Мощная гроза обрушила крышу склада Amazon на юге Франции

Из-за грозы на юге Франции пострадали десятки человек и сотни зданий

Tекст: Мария Иванова

Крыша склада логистического центра Amazon обрушилась в коммуне Сен-Мартен-де-Кро из-за мощной грозы, передает ТАСС. Инцидент произошел в ночь на вторник.

Площадь обрушения составила 50 кв. метров, что привело к частичному затоплению помещений. С объекта были экстренно эвакуированы 140 сотрудников. Общая площадь комплекса достигает 5,7 тыс. кв. метров, точный размер нанесенного ущерба пока неизвестен.

Стихия затронула южные и юго-западные регионы Франции, где скорость ветра достигала 37,5 метров в секунду. В коммуне Ла-Сьота ураган повредил крыши домов и обрушил строительные леса вокруг яхты в порту, а в Марселе зафиксированы подтопления.

Непогода вызвала серьезные сбои в работе железнодорожного транспорта на юге страны, приведя к отмене и задержкам поездов. В департаменте Од смерч оставил без электричества около 2,8 тыс. домохозяйств, повредив порядка 300 домов и травмировав 39 человек, двое из которых госпитализированы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе южные регионы Франции накрыли мощные грозы с рекордным количеством осадков.

В середине июля жертвами сильной непогоды в стране стали два человека.

В конце июня во время ураганного ветра молния ударила в шпиль Эйфелевой башни.