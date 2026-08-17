Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
Китайские инженеры разработали акустический комплекс обнаружения беспилотников без использования радаров, об этом сообщил разработчик Beijing Ribri Technology.
Инновационная установка вычисляет летящие аппараты по звуку и инфракрасному излучению на расстоянии до четырех километров, оставаясь невидимой для радиоэлектронных помех, говорится в блоге на сайте Beijing Ribri Technology.
Оборудование весит 6,4 кг и оснащено акустическим блоком из 48 микрофонов. Также комплекс включает специальную высокоточную камеру для работы в видимом и инфракрасном диапазонах.
Аппаратура фиксирует небольшие FPV-дроны и крупные ударные беспилотники типа «Шахед-136». Оптические сенсоры надежно захватывают цель на дистанции до четырех километров в любое время суток.
Отсутствие традиционного радара делает устройство полностью неуязвимым для подавления средствами радиоэлектронной борьбы.
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