Британская НКО назвала плохую проектировку жилья причиной температурного кризиса

  • Новость часаФрагменты дронов попали в резервуары НПЗ в Ярославской области
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    Спецоперация меняет систему военного управления
    Авиабомбы ФАБ-500 уничтожили подземную базу украинских «Птиц Мадьяра»
    Мэр Хиросимы выступил с критикой России в годовщину американской бомбардировки
    Пушков высмеял заявление Вайкуле о готовности воевать с Россией
    ВСУ сбежали из Торецкого
    Танк «Прорыв» уничтожил группу украинских боевиков под Харьковом
    Гневный звонок Трампа заставил Пентагон срочно искать пропавшие ракеты
    Здоровые бойцы ВСУ заразились ВИЧ после американских экспериментов
    Спецслужбы Грузии возбудили дело о саботаже из-за фейков про россиян
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия ничего не должна Армении

    Москва системно и жестко разрушает тот фантастический мир, который Пашинян рисует для армянского населения. Мир, где этому населению все должны просто по определению, где его политические прожекты будут беспрекословно оплачиваться за счет российских налогоплательщиков и где за свои поступки не нужно отвечать.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Большая крокодила» из Израиля показала проблему границ допустимого

    Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    6 августа 2026, 11:59 • Новости дня

    Британская НКО назвала плохую проектировку жилья причиной температурного кризиса

    Британцы стали массово спать на кухнях из-за жары

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Соединенного Королевства вынуждены спасаться от летнего зноя и зимнего холода нестандартными способами из-за серьезных ошибок в строительстве жилого фонда.

    Из-за некачественной архитектуры зданий население Британии регулярно мучается от экстремальных температурных перепадов, передает РИА «Новости».

    «Сейчас мы сталкиваемся с круглогодичным кризисом, когда плохо спроектированный жилой фонд летом превращается в гигантскую тепловую ловушку, а зимой – в ледяную камеру», – заявила исполнительный директор благотворительной организации Citizens Advice Клэр Мориарти.

    Чтобы пережить высокие температуры, каждый шестой житель страны идет на крайние меры. Люди ночуют на кухнях, пропускают рабочие дни или переезжают в гостиницы. При этом почти половина граждан, а именно 44%, уверены в невозможности самостоятельно предотвратить перегрев своих квартир.

    Ранее метеорологи зафиксировали на юго-востоке Англии самую долгую засуху за последние 30 лет. В июне воздух в стране прогрелся выше 37 градусов. Профессор Лидсского университета Дуглас Паркер предупредил, что из-за изменения климата жара в 40 градусов станет нормой для государства уже через 25 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столица Великобритании пережила первый за 155 лет полный календарный месяц без дождей.

    Жертвами аномальной жары в мае и июне стали 2877 жителей Соединенного Королевства.

    Экстремальные погодные условия спровоцировали дефицит овощей на внутреннем рынке страны.

    5 августа 2026, 17:48 • Новости дня
    Лайма Вайкуле заявила о готовности воевать с россиянами
    Лайма Вайкуле заявила о готовности воевать с россиянами
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле призналась в намерении взять в руки оружие в случае вооруженного конфликта между ее страной и Россией.

    Артистка дала интервью радиостанции Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом), где обсудила гипотетическое столкновение двух государств. Отвечая на вопрос о возможных действиях при нападении на Латвию, она дала однозначный ответ. «Я возьму автомат», – заявила исполнительница.

    При этом звезда эстрады сразу сделала оговорку о нежелании реального кровопролития. Певица подчеркнула надежду на мирное разрешение любых противоречий между соседними странами. Она назвала себя оптимистом, который всегда верит в лучшее развитие событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала музыкальный фестиваль латвийской исполнительницы за эксплуатацию советского формата. Депутат Рижской думы Алексей Росликов объяснил антироссийские заявления певицы конъюнктурными соображениями. Ранее российский суд лишил артистку доли в компании «Лайма-Люкс Рус».

