Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Девочки-подростки на электросамокате сбили пенсионера и скрылись в Москве
В Москве две несовершеннолетние на электросамокате наехали на пенсионера, мужчина был госпитализирован, сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел в субботу в Чертаново, когда две девочки-подростка на электросамокате на большой скорости врезались в пожилого мужчину. После столкновения подростки бросили самокат и скрылись с места происшествия, передает ИА Регнум.
Очевидцы происшествия помогли пенсионеру, оказав ему первую доврачебную помощь. Позднее к месту инцидента прибыла скорая, которая оперативно госпитализировала мужчину, а также полиция. По предварительной информации, у пострадавшего диагностирован открытый перелом ноги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Люберец ввели запрет на прокат электросамокатов. Комиссия по безопасности дорожного движения городского округа Котельники приняла решение о полном запрете работы средств индивидуальной мобильности на территории округа.
В сентябре прошлого года самокатчик сбил беременную женщину в Москве, а в августе в Балашихе самокатчик сбил девятилетнего ребенка и скрылся.