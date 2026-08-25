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Мощная гроза обрушила крышу склада Amazon на юге Франции
Из-за грозы на юге Франции пострадали десятки человек и сотни зданий
Мощная гроза на юге Франции привела к обрушению крыши логистического центра Amazon и массовым разрушениям в регионе.
Крыша склада логистического центра Amazon обрушилась в коммуне Сен-Мартен-де-Кро из-за мощной грозы, передает ТАСС. Инцидент произошел в ночь на вторник.
Площадь обрушения составила 50 кв. метров, что привело к частичному затоплению помещений. С объекта были экстренно эвакуированы 140 сотрудников. Общая площадь комплекса достигает 5,7 тыс. кв. метров, точный размер нанесенного ущерба пока неизвестен.
Стихия затронула южные и юго-западные регионы Франции, где скорость ветра достигала 37,5 метров в секунду. В коммуне Ла-Сьота ураган повредил крыши домов и обрушил строительные леса вокруг яхты в порту, а в Марселе зафиксированы подтопления.
Непогода вызвала серьезные сбои в работе железнодорожного транспорта на юге страны, приведя к отмене и задержкам поездов. В департаменте Од смерч оставил без электричества около 2,8 тыс. домохозяйств, повредив порядка 300 домов и травмировав 39 человек, двое из которых госпитализированы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе южные регионы Франции накрыли мощные грозы с рекордным количеством осадков.
В середине июля жертвами сильной непогоды в стране стали два человека.
В конце июня во время ураганного ветра молния ударила в шпиль Эйфелевой башни.