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    5 августа 2026, 12:47 • Новости дня
    «Единая Россия» будет первой в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» возглавит список в бланках для голосования на предстоящих выборах депутатов Государственной думы благодаря результатам жеребьевки.

    «Единая Россия» будет стоять первым номером в избирательном бюллетене по федеральному округу на предстоящих выборах депутатов Госдумы согласно жеребьевке, которая проходит в ЦИК. Жребий для политического объединения вытянул сенатор Александр Карелин, передает ТАСС.

    Герой России достал из лототрона шар с номером один во время официальной процедуры в Центральной избирательной комиссии.

    Всего в распределении позиций принимают участие 11 политических сил. Среди них представлены КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и другие официально зарегистрированные объединения.

    Голосование за кандидатов в Госдуму состоится в начале осени. Выборы пройдут в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    5 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    В аэропорту Лейпцига сотрудник наземной службы руками поймал БПЛА со взрывчаткой
    В аэропорту Лейпцига сотрудник наземной службы руками поймал БПЛА со взрывчаткой
    @ ECKEHARD SCHULZ/imago stock&peopl/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудник наземной службы аэропорта Лейпциг/Галле самостоятельно поймал беспилотник, который, как выяснили правоохранители, был оснащен самодельным зажигательным и взрывным устройством.

    Как сообщает Bild, инцидент произошел во вторник вечером около 23:42 по местному времени (00:42 мск). Работник аэропорта заметил на летном поле низко летящий беспилотник и смог посадить его на землю, передает ТАСС.

    «Он опустил его на землю, удерживал на земле», – пишет немецкое издание. Газета не уточняет, использовал ли сотрудник какие-либо специальные средства или остановил аппарат вручную.

    Спустя более 11 минут после обнаружения дрона на место прибыли сотрудники федеральной полиции Германии. Они установили, что беспилотник был оборудован самодельным зажигательным и взрывным устройством.

    После обнаружения опасного объекта работа аэропорта была временно приостановлена. Примерно через десять минут после этого самолет, выполнявший повторный заход на посадку, столкнулся с неопознанным объектом на высоте около 400 метров. Воздушное судно перенаправили в аэропорт Ганновера.

    Следователи считают, что грузовой самолет мог столкнуться со вторым беспилотником. По данным правоохранителей, этот аппарат ранее также был замечен системой защиты от дронов аэропорта.

    Примерно через 35 минут после первого обнаружения БПЛА в аэропорту был создан кризисный штаб.

    Расследование инцидента ведут генеральная прокуратура Дрездена и земельное ведомство по уголовным делам Саксонии. Дело поручено центральному отделу по борьбе с экстремизмом при прокуратуре Дрездена и полицейскому подразделению по противодействию терроризму и экстремизму.

    Напомним, в ночь на среду на территории немецкого аэропорта Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили беспилотный летательный аппарат со взрывателем. Из-за этого инцидента с безопасностью работу воздушной гавани временно ограничили.

    Позже представители НАТО официально подтвердили факт присутствия дрона с детонатором и зарядом взрывчатого вещества рядом с украинским воздушным судном.

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    5 августа 2026, 20:12 • Новости дня
    Пост Дмитриева о гибели Европы из-за мигрантов собрал миллион просмотров в X
    Пост Дмитриева о гибели Европы из-за мигрантов собрал миллион просмотров в X
    @ Gabriela Sarda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикация генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о последствиях миграционной политики Евросоюза и Великобритании преодолела отметку в один миллион просмотров в социальной сети X.

    В своей публикации в соцсети Дмитриев раскритиковал подходы ЕС и Великобритании к регулированию миграции, связав сложившуюся ситуацию с политическими решениями европейских властей. «Катастрофическая миграционная политика ЕС/Великобритании, кратко изложенная в одном посте. Сеута – лишь яркая иллюстрация миграционной политики ЕС, основанной на надеждах левых сил на то, что мигранты и их потомки проголосуют за левых», – говорится в тексте сообщения, опубликованного Дмитриевым.

