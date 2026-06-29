  • Новость часаМинистр обороны сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Япония начинает собственный путь к ведению войны в космосе
    Белоусов оценил эффективность войск беспилотных систем
    Британия решила заменить эсминцы «гибридами» для управления дронами
    Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница рассказала о выборе вуза
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    ВС России блокировали пятитысячную группировку ВСУ на севере ДНР
    СВР: Киев нарастил сотрудничество с мексиканскими наркокартелями
    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары
    Нетаньяху решил пожаловаться США на угрозы Эрдогана
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

    26 комментариев
    29 июня 2026, 11:22 • Новости дня

    Молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже

    Tекст: Мария Иванова

    Во время шторма с порывами ветра свыше 100 километров в час ослепительная вспышка попала прямо в вершину главного символа французской столицы.

    Стихия обрушилась на центр Парижа, сопровождаясь ураганными порывами ветра до 104,8 километра в час на вершине знаменитой достопримечательности, передает РИА «Новости».

    «В Париже в Эйфелеву башню ударила невероятно яркая молния», – говорится в сообщении французского канала BFMTV.

    Из-за сильного шторма организаторам пришлось прервать финальный матч Топ-14 по регби, который проходил на стадионе «Стад де Франс» в пригороде столицы. По данным медиапроекта Meteo Nord Parisien, в выходные дни непогода в некоторых районах страны сопровождалась градом диаметром два-три сантиметра.

    Масштабные грозы пришли на смену затяжной аномальной жаре, охватившей Францию и ряд других европейских стран. Столбики термометров приближались к 40 градусам, а местами даже превышали эту отметку. Из-за экстремального зноя метеослужба ранее вводила рекордный наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов из-за аномальной жары.

    Парижские морги полностью заполнились на фоне экстремальных температур.

    Подобные погодные условия спровоцировали гибель более тысячи человек.

    26 июня 2026, 21:43 • Новости дня
    Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией

    Reuters: Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией

    Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти африканского государства Буркина-Фасо приняли решение прекратить дипломатические контакты с Парижем, обвинив французскую сторону во вмешательстве во внутренние дела.

    Правительство Буркина-Фасо объявило о прекращении дипломатических связей с Францией, передает Reuters со ссылкой на министра коммуникаций африканской страны Гилберта Уэдраого.

    Поводом для такого шага стало несоблюдение французской стороной базовых принципов межгосударственного взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Франции Эммануэль Макрон отказался от создания крупных зарубежных военных баз.

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    Во Франции при крушении самолета погибли 11 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате крушения самолета на северо-востоке Франции в коммуне Томблен погибли 11 человек.

    О гибели 11 человек при крушении самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции сообщило издание Est Republicain, на которое ссылается РИА «Новости». По данным газеты, трагедия произошла в воскресенье, 28 июня.

    Издание приводит слова источников: «Самолет разбился в воскресенье, 28 июня примерно в 11 часов (12.00 мск – ред.)... Некоторые источники говорят об 11 погибших».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, один из основателей компании видеоигр Ubisoft Клод Гиймо погиб при крушении туристического легкомоторного самолета возле коммуны Ла-Боль на западе Франции.

    В декабре 2025 года в департаменте Арьеж на юго-западе страны при крушении учебного легкомоторного самолета погибли пилот-инструктор и трое студентов Национальной школы гражданской авиации.

    В августе 2024 года два пилота истребителей Rafale погибли после столкновения самолетов в секторе коммуны Отрвиль на границе департаментов Вогезы и Мерт-и-Мозель.

    Комментарии (17)
    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 21:13 • Новости дня
    В ООН заявили о 50 тыс. без вести пропавших при землетрясении в Венесуэле
    В ООН заявили о 50 тыс. без вести пропавших при землетрясении в Венесуэле
    @ Stringer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные подземные толчки в штате Яракуй в Венесуэле привели к гибели сотен людей, а более 50 тыс. местных жителей числятся пропавшими без вести, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

    «Это чрезвычайно сложная спасательная операция. Более 50 тыс. человек числятся пропавшими без вести, более 500 погибли, поэтому разбор завалов представляет собой колоссальную задачу», – заявил представитель организации, передает ТАСС.

