США уведомил конгресс о возможной отправке на Украину турецких ракет ATACMS. Позже власти Турции опровергли данные о планах транзита американских военных систем через свою территорию.

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