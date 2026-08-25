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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

    8 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

    29 комментариев
    Платон Беседин Платон Беседин Как севастопольцы побеждают

    Чувство сопричастности излечивает меня от горечи, от досады и страха, накатывающего порою (чего уж скрывать), и делает сильнее. Всех нас, севастопольцев, делает сильнее.

    2 комментария
    25 августа 2026, 13:05 • Новости дня

    Мощная гроза обрушила крышу склада Amazon на юге Франции

    Из-за грозы на юге Франции пострадали десятки человек и сотни зданий

    Tекст: Мария Иванова

    Мощная гроза на юге Франции привела к обрушению крыши логистического центра Amazon и массовым разрушениям в регионе.

    Крыша склада логистического центра Amazon обрушилась в коммуне Сен-Мартен-де-Кро из-за мощной грозы, передает ТАСС. Инцидент произошел в ночь на вторник.

    Площадь обрушения составила 50 кв. метров, что привело к частичному затоплению помещений. С объекта были экстренно эвакуированы 140 сотрудников. Общая площадь комплекса достигает 5,7 тыс. кв. метров, точный размер нанесенного ущерба пока неизвестен.

    Стихия затронула южные и юго-западные регионы Франции, где скорость ветра достигала 37,5 метров в секунду. В коммуне Ла-Сьота ураган повредил крыши домов и обрушил строительные леса вокруг яхты в порту, а в Марселе зафиксированы подтопления.

    Непогода вызвала серьезные сбои в работе железнодорожного транспорта на юге страны, приведя к отмене и задержкам поездов. В департаменте Од смерч оставил без электричества около 2,8 тыс. домохозяйств, повредив порядка 300 домов и травмировав 39 человек, двое из которых госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе южные регионы Франции накрыли мощные грозы с рекордным количеством осадков.

    В середине июля жертвами сильной непогоды в стране стали два человека.

    В конце июня во время ураганного ветра молния ударила в шпиль Эйфелевой башни.

    23 августа 2026, 02:25 • Новости дня
    При землетрясении в Токио пострадали семь человек

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне Большого Токио произошло землетрясение магнитудой 5,9, пострадали по меньшей мере семь человек, сообщила пожарная служба, выполняющая в стране функции скорой помощи.

    Пострадавшие получили в основном ушибы, передает ТАСС.

    Сильные подземные толчки продолжались около 20 секунд. В жилых домах и офисах раскачивалась мебель, падала посуда, по городу повсеместно сработала система оповещения о чрезвычайных ситуациях.

    Метеорологическое управление Японии уточнило, что эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, а очаг залегал на глубине 68 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сразу после толчков была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение сняли. Нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировали, движение поездов по железным дорогам временно приостанавливали, но сейчас оно полностью восстановлено и идет по расписанию.

    В конце июня недалеко от Токио сильное землетрясение магнитудой 5,6 привело к обрушению стен домов, оползню и травмам двух пожилых женщин.

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    22 августа 2026, 15:57 • Новости дня
    На Камчатке из-за размытой дороги застряли около 100 туристов

    Около 100 туристов застряли в природном парке «Вулканы Камчатки»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около сотни путешественников оказались заблокированы в природном парке на Камчатке из-за сильных ливней, размывших единственную дорогу.

    Около 100 туристов оказались заблокированы в природном парке «Вулканы Камчатки» из-за сильных дождей и разлива рек, передает РИА «Новости». Размыв автодороги произошел в районе вулкана Толбачик, где потоки воды от реки Студеной и ручья Сухого отрезали путь к эвакуации.

    Власти Камчатского края оперативно развернули штаб для решения проблемы. «Туристам, находящимся в природном парке «Вулканы Камчатки», окажут всю необходимую помощь», – заявили в правительстве региона. Спасатели уже установили связь с несколькими туристическими группами, подтвердив их безопасность.

    Застрявшие путешественники обеспечены продуктами питания и размещены в теплых палатках с печами. Председатель Правления «Ассоциации туриндустрии Камчатки» Елена Лассаль уточнила, что для людей организованы бытовые условия, включая душ.

    Из-за ограничений на работу авиации в темное время суток основные усилия по восстановлению проезда перенесены на утро. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и поддерживают контакт с туристическими компаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа у подножия Авачинского вулкана в Камчатском крае скончался турист. Ранее спасатели обнаружили тела двоих пропавших на полуострове путешественников.