    В зоне бедствия повсюду видны разрушенные здания, спасатели продолжают искать выживших под руинами.

    Напомним, трагедия произошла вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд сейсмологи зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в десяти километрах друг от друга на территории штата Яракуй, после чего последовало 214 афтершоков.

    На данный момент подтверждена гибель 589 человек, пострадали почти 3 тыс. жителей.

    В январе 2010 года в Гаити при подобных обстоятельствах погибли более 200 тыс. граждан, в октябре 2005 года в Кашмире жертвами стали около 73 тыс., а стихия на границе Турции и Сирии в феврале 2023 года унесла жизни почти 53,5 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 589 человек.

    Местные жители подали более 9 тыс. заявлений о пропавших без вести через специальную цифровую платформу.

    В результате стихийного бедствия пострадали трое граждан России.

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 18:31 • Новости дня
    Из разбившегося во Франции самолета выпрыгнули три человека

    Tекст: Ольга Иванова

    При крушении небольшого самолета на северо-востоке Франции троим удалось покинуть борт за мгновения до катастрофы.

    Трагедия произошла в департаменте Мерт и Мозель из-за технической неисправности летательного аппарата, передает РИА «Новости». Перед самым крушением борта на северо-востоке страны несколько человек успели покинуть кабину.

    «По предварительным данным, трое человек катапультировались из самолета», – сообщает французское издание Est Republican. Ранее местный префект Ив Сеги подтвердил факт катастрофы.

    Жертвами инцидента стали 11 человек. Среди погибших числятся пять инструкторов, пять учеников и один опытный пилот.

    Падение самолета привело к отключению электричества в районе происшествия. Прокуратура потребовала начать официальное расследование причин катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июня один из основателей компании Ubisoft Клод Гиймо погиб при крушении легкомоторного самолета на западе Франции.

    В апреле два пилота ВВС пострадали при падении военного борта на юго-востоке страны.

    В декабре прошлого года на юго-западе Франции разбился учебный самолет с четырьмя людьми на борту.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: США никогда не были нейтральными в конфликте на Украине
    Сенатор Джабаров: США никогда не были нейтральными в конфликте на Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вашингтон официально не сообщал Москве о смене своей позиции по урегулированию конфликта на Украине. Впрочем, и в противном случае этот фактор не изменит подходы России, а они определяются успехами ВС РФ в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об утрате США нейтрального статуса по вопросу Украины.

    «Эммануэль Макрон – известный провокатор. Пусть не радуется раньше времени и не пытается такими заявлениями попасть в число переговорщиков с Москвой по Украине. Участнице конфликта Франции нечего делать за дипломатическим столом. А ее нынешний президент может отправиться в отставку в весьма обозримом будущем», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Что касается Вашингтона, то он официально не сообщал Москве о смене своей позиции по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Впрочем, даже если это и так – тем хуже для американской стороны. В таком случае США можно будет считать участниками конфликта», – допустил парламентарий.

    По его словам, Москва воздерживается от подобных заявлений из уважения к американской стороне и к тем договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. «Причем работа над ними велась именно по предложению Вашингтона», – заметил собеседник.

    «Впрочем, на мой взгляд, США никогда нельзя было считать полноценно нейтральными в отношении украинского регулирования. Вашингтон поставлял оружие европейским странам, явно понимая, что оно будет перенаправлено на Украину. Кроме того, американская сторона обеспечивала Киев спутниковой связью и разведданными», – напомнил Джабаров.