    Свой пост глава РФПИ озаглавил «Варвары у ворот: 410 г. н. э. против наших дней». К публикации он добавил коллаж, в котором сопоставил картину американского художника Томаса Коула «Разрушение» из цикла «Путь империи» с современными кадрами побережья испанского города Сеута в Северной Африке, где фиксируются попытки нелегальных мигрантов попасть на территорию Европы.

    Ранее Дмитриев посоветовал европейским странам перенять российские миграционные законы.

    В начале августа десятки тысяч мигрантов прорвали границу испанского анклава Сеута.

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    5 августа 2026, 22:34 • Новости дня
    Стали известны подробности покушения на создателя «Упыря» Ткачука

    Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук не успел сесть в заминированный автомобиль

    Tекст: Вера Басилая

    Глава «Уралдронзавода», создатель дрона «Упырь» Владимир Ткачук избежал гибели, потому что не успел сесть в заминированный автомобиль, сообщили в оперативных службах.

    Глава компании «Уралдронзавод» Владимир Ткачук не находился в автомобиле в момент взрыва, передают РИА Новости. Водитель машины был в салоне один.

    «Ткачук сесть в нее не успел», – сообщили в оперативных службах.

    В настоящее время состояние генерального директора оценивается как стабильное. Угрозы для его жизни больше нет.

    Гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук получил серьезные травмы при взрыве автомобиля.

    Пострадавшего создателя дрона «Упырь» поместили в отделение реанимации.

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    5 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Жители Киева сняли удары «Искандеров» с кассетными боевыми частями
    Жители Киева сняли удары «Искандеров» с кассетными боевыми частями
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В соцсетях на Украине появились видеозаписи, демонстрирующие поражение объектов в Киеве баллистическими ракетами «Искандер» с суббоеприпасами.

    В социальных сетях на Украине опубликовали кадры прилетов баллистических ракет комплекса «Искандер» по целям в Киеве, пишет «Российская газета».

    На записях видно, как в темном небе над городом происходит яркая вспышка, сопровождающаяся мощным взрывом.

    Затем на земле появляется множество искр и слышится треск небольших разрывов. Так срабатывают суббоеприпасы, вылетевшие из кассетной боеголовки ракеты при достижении поверхности.

    Отмечается, что ракеты «Искандер» могут оснащаться тремя видами кассетных боевых частей: с осколочными, кумулятивными и объемно-детонирующими элементами. Они предназначены для уничтожения живой силы, бронированной техники, а также неукрепленных строений. В одной кассете находится 54 боевых элемента, которые являются частично управляемыми. Сброс суббоеприпасов происходит на высоте около километра, после чего они направляются к целям с помощью встроенного радиовысотомера и лазерного дальномера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назвал тяжелыми ночные массированные удары по Киеву.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр», обеспечивавший обработку товаров двойного назначения.

    Фото и видео ударов по логистическим центрам и военным целям в Киеве, смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    6 августа 2026, 08:26 • Новости дня
    Авиабомбы ФАБ-500 уничтожили подземную базу украинских «Птиц Мадьяра»
    Авиабомбы ФАБ-500 уничтожили подземную базу украинских «Птиц Мадьяра»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли сокрушительный удар по замаскированному объекту взвода операторов «Птицы Мадьяра» в Херсоне, сообщил боец войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с позывным Северск.

    Авиация с помощью авиабомб ФАБ-500 нанесла удар по подземному пункту временного размещения подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» и по складу с боеприпасами, который был рядом с подземной базой в Херсоне, пояснил собеседник РИА «Новости».

    «В результате огневого воздействия было полностью уничтожено более взвода личного состава противника, вероятно несколько иностранных специалистов, пара тонн боеприпасов, а также оборудование РЭБ, РЭР и устройства для запуска и управления БПЛА», – добавил он.

    Военнослужащий отметил, что это не первая ликвидированная группа данного формирования в подконтрольном Киеву Херсоне. Мирные жители в результате атаки не пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце командир украинских беспилотных сил Роберт Бровди (в списке террористов и экстремистов в России) усилил меры личной безопасности.

    Российские артиллеристы объясняли, как уничтожают «Птиц Мадьяра».