    До этого сотрудники МЧС эвакуировали застрявших на горном перевале людей.

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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    23 августа 2026, 13:24 • Новости дня
    Завершена эвакуация туристов с вулкана Толбачик на Камчатке

    Спасенные с вулкана Толбачик 152 туриста доставлены в Петропавловск-Камчатский

    Tекст: Вера Басилая

    На Камчатке успешно завершилась операция по спасению 152 туристов, заблокированных в районе вулкана Толбачик из-за размыва дороги, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    Солодов сообщил, что все 152 человека, оказавшиеся заблокированными на маршруте, благополучно доставлены на автобусах в Петропавловск-Камчатский, передает РИА «Новости».

    Глава региона выразил благодарность специалистам задействованных служб за профессионализм и оперативность, отметив, что они отлично справились со сложнейшей задачей.

    Накануне сильные ливни заблокировали около сотни путешественников в камчатском природном парке.

    Правительство Камчатского края ввело режим чрезвычайной ситуации в Усть-Камчатском округе.

    Спасатели начали эвакуацию застрявших на вулкане людей на вертолетах.

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    24 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Внук советского шпиона заявил о готовности побороться за пост президента Франции

    Внук советского шпиона намерен стать президентом Франции

    Tекст: Катерина Туманова

    Член Европейского парламента и сопредседатель левоцентристской партии «Общественная трибуна» Рафаэль Глюксманн объявил о своей кандидатуре на президентских выборах.

    Глюксманн примет участие в праймериз Социал-демократической партии, организованных Социалистической партией (PS) и его собственной партией этой осенью, передает телеканала TF1.

    Он объявил о своей кандидатуре на будущих выборах президента в это воскресенье, 23 августа, в эфире телеканала TF1.

    «Я баллотируюсь, чтобы возродить Францию, потому что, знаете, у всех нас ком в горле, когда мы смотрим на то, во что превращается наша страна и во что она может превратиться в ближайшие месяцы», – заявил депутат Европарламента, сказавший, что «баллотируется, чтобы победить».

    Рафаэль Глюксманн является внуком работавшего на СССР разведчика Рубина Глюксманна. Как пишет Telegraph, Рубин эмигрировал в Палестину в 1920-х годах, после чего стал коммунистом и был завербован Коминтерном. Рубин был советским шпионом во Франции, Германии и Великобритании, где выдавал себя за бизнесмена.

    Внук шпиона Рафаэль учился в Институте политических исследований (Sciences Po), высшем учебном заведении в Париже, которое является кузницей будущих лидеров страны, прежде чем начать карьеру журналиста и документалиста.

    Он отстает от Жан-Люка Меланшона в опросах общественного мнения, и ключевой вопрос заключается в том, сможет ли он, или другие потенциальные кандидаты от левоцентристских сил, объединить умеренные левые силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Франции назначило первый тур выборов на 18 апреля 2027 года. Лидер французских левых Жан-Люка Меланшон в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином. Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

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    24 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    Макрон запретил французским старшеклассникам пользоваться мобильными телефонами
    Макрон запретил французским старшеклассникам пользоваться мобильными телефонами
    @ Peter Seyfferth/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о запрете смартфонов в старших школах.

    Макрон утвердил инициативу, направленную на ограничение использования средств связи в учебных заведениях, передает ТАСС. «Я только что подписал закон о запрете мобильных телефонов в старшей школе с начала учебного года», – заявил французский лидер в своем микроблоге.

    Президент добавил, что подобная мера поможет вернуть спокойную атмосферу в образовательный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские власти подготовили запрет на использование мобильных телефонов в лицеях с первого сентября.

    В январе депутаты Национального собрания Франции одобрили этот законопроект в первом чтении.

    Месяцем ранее французские парламентарии окончательно приняли закон об ограничении доступа к социальным сетям для несовершеннолетних.

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    25 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

    Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга

    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины. Лондон слишком сильно увяз в помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – «Альтернатива для Германии» и «Левая партия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он также напомнил, что в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения. «Люди не хотят дальше финансировать боевые действия. Мерц это понимает и начинает осторожничать», – детализировал собеседник.