    При этом, указал сенатор, повестка России в отношении украинского кризиса никак не изменится с приобретением или утратой каким-либо государством нейтрального статуса в рамках этого дискурса. «Позиция Москвы определяется успехами российских Вооруженных сил в зоне СВО», – подчеркнул парламентарий.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

    Комментарии (3)
    26 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Ученые: Аномальная жара обрекла миллионы европейцев на нищету

    Global Environmental Change: Сильная жара обрекла миллионы европейцев на нищету

    Tекст: Денис Тельманов

    Периоды экстремальной жары и засухи за последние 18 лет поставили на грань нищеты около 5,6 млн жителей Европы.

    Исследование немецких ученых, опубликованное в журнале Global Environmental Change, показало разрушительные последствия климатических изменений для экономики домохозяйств, передает РИА «Новости».

    «По нашим оценкам, в период с 2004-го по 2022 год в среднем тепловые волны и засухи привели к увеличению показателя риска бедности в Европе на 1,1 процентных пункта, что соответствует дополнительным 5,6 млн человек», – говорится в материале.

    Специалисты установили, что аномально жаркий день в сочетании с засушливой погодой снижает доходы семей на 2,9%. По отдельности эти факторы уменьшают семейный бюджет на 0,7% и 1,8% соответственно. Наиболее уязвимыми оказались жители Мадрида, центральных районов Испании, Венгрии и Италии из-за частых тепловых волн и засух.

    Метеорологические службы европейских стран фиксируют рекордные температуры. В Швейцарии показатели достигли максимума почти за 80 лет. Во Франции из-за жары введен наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов.

    Британское метеорологическое бюро сообщило о рекордных 36,1 градуса на юге Англии. В ряде стран, включая Нидерланды и Италию, температура поднимается к отметке 40 градусов, из-за чего объявлен красный уровень опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспрецедентный зной в европейских странах унес жизни более 200 человек.

    Метеорологическая служба Франции зафиксировала более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары. Британские медицинские учреждения сократили объем плановой помощи из-за высоких температур.

    Комментарии (0)
    27 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Парижские морги переполнились из-за рекордной жары

    Морги в Париже оказались полностью заполнены из-за аномальной жары во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Франции возникла острая нехватка мест в похоронных учреждениях на фоне экстремальных температур, охвативших страну.

    Морги при похоронных бюро в Париже заполнены до предела из-за резкого роста числа смертей, вызванного аномальной жарой, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Национальной федерации похоронных услуг Франции Готье Катон сообщил, что в пригородах ситуация с доступными местами также становится крайне напряженной.

    «Сейчас ситуация ухудшается. Зафиксировано значительное число смертей, и, как вы уже отметили, я подтверждаю, что все морги при похоронных бюро в Париже сейчас, к сожалению, переполнены», – заявил Катон в эфире телеканала. Семьям умерших предлагают размещать тела в более удаленных учреждениях.

    По словам представителя федерации, запланированные на начало следующей недели похороны могут временно снизить загруженность моргов. Однако после этого сфера ритуальных услуг столкнется с перегрузкой крематориев, что приведет к увеличению сроков захоронения и кремации в стране.

    В середине недели метеослужба Франции вводила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов из-за рекордной жары, когда температура достигала 40 градусов.

    Одновременно температурный рекорд был побит в Дании, где воздух прогрелся до 37 градусов тепла, превысив показатель 1975 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе порядка 193 млн человек столкнулись с экстремально высокими температурами. Беспрецедентный зной на фоне глобального потепления унес жизни более 200 европейцев.

    редняя максимальная температура на территории Франции ранее достигала рекордных 38,2 градуса Цельсия.

    Комментарии (0)
    27 июня 2026, 05:41 • Новости дня
    Власти Буркина-Фасо обвинили Францию в неоколониальных устремлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Франция действует против Буркина-Фасо и демонстрирует неоколониальные устремления, заявил официальный представитель правительства Буркина-Фасо.

    «Это выражается, в частности, в непрекращающихся действиях нынешнего французского режима, направленных против интересов страны, в открыто демонстрируемых неоколониальных устремлениях, поддержке подрывной деятельности и террористов», – говорится в заявлении.

