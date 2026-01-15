И. о. завотделением роддома Новокузнецка отказался признавать вину

Эксперты предложили способы борьбы с этническими анклавами

Tекст: Никита Миронов

Власти российских регионов получат право на введение ограничений, направленных на предотвращение формирования этнических анклавов. Соответствующие предложения по внесению изменений в российские законы должны подготовить МВД, ФСБ и Минэкономразвития при участии исполнительных органов субъектов РФ. Об этом сказано в постановлении правительства, касающегося плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы.



Проблема диаспор обострилась в прошлом году. Так, например, в августе главу азербайджанской диаспоры Челябинской области и крупного бизнесмена Аршада Ханкишиева лишили российского гражданства и выдворили из страны. Причина - пропаганда этнического сепаратизма.

Ранее лишили российского гражданства главу азербайджанской диаспоры Московской области Эльшана Ибрагимова. За «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации» его вызвали в полицию, изъяли российский паспорт и поместили в спецприемник для отправки в Азербайджан.

В Екатеринбурге объединение, которое ранее называлось азербайджанской диаспорой, вообще перестало существовать. Ее главу - Шахина Шыхлински – поместили в СИЗО по обвинению в применении насилия к представителю власти и покушении на убийство. Руководителем новой структуры стал Видади Мустафаев, возглавивший «Центр культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Урала». Он сообщил, что теперь главная задача организации - объяснять молодежи основы правильного поведения и необходимость жить в соответствии с законами России.

Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, пояснил газете ВЗГЛЯД, что вопрос национальных анклавов не случайно отдают на откуп регионам. «Региональные власти лучше знают, где и какие проблемы с созданием анклавов у них есть», – пояснил эксперт.

Например, в Челябинской и Тверской областях, как пояснил Богдан Беспалько, есть компактные поселения цыган, которые по данным полиции, порою бывают замешаны в наркотрафике и наркоторговле. «Анклав – это компактное расселение народа какой-то национальности. В Подмосковье, например, это город Котельники, где живет огромное количество иностранцев – в основном, из Средней Азии, работающих на рынке «Садовод». Конечно, местным жителям это не очень нравится», – рассказывает эксперт.

В Москве очень много выходцев из Средней Азии живет в районе Люблино, где находится торгово-ярмарочный комплекс «Москва». «Практически все анклавы создаются рядом с местом работы. Когда в Москве существовал Черкизовский рынок, рядом с ним тоже был анклав. Переехал рынок – переехал и анклав», - пояснил Богдан Безпалько.

По мнению эксперта, главный способ борьбы с анклавом – ликвидация источника заработка. «Не будет рынка – не будет и компактного расселения иностранцев», - считает эксперт.

Показателен пример московского района Бирюлево Западное. Здесь работала Покровская овощебаза, одна из самых крупных в России, где трудились и вокруг которой компактно селились представители азербайджанской диаспоры. В октябре 2013 года в ходе стычки с представителем диаспоры был убит 25-летний местный житель Егор Щербаков, что спровоцировало массовые выступления местных жителей, погромы и столкновения с полицией. Столичные власти, проведя проверку базы, нашли на ней массовые нарушения, и базу закрыли.

Кирилл Кабанов, в свою очередь, считает, что дело не только в лишении источника дохода. «Сначала нужно дать четкое определение, что такое анклав. Я считаю, это компактное расселение людей какой-то национальности, имеющих свое национальное государство. Т. е. не коренных народов России», - пояснил эксперт.

Если признаки анклава уже есть, то нужно принимать меры. Первое – отказывать в регистрации новым жителям, приехавшим «к землякам». Второе – отказывать детям иностранцев к доступу в социальные учреждения – детсады и школы. «Да, мера крайне жесткая, но Дания, например, ее уже применяет», - пояснил Кабанов.

Третье, по мнению эксперта: если не закрытие, то регулярные проверки всех «национальных» бизнесов, вокруг которых анклавы и формируются. Как правило, эти бизнесы работают с серьезными нарушениями законодательства, поэтому и так успешны. Четвертое: сокращение региональных квот на ввоз мигрантов – если их уже и так достаточно. При этом, считает Кабанов, борьбу с анклавами нужно выводить с регионального на федеральный уровень.

Вячеслав Поставнин, руководитель Научного центра Евразийской экономической интеграции и сотрудничества, считает, что можно пойти и другим путем. «Анклавы не будут появляться, если мы выведем мигранта из диаспоры», - считает эксперт.

Первое, что нужно сделать – учить мигрантов русскому языку еще в стране пребывания. Второе – максимально облегчить натурализацию иностранца – его вхождение в общество и, главное, трудоустройство.

«Сегодня мигрант, даже не знающий русского, спокойно приезжает в Россию, покупает через диаспору все нужные документы – в том числе о сдаче экзамена по русскому языку, устраивается «через своих» на работу, все правовые вопросы – например, с регистрацией, тоже решает через «старших» диаспоры. Живет со своими. Вот и получается анклав», - пояснил эксперт.

По мнению Поставнина, нужно максимально снизить бюрократические барьеры: сделать так, чтобы в течение пяти дней после приезда в Россию мигрант уже мог самостоятельно найти работу и на нее выйти, чтобы мог легко снять жилье – не прибегая к помощи земляков. Тогда значение диаспоры, которое сейчас для мигрантов определяющее, снизится. А значит, не будет и анклавов.