    «Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит», – пояснил спикер.

    Кроме того, указал аналитик, у европейских лидеров чувствуется усталость от постоянных просьб о помощи и деньгах со стороны Зеленского. «В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит. Их ожидания последних четырех лет не оправдываются. Думаю, Мерц и Макрон осознают, что скоро нужно будет начинать договариваться с Россией. Британия отказывается принять реальность. Лондон настолько вложился в конфликт и погряз в нем, что полностью связал свою судьбу и геополитические интересы с Украиной», – резюмировал Рар.

    Ранее Киев по случаю 35-летия Украины посетили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Британии Энди Бернем, руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, лидеры и главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы.

    Бернем в свой первый зарубежный визит привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовали на празднествах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что фундамент Евросоюза – партнерство между Францией и Германией – затрещал и может быть разрушен уже в ближайшие годы.

    Помимо этого, Киев посетили сенаторы Ричард Блюменталь и Джеймс Лэнкфорд, а также бывший вице-президент Майк Пенс и экс-спецпосланник по Украине Кит Келлог.

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    24 августа 2026, 13:29 • Новости дня
    Ле Пен по опросам с отрывом опередила конкурентов на пост президента Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Марин Ле Пен уверенно возглавила рейтинг потенциальных кандидатов на пост президента Франции по итогам нового социологического опроса.

    Компания Toluna Harris Interactive провела опрос для телеканала M6 и радиостанции RTL, передает РИА «Новости».

    Социологи изучили пять возможных сценариев первого тура выборов с разным составом кандидатов.

    Во всех вариантах Ле Пен набирала от 35 до 38% голосов, значительно опережая соперников. Вторым по популярности кандидатом стал основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с результатом 16-17%.

    При отсутствии в бюллетене экс-премьера Габриэля Атталя и экс-президента Франсуа Олланда лидер партии «Горизонты» Эдуар Филипп набрал бы 17% – столько же, сколько Меланшон. Таким образом второе место в этом сценарии заняли бы сразу два политика.

    Единственный вариант, где Филипп обошел бы Меланшона, предполагает отсутствие Атталя и лидера Place Publique Рафаэля Глюксманна: Филипп получил бы 19% голосов против 17% у Меланшона.

    Опрос проводился онлайн 18-19 августа среди 1764 взрослых французов, отобранных из 2114 избирателей. Погрешность составила от 1,4 до 3,1 процентных пункта. Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года, второй тур при необходимости состоится 2 мая, а Эммануэль Макрон не сможет участвовать из-за ограничения на два срока подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов в предвыборной гонке после снятия судебного запрета на участие в выборах.

    Апелляционный суд Парижа сократил для политика срок запрета избираться, назначив вместо этого условное наказание.

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    24 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    Власти Тайваня эвакуировали более 4 тыс. человек из-за разрушительных ливней

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 4 тыс. жителей покинули свои дома в южных районах Тайваня, пострадавших от мощных муссонных ливней.

    Основная эвакуация проходит в уездах Гаосюн и Пиндун, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал Focus Taiwan.

    В горных районах объявлено 119 предупреждений об угрозе схода селевых потоков. Зафиксированы наводнения, разрушения дорожного полотна и как минимум один оползень, заблокировавший трассу в районе Тяньляо.

    По прогнозам Центрального метеорологического управления острова, сильные осадки продлятся еще более суток. После этого погода на юге может стабилизироваться, однако ливни грозят переместиться на север Тайваня. Ненастье обрушилось на юг и восток острова в минувшее воскресенье, парализовав работу госучреждений и школ в шести уездах.

    В прошлом месяце на Тайване из-за тайфуна «Бави» пострадали 135 человек.

    Осенью прошлого года власти острова эвакуировали почти пять тысяч жителей перед ударом супертайфуна «Фунг-Вонг».

    Летом 2025 года приближение тайфуна «Подул» вызвало массовую эвакуацию населения с юго-восточного побережья.

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    24 августа 2026, 12:59 • Новости дня
    Борьбу с пожаром в горах под Ялтой продолжили шестые сутки подряд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В горно-лесной зоне Ялты шестой день пытаются ликвидировать масштабное возгорание, площадь которого достигла 50 гектаров, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

    Возгорание началось 19 августа на площади 3,3 гектара, однако уже на третий день огонь охватил 50 гектаров территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Работа продолжается на шести боевых участках, работает оперативный штаб для контроля ситуации на месте, добавили в МЧС.