    Власти заявили, что такие шаги Парижа направлены на попытки доминировать и подчинить государство своей воле, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что в ответ руководство Буркина-Фасо приняло решение разорвать дипломатические отношения с Францией. При этом отмечается, что принятое решение не затрагивает гуманитарные, культурные и социальные связи между народами Буркина-Фасо и Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Буркина-Фасо объявили о прекращении дипломатических связей с Францией, обвинив Париж во вмешательстве во внутренние дела.

    Российская СВР указала на причастность Франции к попытке государственного переворота в Буркина-Фасо 3 января 2026 года и планам устранения президента Ибрагима Траоре.

    Комментарии (0)
    27 июня 2026, 14:23 • Новости дня
    В Европе спрогнозировали аномальную жару для 193 млн человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Порядка 193 млн человек столкнутся в субботу с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур, пишут западные СМИ.

    «По меньшей мере 193 млн человек по всей Европе, как ожидается, столкнутся в субботу с температурой воздуха выше плюс 35 градусов», – говорится в сообщении France Press.

    Тем временем во Франции блогеры публикуют ролики, где жарят яичницу с беконом прямо на раскаленных солнцем подоконниках, отмечает канал 360.

    Как сообщает , страна переживает одну из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений. Метеослужба Meteo-France зафиксировала 24 июня среднюю температуру на уровне 38,5 градуса, а в Париже столбики термометров поднялись до плюс 40,3 градуса.

    Спасаясь от зноя, люди купаются в Сене и других водоемах, где это запрещено. Из-за нарушений правил безопасности число утонувших во Франции достигло 50 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная температура на территории Франции достигла 38,2 градуса Цельсия.

    Метеорологи зафиксировали в стране более 170 температурных рекордов.

    Беспрецедентный зной в европейских странах унес жизни более 200 человек.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 18:50 • Новости дня
    Из-за сильного землетрясения около Токио пострадали две пожилые женщины

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере два человека получили травмы во время сильного землетрясения, произошедшего в пятницу вечером недалеко от Токио.

    В результате мощных подземных толчков магнитудой 5,6 рядом с вулканом Фудзи обрушились стены домов и сошел оползень, передает ТАСС. Пострадавшими оказались две пожилые женщины в возрасте 80 и 90 лет из префектур Яманаси и Канагава. Находясь в своих домах, они упали и получили ушибы.

    Эпицентр стихии располагался рядом со знаменитым вулканом Фудзи, в районе пяти озер у его подножия. Очаг залегал на глубине 20 километров. Японские сейсмологи заверили, что природное явление не спровоцировало активность спящего вулкана.

    Мощность землетрясения по японской семибалльной шкале составила 6-, при магнитуде 5,6. Подземные толчки ощущались в столичном регионе: в Токио раскачивалась мебель и падала посуда. Изначально была объявлена угроза цунами, но вскоре предупреждение сняли.

    Власти зафиксировали обрушение стены жилого дома в пригороде Токио и сход оползня в Яманаси. Метеорологическое управление предупредило об угрозе новых оползней.

    При канцелярии премьер-министра Санаэ Такаити создан кризисный штаб. Глава правительства призвала жителей сохранять бдительность и пообещала сделать все возможное для защиты населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,5. Накануне десять жителей северо-востока Японии получили ранения при мощных подземных толчках.

    В апреле премьер-министр Санаэ Такаити поручила экстренно оценить ущерб от весеннего стихийного бедствия.

    Комментарии (0)
    27 июня 2026, 17:01 • Новости дня
    Франция анонсировала ответные меры после разрыва дипотношений с Буркина-Фасо

    Франция заявила об ответных мерах после разрыва дипотношений с Буркина-Фасо

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Франции изучают возможные варианты зеркальной реакции на враждебное решение Буркина-Фасо о немедленном прекращении двустороннего сотрудничества, говорится в заявлении французского МИДа.

    Официальный Париж разрабатывает план действий после демарша Буркина-Фасо, передает РИА «Новости».