    В апреле «Птиц Мадьяра» заметили у Рай-Александровки в ДНР.

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    6 августа 2026, 03:25 • Новости дня
    Мэр Хиросимы выступил с критикой России в годовщину американской бомбардировки

    Мэр Хиросимы Мацуи выступил с критикой России

    Мэр Хиросимы выступил с критикой России в годовщину американской бомбардировки
    @ Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время церемонии по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи выступил с критикой в адрес России, но не назвал США страной, сбросившей атомную бомбу.

    Мацуи заявил, что Россия якобы «использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания», и связал это с действиями на Украине, передает ТАСС.

    Свое выступление Мацуи начал без прямого упоминания России, называя ее «большой державой». Однако позднее в речи он напрямую упомянул Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время траурной церемонии в Хиросиме, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки, премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Кадзуми Мацуи ни разу не назвали США как страну, сбросившую бомбу на город 6 августа 1945 года.

    МИД России выражал решительный протест против обвинений со стороны Токио в «ядерных угрозах» и называло замалчивание американской атаки на Хиросиму и Нагасаки классическим примером дезинформации.

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    5 августа 2026, 13:36 • Новости дня
    Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук пострадал при взрыве автомобиля
    Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук пострадал при взрыве автомобиля
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель предприятия «Уралдронзавод» по производству дронов «Упырь» Владимир Ткачук получил серьезные травмы в результате взрыва машины, сообщил источник в оперативных службах.

    «В результате взрыва автомобиля пострадал Владимир Ткачук, он в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь», – рассказал источник ТАСС.

    По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

    В марте ФСБ предотвратила теракт, который россиянин по заданию украинских спецслужб собирался совершить против главы предприятия ОПК в Екатеринбурге.

    В январе в Петербурге задержали женщину, которая готовила террористический акт против представителя оборонно-промышленного комплекса.

    В августе прошлого года ФСБ пресекла заговор с использованием оружия и взрывчатки, доставленных дроном для покушения на руководителя оборонного предприятия в Белгороде.

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    5 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны и среди командующих группировками войск в зоне СВО, сообщили в Кремле.

    Путин встретился с военным руководством в среду. На совещании были озвучены решения о ротации кадров. Бывший командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук теперь отвечает за службы тыла, сообщается на сайте Кремля.

    «Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач», – сказал президент. Он также попросил командиров передать слова признательности бойцам на передовой.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Новый командующий службами тыла Минобороны России Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук окончил Ленинградское суворовское и Рязанское воздушно-десантное училища. Президент Владимир Путин назвал его «одним из наиболее талантливых командиров».

    Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».

    Герой России Андрей Иванаев ранее командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией и войсками Восточного военного округа. Он имеет большой боевой опыт, включая службу на Кавказе и участие в военной операции в Сирии. Военные эксперты отмечают, что под его руководством группировка войск «Восток» стала лучшей в организации боевых действий.

    Российский лидер принял решение о назначении Петра Болгарева временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток».

    Ранее он командовал 150-й мотострелковой дивизией и 5-й гвардейской общевойсковой армией, а также получил ранение в ходе спецоперации.

    Командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин. Бывший начальник штаба Центрального военного округа за 16 лет прошел путь от командира взвода до генерала. Он имеет опыт командования военной базой в Таджикистане и армейским корпусом в Крыму, а также награжден орденами за мужество и профессионализм.

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    5 августа 2026, 19:33 • Новости дня
    Клинцевич: Путин содержательно перестроил ключевые контуры управления армией
    Клинцевич: Путин содержательно перестроил ключевые контуры управления армией
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новые назначения в руководстве российской армии означают перестройку ключевых направлений управления – тыла, беспилотных систем и командования группировками войск, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, на руководящие должности приходят генералы с реальным боевым опытом, которые хорошо понимают потребности действующей армии.

