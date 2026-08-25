Tекст: Мария Иванова

Президент Литвы Гитанас Науседа принял участие во встрече «коалиции желающих» в Киеве в понедельник, где представил очередной пакет военной помощи Украине на сумму около 42 млн евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

Он заявил: «Литва с самого первого дня обязалась участвовать в Коалиции желающих. Мы готовы развернуть силы – объединенные сухопутные силы с инженерными и противовоздушными средствами, учебную группу, а также военно-морские силы, как только будут созданы условия для их развертывания».

Коалиция была сформирована по инициативе Франции и Британии в феврале 2025 года и объединяет более 30 стран, преимущественно членов НАТО и ЕС. В январе лидеры этих государств подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал «коалицию желающих» подстрекателями войны, отметив, что эта группа стран не заинтересована в мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «коалиция желающих» заявила о намерении направить многонациональный военный контингент на Украину после установления надежного перемирия.

Ранее коалиция подтвердила планы по формированию многонациональных сил при поддержке США в рамках гарантий безопасности для Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал участников объединения коалицией подстрекателей войны, не желающей мира.