    Накануне африканская республика объявила о прекращении диалога в ответ на попытки Франции «доминировать и подчинить страну своей воле».

    Дипломатическое ведомство европейской страны выразило глубокое сожаление в связи с произошедшим. В министерстве назвали этот шаг необоснованным, отметив вызывающий обеспокоенность политический курс африканского государства. Сейчас французская сторона готовит действия на основе принципа взаимности.

    Особое внимание дипломаты уделяют безопасности своих граждан и государственных служащих на территории Буркина-Фасо. Находящихся в республике соотечественников призвали проявлять максимальную бдительность в связи с текущей обстановкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правительство африканской страны объявило о прекращении дипломатических связей с Парижем.

    Власти Буркина-Фасо обвинили французскую сторону в неоколониальных устремлениях.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Ученые: С обратной стороны Солнца к Земле выйдет крупная группа пятен

    ИКИ РАН: Крупнейшая группа солнечных пятен выйдет к Земле

    Tекст: Мария Иванова

    Вторая по величине в этом году активная область на Солнце стремительно растет и к началу июля окажется точно напротив Земли, предупредили ученые.

    Огромное скопление темных зон появилось в поле зрения исследователей всего трое суток назад, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Активная область 4478 быстро растет и уже достигла площади 825 единиц, став второй по величине в 2026 году.

    Лидерство пока удерживает область 4366, наблюдавшаяся в первой половине февраля. Тогда она достигла площади 1100 единиц и спровоцировала пять вспышек высшего класса X, включая мощнейший взрыв уровня X8.1.

    Текущая группа пока демонстрирует умеренную активность, произведя 11 слабых вспышек класса С. Однако специалисты относят образовавшийся центр к опасной категории из-за постоянных выбросов плазмы в открытый космос, которые пока избегали столкновения с Землей.

    Точно по центру солнечного диска пятна окажутся 1 июля. За оставшиеся пять дней эта гигантская структура может как полностью разрушиться, так и выйти на пик своей энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле из-за быстрого роста скорости солнечного ветра под влиянием корональной дыры началась слабая магнитная буря уровня G1.

    Ранее мощный поток космического вещества от активности класса М прошел мимо нашей планеты.

    В мае на скрытой части Солнца образовался гигантский центр активности.

    Комментарии (0)
    27 июня 2026, 20:53 • Новости дня
    Число погибших при мощном землетрясении в Венесуэле достигло 1430 человек

    Власти Венесуэлы сообщили о гибели 1430 человек при землетрясениях

    Tекст: Мария Иванова

    Серия разрушительных землетрясений магнитудой до 7,5 на северном побережье Венесуэлы унесла жизни 1430 человек.

    В результате серии сильных сейсмических событий на территории страны погибли 1430 человек, передает РИА «Новости».

    Различные травмы получили свыше 3,3 тыс. граждан, которым экстренно оказывается необходимая медицинская помощь.

    «На этот час... мы уже насчитали 1430 наших братьев и сестер, которые, к сожалению, погибли. Наши объятия, наши соболезнования – их семьям и близким», – заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

    Власти зарегистрировали более 3 тыс. семей, лишившихся жилья, для них открыты специальные убежища.

    Политик отметил, что после основных ударов магнитудой 7,2 и 7,5 зафиксировано 430 афтершоков. Подобная активность говорит об огромном масштабе высвобожденной тектонической энергии.

    Спасательные работы в наиболее пострадавших регионах идут в круглосуточном режиме. К разбору завалов присоединились иностранные специалисты, численность которых превысила 2 тыс. человек.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией, Москва предложила Каракасу свою поддержку.

    Напомним, в субботу спасатели обнаружили живую 15-летнюю школьницу под завалами обрушившегося здания.

    Разрушительная стихия повредила более 1,4 тыс. различных объектов инфраструктуры.

    Во время землетрясения пострадали трое российских граждан.

