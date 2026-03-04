  • Новость часаМинтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    4 марта 2026, 12:56 • Новости дня

    Россиянка утонула в Индонезии

    Российская туристка погибла на пляже Парангтритис из-за сильного течения

    Tекст: Мария Иванова

    На индонезийском пляже Парангтритис 51-летнюю россиянку во время прогулки у моря подхватило мощное океанское течение, спасти её не удалось.

    Трагедия произошла в понедельник, когда группа путешественников отдыхала на побережье, передает РИА «Новости».

    Погибшей оказалась 51-летняя гражданка России, которую во время прогулки внезапно подхватило и унесло мощным течением.

    Координатор поисково-спасательной службы Ариф Нуграха рассказал подробности случившегося.

    «Перед происшествием женщина сказала друзьям, что собирается сфотографироваться с лошадью. Спустя некоторое время её тело заметили в воде без признаков движения», – сообщил он прессе.

    Знакомые пострадавшей пытались самостоятельно реанимировать ее до прибытия экстренных служб. Спасатели оперативно доставили туристку в больницу города Бантул, однако врачи лишь констатировали смерть, сейчас решается вопрос транспортировки тела на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский турист утонул во время плавания с маской на индонезийском острове Бали.

    На пляже Найтхон на Пхукете сильная волна унесла в море другого гражданина России.

    Еще один отдыхающий погиб при падении со скалы на острове Самуи в Таиланде.

    4 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    В Катаре около 200 россиян решили выгнать с круизного лайнера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Граждан России, совершающих путешествие на лайнере Celestyal Journey, принуждают освободить каюты в порту катарской столицы Дохи до утра 7 марта, сообщили двое российских туристов.

    «По информации, полученной по громкой связи на борту, пассажирам разрешено находиться на судне до 8.00 по местному времени 7 марта. Дальнейшие действия и планы нам не разъяснены. Около 200 человек там застряло», – сказал собеседник РИА «Новости» из Челябинска.

    Мужчина уточнил, что на борту находятся его пожилая мать и внук. У семьи нет денег на отели, а российские карты в регионе не принимаются.

    Путешественники направили письмо дипломатам, которые включили их в список ожидания рейсов. Туристка Нина из Петербурга подтвердила, что людей выгоняют, а аэропорт закрыт.

    Ассоциация туроператоров России заявляла, что уровень угрозы для россиян в Катаре минимальный. Глава АТОР Майя Ломидзе рассказала о размещении застрявших в ОАЭ туристов в гостиницах.

    2 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Российские туристы массово застряли на Бали из-за закрытия аэропорта Дубая

    Закрытие аэропорта Дубая отрезало российским туристам путь домой с Бали

    Tекст: Мария Иванова

    Российские отдыхающие на Бали не могут вовремя вылететь домой: из-за временного закрытия аэропорта Дубая сорваны стыковочные рейсы.

    Отмены и переносы рейсов затронули пассажиров, планировавших возвращение в Москву и Петербург транзитом через Эмираты, передает РИА «Новости».

    Путешественники жалуются на отсутствие конкретики от авиакомпаний и вынужденное продление проживания в отелях.

    «Наш рейс Денпасар – Дубай сначала перенесли на несколько часов, потом вовсе отменили. В авиакомпании сказали ждать дальнейшей информации, но конкретных сроков никто не называет», – рассказала россиянка Анастасия, находящаяся в районе Кута.

    Другие отдыхающие сообщили, что часть пассажиров уже несколько суток пытается переоформить билеты, однако альтернативных маршрутов практически нет. Людям приходится за свой счет продлевать аренду жилья, стоимость которого выросла из-за ажиотажного спроса.

    Транспортный коллапс произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по объектам в Иране. В Москве заявили, что ответственность за последствия этого рукотворного кризиса полностью лежит на западных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генконсульство России в Дубае рекомендовало соотечественникам воздержаться от необязательных поездок. Авиакомпания UTair временно приостановила перелеты между Россией и Дубаем из-за ограничений в воздушном пространстве.

