Аэропорт Домодедово перешел в режим работы с авиарейсами по согласованию

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», – написал он.

В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО на подлете к Москве уничтожили три дрона с 23 часов вечера пятницы.