    Комментарии (0)
    27 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    Число пострадавших при землетрясении в Венесуэле россиян выросло до четырех

    Tекст: Антон Антонов

    В результате землетрясения в венесуэльском штате Ла-Гуайра пострадали четверо россиян, включая ребенка, сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    Мелик-Багдасаров сообщил, что травмы легкой и средней тяжести получили пожилой мужчина, две женщины и ребенок. Все они проживают в штате Ла-Гуайра, который объявлен зоной стихийного бедствия, передает ТАСС.

    Дипломат сообщил, что всем пострадавшим уже оказана квалифицированная медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает. Состояние здоровья россиян врачи оценивают как стабильное.

    По словам посла, информация о соотечественниках, которым уже помогает медперсонал, и о новых пострадавших поступает в посольство в реальном времени. В диппредставительстве постоянно дежурят сотрудники, поддерживающие связь с венесуэльскими властями и соотечественниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России в Каракасе сообщило о трех россиянах, пострадавших после землетрясений в Венесуэле.

    Количество погибших после двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек, еще 3360 граждан получили различные ранения.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 21:04 • Новости дня
    Мощные смерчи обрушились на побережье Сочи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Опасные водяные вихри вплотную приблизились к береговой линии Сириуса, поднимая высокие столбы воды и лишая управления легкие катера, сообщили СМИ.

    Свидетели происшествия массово делятся в социальных сетях пугающими кадрами стихии. Отмечается, что ветер вырывает брызги из гигантских столбов, а находящиеся поблизости лодки раскидывает в разные стороны. Испуганные люди на набережных вынуждены экстренно искать укрытие, передает «Комсомольская правда».

    Пользователи в комментариях с тревогой вспоминают катастрофу 26 сентября 2001 года. Тогда над Адлером в районе устья реки Мзымты сформировался один из сильнейших ураганов в истории Черного моря. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду при ширине фронта до полукилометра.

    Трагедия унесла жизнь одного человека, еще 16 получили ранения различной степени тяжести. Стихия разрушила десятки баз отдыха, выкорчевала деревья и оставила часть города затопленной. Местные жители с ужасом вспоминали: «Крыши летели, как фанера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года смерчи прошли в Адлере и на территории Сириуса.

    Летом прошлого года необычная горизонтальная воронка образовалась над Черным морем в районе Туапсе.

    Несколькими днями ранее мощный торнадо возник в городе Кушва Свердловской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Армия России нанесла удары по заправкам и складам ГСМ на Украине
    Военкоры предложили Белоусову расширить меры поддержки участников СВО
    Депутат назвал законной целью украинский завод дронов в Латвии
    Поляки и украинцы устроили массовую поножовщину в Стараховицах
    Эксперты предупредили о подорожании услуг из-за спасения «Почты России»
    Володин рассказал о вступающих в силу в июле законах
    Адвокат объяснила, как законно присвоить найденные на улице деньги

    Газпром создает новый более доходный бизнес

    Газпром меняет традиционную модель бизнеса. Он хочет не просто добывать и поставлять газ покупателям. Теперь российский гигант намерен перерабатывать газ и создавать продукт добавленной стоимости. Это тот самый случай, когда из обычного сырьевого потока создается отдельный бизнес. И продукция этого нового бизнеса дороже газа и может применяться во многих сферах. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

    «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности

    Перейти в раздел

    В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США

    Появляются новые идеи того, как можно бороться с самым грозным на сегодняшний день инструментом ведения морской войны – авианосными ударными группами (АУГ) ВМС США. Почему американские авианосцы по-прежнему являются крайне сложной целью для поражения и что считают возможным в перспективе противопоставить им в структурах российского ВПК? Подробности

    Перейти в раздел

    Япония начинает собственный путь к ведению войны в космосе

    Новая военная структура создается в Японии - Военно-воздушные силы станут Аэрокосмическими уже в ближайший год. Это не просто переименование, перед нами важное управленческое решение. Каковы достижения Японии в космосе и почему японский милитаризм уже в обозримой перспективе способен стать для России реальной угрозой? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации