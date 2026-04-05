Девочки-подростки на электросамокате сбили пенсионера и скрылись в Москве

Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел в субботу в Чертаново, когда две девочки-подростка на электросамокате на большой скорости врезались в пожилого мужчину. После столкновения подростки бросили самокат и скрылись с места происшествия, передает ИА Регнум.

Очевидцы происшествия помогли пенсионеру, оказав ему первую доврачебную помощь. Позднее к месту инцидента прибыла скорая, которая оперативно госпитализировала мужчину, а также полиция. По предварительной информации, у пострадавшего диагностирован открытый перелом ноги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Люберец ввели запрет на прокат электросамокатов. Комиссия по безопасности дорожного движения городского округа Котельники приняла решение о полном запрете работы средств индивидуальной мобильности на территории округа.

В сентябре прошлого года самокатчик сбил беременную женщину в Москве, а в августе в Балашихе самокатчик сбил девятилетнего ребенка и скрылся.