    Российские спортсмены застряли в ОАЭ из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    3 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива

    МИД призвал не ездить в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию

    МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел России призвало граждан не планировать турпоездки в страны Персидского залива до окончания боевых действий на Ближнем Востоке.

    Рекомендацию россиянам не посещать страны Персидского залива до завершения боевых действий в Иране и стабилизации ситуации с авиасообщением опубликовало Министерство иностранных дел РФ. Ведомство уточнило, что боевые действия затронули и государства Персидского залива, в том числе ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.

    МИД особо отметил частичное открытие воздушного пространства указанных стран для выполнения вывозных рейсов, чтобы вернуть российских туристов, оказавшихся с 28 февраля в транзитных хабах. В связи с этим министерство настоятельно попросило российских граждан воздержаться от поездок в эти государства в туристических целях до прекращения активных боевых действий и полной нормализации ситуации в аэропортах и с авиасообщением.

    В сообщении подчеркивается, что при планировании любых поездок в указанные страны следует учитывать сохраняющиеся риски и нестабильную обстановку.

    Ранее Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану. А генконсульство в Дубае рекомендовало россиянам в ОАЭ не совершать необязательных поездок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас организованных российских туристических групп в Иране и Израиле почти нет, туроператоры предлагают только индивидуальные поездки из-за предупреждений о рисках.

    2 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    АТОР: Число застрявших за рубежом российских туристов выросло до 10 тыс. человек
    АТОР: Число застрявших за рубежом российских туристов выросло до 10 тыс. человек
    @ MADE NAGI/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество путешественников из России, ожидающих вылета домой с островных курортов, резко увеличилось из-за сложностей с транзитом через Ближний Восток, сообщили в АТОР.

    Число туристов, которые не могут вернуться в Россию из третьих стран из-за стыковок на Ближнем Востоке, возросло примерно до 10 тысяч, указали в ассоциации, передает ТАСС.

    «Особенно тяжелая ситуация складывается с транзитными пассажирами, застрявшими в третьих странах (Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы и другие) в связи с тем, что их стыковочные рейсы проходили через страны Ближнего Востока и были отменены», – добавили в АТОР.

    По подсчетам аналитической службы, еще первого марта таких граждан насчитывалось около 6–8 тысяч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытие аэропорта Дубая отрезало российским туристам путь домой с Бали. Авиакомпания Utair временно приостановила перелеты между Россией и Дубаем из-за ограничений в воздушном пространстве. Российский союз туриндустрии сообщил о миллионных убытках туроператоров из-за коллапса с авиарейсами.

    1 марта 2026, 16:17 • Новости дня
    Россиянам рекомендовали аннулировать туры через Ближний Восток до 9 марта

    РСТ рекомендовал россиянам аннулировать туры через Ближний Восток до 9 марта

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский союз туриндустрии рекомендовал россиянам аннулировать туры с перелетами через Ближний Восток, если вылеты запланированы на ближайшие дни.

    Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам, планирующим перелеты через Ближний Восток в ближайшие дни, аннулировать свои туры и рассмотреть альтернативные направления, сообщает РИА «Новости». В организации уточнили, что речь идет о поездках, запланированных до 9 марта включительно.

    В РСТ подчеркнули: «По вылетам в ближайшие дни через Ближний Восток рекомендуем аннулировать туры и предлагаем альтернативные направления в рамках наших блочных программ». Представители союза также советуют не торопиться с отменой туров с датой вылета после 9 марта и подождать не менее трех дней, так как ситуация может измениться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российских туристов, застрявших в ОАЭ из-за отмены рейсов, разместили в отелях. Для них организовали продленный отдых или смену гостиницы.

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.


    2 марта 2026, 08:18 • Новости дня
    Российским туристам в Дубае выдали три финика вместо обеда

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские пассажиры отмененных рейсов в аэропорту Дубая столкнулись с острой нехваткой питания, об этом рассказала одна из путешественниц из Уфы по имени Гулия.