    Продолжается проливка лесной подстилки.

    Точная площадь пройденной огнем территории в настоящее время уточняется.

    Борьба со стихией осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием водоисточников. Спасатели вынуждены прокладывать рукавные линии по скальному массиву и использовать ранцевые огнетушители.

    Сильный ветер и аномально жаркая погода также препятствуют быстрой ликвидации возгорания.

    В тушении принимают участие сотрудники МЧС, работники ялтинского горно-лесного заповедника «Заповедный Крым» и добровольцы. Сил и средств на месте происшествия достаточно, заверили в ведомстве.

    В начале августа крупный ландшафтный пожар охватил 50 гектаров в Симферопольском районе Крыма.

    В прошлом году сухая трава загорелась на территории ялтинского природного заповедника.

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    24 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    Филиппо возмутился подсветкой Эйфелевой башни в цвета флага Украины

    Филиппо счел подсветку Эйфелевой башни попыткой навязать финансирование Киева

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил власти Франции в попытке манипулировать общественным мнением через символический жест в честь украинского праздника.

    Флориан Филиппо заявил, что подсветка Эйфелевой башни в цвета украинского флага накануне Дня независимости Украины призвана заставить французов согласиться с новыми траншами финансовой помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    «Украинские флаги повсюду… Эйфелева башня сегодня вечером будет освещена цветами Украины… Все это по случаю сегодняшнего Дня независимости Украины: но какое нам до этого дело? Цель состоит в том, чтобы заставить французов принять отправку новых миллиардов? Мы не делаем подобного даже в честь нашего собственного национального праздника!» – написал политик на своей странице в соцсети.

    Лидер партии «Патриоты» добавил, что организаторам развешивания украинских флагов во Франции и подсветки Эйфелевой башни на протяжении года было безразлично отношение к французскому флагу и суверенитету страны.

    Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил переименовать День независимости Украины в День полной зависимости и утраты суверенитета. По его словам, к такому итогу страну привела плеяда предателей, руководивших ею последние годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее обвинил власти Франции в спонсировании Украины в ущерб гражданской безопасности собственного населения.

    Политик также призвал французов восстать против масштабной коррупции во властных кругах Украины.

    После скандала с лишением Владимира Зеленского польской награды Филиппо потребовал немедленно остановить военную и финансовую помощь Киеву.

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    24 августа 2026, 04:40 • Новости дня
    Власти Невады эвакуировали десятки тысяч человек из-за лесного пожара

    Власти Невады эвакуировали тысячи человек из-за лесного пожара

    Tекст: Катерина Туманова

    Начавшегося 22 августа близ города Рино (штат Невада) природный пожар охватил более 50 кв. м, что заставило власти призвать к срочной эвакуации десятки тысяч человек.

    Стихия охватила 5261 гектар территории, угрожая северной части Рино, передает агентство Reuters. В безопасные районы уже вывезли около 42 тыс. жителей, а еще 45 тыс. человек находятся в состоянии повышенной готовности. Пламя стремительно приближается к жилым кварталам и автомобильным трассам.

    Губернатор штата Джо Ломбардо объявил режим чрезвычайного положения в округе Уошоу и распорядился направить два вертолета и 60 бойцов Национальной гвардии для помощи спасателям.

    Возгорание началось из-за человеческого фактора. По словам начальника пожарной охраны округа Ричарда Эдвардса, экстремальная жара, низкая влажность и сильный ветер значительно осложняют тушение.

    В результате инцидента травмы получили трое мирных граждан и трое сотрудников экстренных служб. Аэропорт Рино-Тахо продолжает работать в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, погорельцы во Франции встретили премьер-министра криками и оскорблениями, при этом правоохранители задержали 474 человека из-за природных пожаров. Масштабный пожар в бельгийских Арденнах обернулся эвакуацией населения

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    24 августа 2026, 06:27 • Новости дня
    Зона паводков в Хабаровском крае расширилась

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Хабаровском крае увеличилась зона подтопления, охватив новые территории, при этом на реке Уссури наметилась тенденция к улучшению ситуации, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    Количество населенных пунктов в Хабаровском крае, оказавшихся в зоне паводка, увеличилось до 22, при этом число подтопленных участков сократилось до 459, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Вода также охватила 17 участков внутрипоселковых и четыре участка межпоселковых автодорог.

