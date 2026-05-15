Зеленский приказал усилить украинские войска у белорусской границы

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нарастить военное присутствие на границе с Белоруссией, передает ТАСС. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, отметив необходимость укрепления черниговско-киевского направления.

«Поручил нашим силам обороны и безопасности усилить соответствующее направление», – заявил Зеленский. По его словам, план реагирования на данном участке будет окончательно утвержден в ходе ближайшего заседания ставки.

Зеленский также выразил обеспокоенность возможными действиями с белорусской территории. Он предположил, что у России якобы существует намерение начать дополнительные операции либо против черниговско-киевского направления, либо против одной из соседних стран НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке Белоруссией артиллерийских позиций у границы.