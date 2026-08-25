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Казахстан снизил план добычи нефти на 2026 год из-за атак ВСУ
Власти Казахстана были вынуждены пересмотреть целевые показатели добычи нефти из-за ударов Вооруженных сил Украины по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
Аккенженов на брифинге в Астане сообщил о снижении планов по добыче нефти, передает РИА «Новости».
По его словам, потери связаны с атаками украинских войск на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума.
«Мы планировали добыть 98 млн тонн. Сейчас скорректированный план составляет 96 млн тонн. Потери от атак на КТК составят 3,5 млн тонн», – заявил глава ведомства.
Нефтепроводная система КТК с мощностью 83 млн тонн в год является крупнейшим маршрутом для транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки. Магистраль протяженностью 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружают на танкеры. Среди акционеров консорциума числятся Россия, Казахстан, а также международные компании, включая ExxonMobil и Shell.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле беспилотники атаковали гражданский танкер на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.
Из-за террористической угрозы компания временно останавливала перевалку и прокачку нефти.
Нападения на международную инфраструктуру нанесли серьезный ущерб экономическим интересам Казахстана и западных корпораций.