    «Это не рядовая ротация генералов по выслуге лет или иным формальным основаниям. Речь идет о содержательной перестройке сразу трех ключевых контуров: тыла, беспилотных систем и управления группировками войск», – считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    В первую очередь эксперт обратил внимание на назначение генерал-полковника Валерия Солодчука заместителем министра обороны – руководителем объединенного тыла. По его оценке, это решение направлено на консолидацию всех служб, обеспечивающих российскую группировку.

    «Принципиально важно, что на эту должность пришел боевой генерал, знающий реальные потребности армии. Это командир с практическим опытом. Убежден, что теперь многие процессы будут оптимизированы, а ответственность за них станет более четкой», – отметил Клинцевич. Именно наличие опыта непосредственного командования войсками, считает эксперт, должно изменить подход к обеспечению армии.

    «Боевые командиры иначе воспринимают время. Они понимают, что армия должна получать необходимое тогда, когда это требуется, а не по принципу «снаряды привезут не сегодня, а завтра». Это позволяет сократить разрыв между запросами фронта и решениями центрального аппарата. Система начинает работать в другой парадигме», – пояснил собеседник.

    Еще одним важнейшим кадровым решением Клинцевич назвал назначение генерал-полковника Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем.

    «Сегодня фронт – это дроновая война. Поэтому появление полноценного командующего этим направлением имеет принципиальное значение. Лямина хорошо знают и президент, и министр обороны, а за его плечами – большой опыт применения беспилотных систем в боевых условиях», – сказал эксперт.

    В частности, речь идет о создании аналитических групп по огневому поражению и выстраивании эффективного применения беспилотников на различных направлениях. «Теперь в одних руках будет сосредоточена вся вертикаль – использование дронов в разных средах, их унификация, подготовка специалистов, снабжение и обобщение опыта. Причем этим будет заниматься человек, который сам прошел через практическое применение таких решений на передовой», – отметил Клинцевич.

    По его мнению, одним из главных результатов нового подхода станет распространение наиболее успешных фронтовых практик на всю армию.

    «Самые передовые наработки, тактика и технические решения рождаются на поле боя. Теперь люди, которые создавали и применяли их непосредственно в зоне боевых действий, смогут структурно передавать этот опыт другим подразделениям – в том числе тем, которые находятся на других стратегических направлениях», – добавил эксперт.

    Отдельно Клинцевич остановился на перестановках в руководстве группировок войск. Назначения Андрея Иванаева командующим группировкой «Центр» и Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего группировкой «Восток» он назвал последовательными.

    «Это максимально выверенные решения. Речь идет о людях, которые уже возглавляли штабы этих объединений и хорошо знают обстановку. Они способны сохранить тот наступательный темп, который был набран группировками», – считает собеседник.

    При этом кадровые решения имеют значение не только с точки зрения управления, но и с точки зрения внутренней связи армии, отметил эксперт.

    «Сегодня генерал, офицер и солдат, прошедшие через фронт, находятся в одной системе координат. Они понимают друг друга, потому что имеют общий опыт. Когда фронтовой товарищ приходит в генеральский кабинет, для бойцов это становится сигналом: их чаяния будут воспринимать боевые товарищи, которые буквально вышли из окопов и сохранили ментальную, эмоциональную связь с фронтом. Они сделают все, чтобы наши парни победили», – пояснил Клинцевич.

    В целом, считает эксперт, новые назначения отражают принцип отбора командиров по конкретным результатам, продемонстрированным в зоне СВО.

    «Для президента такие решения – это не просто работа с бумагами по чьей-то рекомендации. Это командиры, которые лично докладывали о ситуации, доказали свою эффективность на поле боя и получили доверие благодаря реальным результатам. Убежден, это будущие маршалы победы», – заключил Андрей Клинцевич.

    В среду президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Минобороны объявлил о масштабных перестановках среди высшего командного состава. Командующий группировкой «Центр» Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук стал главой службы тыла. Руководителем войск беспилотных систем ВС России назначен начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.

    Генерал-лейтенант Петр Болгарев будет исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Генерал-полковнику и Герою России Андрею Иванаеву президент предложил стать командующим группировкой «Центр».

