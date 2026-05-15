До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.7 комментариев
Аэропорт Домодедово перешел в режим работы с авиарейсами по согласованию
Представитель Росавиации заявил о том, что аэропорт Домодедово временно перешел в режим работы с авиарейсами по согласованию.
«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», – написал он.
В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО на подлете к Москве уничтожили три дрона с 23 часов вечера пятницы.