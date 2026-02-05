В Пензенской области завели дело о халатности при закупках лекарств для онкобольных

Tекст: Дарья Григоренко

Следователи установили, что с сентября 2025 года по февраль 2026 года должностные лица регионального минздрава и областного онкодиспансера несвоевременно закупили необходимые препараты для более чем 30 человек, что привело к нарушениям их прав на своевременную и качественную медицинскую помощь, передает РИА «Новости».

В региональном следственном управлении отметили: «По указанию руководителя следственного управления СК России по Пензенской области Игнатенкова В.В. в следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы возбуждено уголовное дело по результатам проверки обращений граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, о проблемах с обеспечением лекарственными средствами». Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ – халатность.

В конце января 2026 года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил выговоры шестерым чиновникам регионального правительства. Среди них оказался и зампред правительства – министр здравоохранения Вячеслав Космачев, который получил выговор за задержки поставок жизненно важных препаратов для лечения онкобольных.

Ранее Центральный районный суд Новокузнецка избрал меру пресечения для отстраненного от должности главного врача городской клинической больницы Виталия Хераскова в виде домашнего ареста.

Напомним, Хераскову предъявлено обвинение в халатности, которая, по данным следствия, привела к смерти двух и более человек.