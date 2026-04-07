ВСУ перебросили элитное подразделение БПЛА «Птицы Мадьяра» к Рай-Александровке
Украинские войска для удержания позиций в районе Рай-Александровки в ДНР сконцентрировали несколько подразделений беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС. Среди них – элитное подразделение «Птицы Мадьяра», известное своей эффективной работой с дронами.
Российские силовые структуры отмечают, что подразделения ВСУ активно используют FPV-дроны и тяжелые гексокоптеры различных модификаций.
Ранее российские войска подошли вплотную к населенному пункту Рай-Александровка с северо-восточной стороны, который расположен между Краматорском и Славянском.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска перебросили к границе Днепропетровской и Запорожской областей резервы элитного подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра».
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о снижении боеспособности этого подразделения из-за больших потерь на красноармейском направлении.
Российские войска нанесли удар ФАБ по Воскресенке и уничтожили взвод ВСУ вместе с несколькими операторами «Птиц Мадьяра».