    В Минобороны также произошло перераспределение полномочий между заместителями министра. Генерал-полковник Александр Санчик, ранее курировавший материально-техническое обеспечение, начнет отвечать за заказы вооружения, военную и специальную технику и техническое обеспечение войск.

    Замминистра Алексей Криворучко, который до этого занимался военно-техническим обеспечением, получил новые задачи и займется развитием перспективных видов вооружения и специальной техники.

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    5 августа 2026, 15:48 • Новости дня
    Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации

    Кобзев: Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации

    Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пилоты исчезнувшего несколько дней назад самолета Cessna 182 в Иркутской области смогли самостоятельно собрать радиостанцию и передать свои точные координаты спасателям с вершины сопки, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

    Мужчины поднялись на возвышенность и воспользовались собранным из подручных средств устройством для отправки сигнала, рассказал Кобзев в своем канале в Max.

    «Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали своих координаты самолету Бодайбо – Иркутск», – написал губернатор.

    Напомним, 3 августа легкомоторный самолет Cessna 182 перестал выходить на связь во время патрулирования лесных пожаров в Иркутской области. Густой туман сильно осложнил поиски пропавшего воздушного судна.

    К спасательной операции подключились иркутские специалисты и самолет из Якутии. В среду летчиков нашли живыми.

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    6 августа 2026, 06:31 • Новости дня
    Пушков высмеял заявление Вайкуле о готовности воевать с Россией

    Пушков высмеял заявление Вайкуле о готовности взяться за автомат

    Пушков высмеял заявление Вайкуле о готовности воевать с Россией
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Член конституционного комитета Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал высказывание латвийской исполнительницы Лаймы Вайкуле, которая заявила о намерении взять в руки оружие в случае вооруженного конфликта между ее страной и Россией.

    «Лайма Вайкуле заявила, что возьмет в руки автомат, если Россия нападет на Латвию. Латвия спасена», – заявил Пушков в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вайкуле призналась в намерении взять в руки оружие в случае вооруженного конфликта между ее страной и Россией.

    Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявлял о конъюнктурном характере антисоветских и антироссийских высказываний Вайкуле.

    Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что Запад стремится после поражения Украины вовлечь страны Прибалтики в войну с Россией.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления о нападении России на Европу полной чушью.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    5 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    Склады Liqui Moly и логистического центра Novus на Украине полностью уничтожены

    ВС России уничтожили склады Liqui Moly и логистического центра Novus на Украине

    Склады Liqui Moly и логистического центра Novus на Украине полностью уничтожены
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Центральный склад производителя масел Liqui Moly на Украине сгорел дотла после массированного удара, также пострадали логистические центры других компаний.

    Центральный склад продукции компании Liqui Moly на Украине полностью сгорел, передает ТАСС.

    «Этой ночью <…> наш центральный склад продукции на Украине был полностью уничтожен огнем», – сообщили представители украинского подразделения в социальных сетях.

    В результате пожара утрачены тонны смазочных материалов, сейчас компания ищет новые пути доставки товаров.

    Помимо Liqui Moly, серьезный ущерб понесли и другие предприятия. Логистический центр Novus в Киеве остановил работу, повреждения получили два объекта Fozzy Group.

    Кроме того, компания «Новая почта» заявила об уничтожении своего сортировочного узла в Киеве.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр», обеспечивавший обработку товаров двойного назначения.

    На складах и логистических базах после удара ВС России на Украине начались масштабные возгорания.

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    5 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    В Киеве уничтожен логистический комплекс Denka Logistics
    В Киеве уничтожен логистический комплекс Denka Logistics
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский логистический комплекс Denka Logistics оказался уничтожен после ночных взрывов в Киеве.

    Об уничтожении центра сообщило агентство УНИАН, передает ТАСС.

    Напомним, Министерство обороны России сообщило о поражении киевских логистических центров «МЛП-Чайка» и «Транс-логистик». Несколькими днями ранее российские войска атаковали предприятия военно-промышленного комплекса украинской столицы.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко объяснил адаптацию пустующих советских цехов под современные нужды снабжения ВСУ.

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