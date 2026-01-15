Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.9 комментариев
Суд избрал меру пресечения главврачу больницы в Новокузнецке
Центральный районный суд Новокузнецка избрал меру пресечения для отстраненного от должности главного врача городской клинической больницы Виталия Хераскова в виде домашнего ареста.
Об этом в ходе судебного заседания объявила судья Инна Ма, передает ТАСС.
По ее словам, Херасков будет находиться под домашним арестом один месяц и 27 суток, то есть до 13 марта 2026 года. В решении суда также указывается, что Хераскова необходимо освободить из-под стражи в зале суда 15 января 2026 года немедленно.
Напомним, Хераскову предъявлено обвинение в халатности, которая, по данным следствия, привела к смерти двух и более человек.
Ранее главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать вину по делу о гибели девяти младенцев.
Потерпевшими по делу о гибели младенцев в Новокузнецке признали девять матерей.