    Ситуация на реке Уссури начинает стабилизироваться, вода постепенно уходит с дорог. Однако в поселениях вдоль реки Амур обстановка пока не меняется.

    Мэр Комсомольска-на-Амуре отметил, что за минувшие выходные уровень воды в Амуре поднялся на 23 сантиметра, достигнув 524 сантиметров. Ожидается, что к концу августа вода может подняться до 530-550 сантиметров.

    Ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал постановление о введении режима ЧС из-за паводка на Амуре.

    Позже спасатели зафиксировали подтопление почти 270 дачных участков на островах вблизи города. Всего с начала года вода затопила свыше 14 тыс. жилых домов по всей России.

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    24 августа 2026, 07:33 • Новости дня
    Тайфун спровоцировал массовую эвакуацию на юге Китая

    Власти Китая эвакуировали 54 тыс. человек из-за приближения тайфуна «Нарра»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая эвакуировали 54 тыс. жителей из опасных районов из-за наводнений, вызванных тайфуном «Нарра», передает Центральное телевидение Китая.

    В Гуанси-Чжуанском автономном районе спасательные службы вывезли в безопасные места 54 тыс. жителей из-за масштабных наводнений, передает РИА «Новости». Причиной бедствия стал 19-й по счету в 2026 году тайфун «Нарра».

    Ранее министерство водного хозяйства КНР ввело режим экстренного реагирования. Тропический циклон принес сильные ливни в провинции Гуандун и Хайнань, вызвав резкий подъем воды. В городских округах Фанчэнган и Чунцзо возникла серьезная угроза затопления целых населенных пунктов.

    По данным на вечер 23 августа, экстремальные осадки зафиксированы в 64 поселениях шести округов региона. На 15 гидрологических станциях, расположенных на десяти реках, уровень воды превысил критические отметки. Сейчас в пострадавших районах продолжается борьба со стихией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за приближения тайфуна «Нарра» власти Китая отменили запуск космического зонда «Чанъэ-7».

    Ранее в августе разрушительный тайфун «Долфин» вынудил более миллиона жителей восточных регионов КНР покинуть свои дома.

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    24 августа 2026, 08:02 • Новости дня
    В Литве свыше 120 тыс. человек остались без света из-за бури

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ураган и проливные дожди оставили в Литве десятки тысяч жителей без электроэнергии, сообщила представитель оператора распределительных сетей страны Раса Юодкене.

    Около 129 тыс. жителей Литвы продолжают оставаться без света после разрушительной бури, обрушившейся на страну 22 августа, пояснила Юодкене, передает ТАСС.

    Максимальное число отключений было зафиксировано вечером 22 августа, когда из-за сильного ветра и ливней без электроснабжения оказались 268 тыс. потребителей.

    К утру 23 августа этот показатель снизился до 219 тыс. Оператор распределительных сетей прогнозирует, что полное восстановление инфраструктуры займет около недели.

    Напомним, мощная буря привела к гибели мужчины и массовому отключению электричества в Литве.

    Циклон «Приска» нарушил энергоснабжение в соседних Белоруссии и Польше.

    Месяцем ранее масштабные восстановительные работы после сильного грозового фронта развернулись в Ленинградской области.

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    25 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    У Тайваня произошло мощное землетрясение

    У острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Tекст: Мария Иванова

    У острова Тайвань зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5, эпицентр которых залегал на глубине десяти километров.

    Сейсмическое событие произошло в акватории уезда Тайдун, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «25 августа в 15.00 (10.00 мск) в акватории уезда Тайдун на острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,5», – сообщает канал CCTV.

    Очаг эпицентра располагался на глубине десяти километров. На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших в результате подземных толчков не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Тайваня в июне 2025 года было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9.

    В апреле 2025 года на северо-востоке острова произошло землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в поселке Суао.

    Годом ранее самое сильное за 25 лет землетрясение магнитудой 7,7 привело к гибели 10 человек и травмам 1,1 тыс. жителей острова.

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