    Россиянка в беседе с РИА «Новости» сообщила о проблемах с обеспечением пассажиров едой и водой в воздушной гавани Эмиратов. По ее словам, из-за инцидента люди остались голодными.

    «В аэропорту было много туристов с разных отмененных из-за взрывов рейсов, обещали еду и воду на время ожидания. Но очередь была огромная, еды на всех не хватило. В итоге нам дали три финика, а воду мы так и не получили», – рассказала туристка.

    Собеседница агентства уточнила, что информация об отмене вылета в Тбилиси поступила, когда пассажиры уже находились на борту. Людям пришлось покинуть лайнер. Один из самолетов успел взлететь, но его также вернули обратно.

    Ранее сообщалось, что российским туристам разрешили продлить проживание в номерах отелей Дубая без дополнительной оплаты. Компания-оператор Dubai Airports объявила о приостановке работы международных аэропортов на неопределенный срок.

    2 марта 2026, 09:45 • Новости дня
    Туристке отказали в возврате денег за круиз из Дубая

    Tекст: Ольга Иванова

    Семье из России отказали в возврате полной суммы за круиз на лайнере Aroya из Дубая, несмотря на их попытку аннулировать поездку из-за опасений за безопасность.

    Туристке из России отказали в отмене бронирования круиза из Дубая, несмотря на опасения из-за обстрелов в регионе, сообщает РИА «Новости».

    Евгения, планировавшая путешествие с семьей на лайнере Aroya 14 марта, попыталась вернуть деньги за тур, но столкнулась с отказом туркомпании.

    По ее словам, агент объяснил, что пока не будет официального заявления от круизного оператора об отмене рейса, возврата средств не предусмотрено. Она особо отметила: «Понимаю, что опасно пока ехать в такой ситуации. Дети и муж боятся. (Со слов агента – ред.) пока официального заявления от туроператора и аннуляции от круизной компании не придет, возвраты никто не осуществляет. Любые аннуляции до аннуляции официальной от оператора сейчас идут со 100-процентным штрафом».

    Евгения также уточнила, что если турист самостоятельно отменяет поездку до официального регламента, добиться возврата денежных средств можно будет только через суд. По словам агента, средства в любом случае не пропадут, но туристам придется ждать официальных решений по отмене рейса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский союз туриндустрии рекомендовал россиянам аннулировать туры с перелетами через Ближний Восток, если вылеты запланированы на ближайшие дни.

    Российские пассажиры отмененных рейсов в аэропорту Дубая столкнулись с острой нехваткой питания.

    Компания-оператор Dubai Airports объявила о приостановке работы международных аэропортов на неопределенный срок.

    3 марта 2026, 16:34 • Новости дня
    Россияне рассказали об обстановке на пляжах Дубая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Несмотря на произошедшие взрывы поблизости, туристы продолжили отдых на популярных пляжах эмирата, сохраняя привычный ритм досуга, сообщают россияне, отдыхающие в Дубае.

    Турист из Новосибирска Игорь рассказал РИА «Новости» , что 3 марта пляж Dubai Marina был полностью заполнен отдыхающими, и атмосфера там не отличалась от привычной. «Обстановка на пляже Dubai Marina 3 марта: полный пляж людей. Все как в обычные дни», – заявил он агентству.

    По словам туриста, ночью предыдущего дня в районе пляжа были слышны два взрыва. Также собеседник отметил, что звуки предполагаемых разрывов в этом районе слышны довольно регулярно, однако это не отпугивает людей от посещения пляжа.

    Ранее во вторник в Казань прибыл второй после приостановки полетов вывозной рейс туристов из Дубая. Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран расширяет зону конфликта на Ближнем Востоке, нанося удары по целям в Персидском заливе и за его пределами. За последние дни были атакованы пятизвездочный отель в Дубае и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.

    До этого Иран нанес удары по ключевым секторам Дубая, включая аэропорты, отели и порты, что подорвало репутацию города как безопасного убежища для международного бизнеса и экспатов.


