Финляндия закупила FPV-дроны за 14 млн евро

Финские силы обороны подписали контракт на дроны на 14 млн евро

Tекст: Мария Иванова

Финские силы обороны 24 августа подписали контракт на закупку FPV-дронов у компании Insta, сообщает командование материально-технического обеспечения сил обороны Финляндии, передает РИА «Новости».

Общая сумма соглашения с учетом опционов составляет 14 млн евро.

В пресс-релизе указано: «Финские силы обороны 24 августа подписали соглашение по закупке FPV-дронов у компании Insta. Общая стоимость контракта, включая опционы, составляет 14 млн евро».

Беспилотники планируется использовать для обучения военнослужащих, при этом они способны нести боеприпасы. Производство систем будет организовано на территории Финляндии, а контракт включает обучение персонала, поставку запчастей и техническое обслуживание техники.

Последние годы Россия фиксирует рост активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет военные инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания спецоперации на Украине. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финская компания Insta Group Oy ранее анонсировала разработку дрона-камикадзе для нужд ВСУ с вольфрамовыми поражающими элементами.

Президент Финляндии Александр Стубб также заявил, что 90% беспилотников, производимых совместно с Украиной, будут поставляться украинской армии.

Финские силы обороны ранее заявили о создании специальных подразделений для борьбы с беспилотниками на фоне обнаружения в стране дронов с неразорвавшимися боеприпасами.