    1 марта 2026, 15:45 • Новости дня
    Посольство на Сейшелах предупредило о задержках рейсов из-за ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за напряженности в Персидском заливе рейсы Emirates и Qatar Airways между Сейшелами и другими странами задерживаются или отменяются, предупредило посольство России в стране.

    Обострение ситуации в Персидском заливе стало причиной задержек и отмены рейсов авиакомпаний Emirates и Qatar Airways, следующих на Сейшелы, передает РИА «Новости». Об этом сообщило российское посольство на Сейшелах в своем Telegram-канале.

    В дипмиссии подчеркнули: «Важная информация для россиян на Сейшелах. Из-за обострения обстановки в Персидском заливе рейсы авиакомпаний Emirates и Qatar задержаны или отменены. Посольство следит за ситуацией и сообщит о возобновлении полетов».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, терминал международного аэропорта Дубая атакован, идет эвакуация. Подруга Павла Дурова показала последствия авиаудара в квартале Дубая. «Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике».


    3 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Пермский пилот рассказал об эвакуации выжившего туриста

    Пермский пилот рассказал о деталях эвакуации выжившего туриста

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пилот частного вертолета из Перми рассказал журналистам, как смог спасти уфимского туриста, который выжил в лесу, несмотря на метель и мороз.

    Пермский пилот Михаил Шило рассказал РИА «Новости», как эвакуировал на своем частном вертолете единственного выжившего уфимского туриста, найденного в лесу, несмотря на сильную метель и мороз.

    Решение о вылете Шило принял самостоятельно, несмотря на сложные погодные условия. Он отметил: «Да, это было мое решение вылететь на своем вертолете на это место».

    По словам пилота, он координировал свои действия с вертолетным поисково-спасательным отрядом «Ангел», который сообщил ему о необходимости срочной эвакуации выжившего туриста. Добровольцы передали, что туриста нужно как можно скорее доставить в больницу из-за обморожений. Шило рассказал, что ему удалось оперативно доставить пострадавшего к медикам.

    Пилот подчеркнул, что не считает свой поступок чем-то необычным и признался, что устал от внимания журналистов. Он заявил, что не видит ничего особенного в своих действиях, несмотря на сложные обстоятельства спасательной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина, уцелевший после гибели группы туристов на плато Кваркуш в Пермской области, находился в сознании во время обнаружения спасателями.

    Напомним, что спасатели 27 февраля начали масштабную операцию по поиску пятерых путешественников на плато Кваркуш. 1 марта они обнаружили четыре тела, а выживший мужчина был госпитализирован с тяжелым обморожением.

    3 марта 2026, 11:41 • Новости дня
    Пьяный индиец на гидроцикле протаранил россиянку в Паттайе

    Пьяный водитель гидроцикла наехал на купавшуюся россиянку на пляже Джомтиен

    Tекст: Мария Иванова

    На пляже Джомтиен в Паттайе 65-летняя россиянка получила травму головы, когда водный мотоцикл туриста из Индии врезался в зону для купания.

    Инцидент произошел 2 марта в районе пляжа Джомтиен, где спасатели обнаружили 65-летнюю пострадавшую в сознании с ранением головы. Женщина пострадала от наезда водного транспорта во время плавания, сообщает РИА «Новости». До приезда медиков первую помощь туристке оказали пляжные спасатели.

    Представители благотворительного фонда уточнили детали происшествия и состояние пострадавшей. «2 марта около 11.00 поступил вызов из района сои 5 пляжа Джомтиен. По прибытии на место обнаружили 65-летнюю женщину, гражданку России, в сознании, с травмой головы», – рассказали в спасательной службе. Пациентку оперативно доставили в местный госпиталь.

    Виновником аварии оказался гражданин Индии, который сам подошел к раненой на берегу и признал свою вину. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения и оправдывался тем, что не увидел в море ограничительных маркеров безопасной зоны.

    Полиция задержала иностранца за управление транспортным средством в нетрезвом виде и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года при крушении туристического катера на Пхукете пострадали 23 гражданина России.

    Ранее в Паттайе российский турист погиб после наезда мотоцикла на одной из городских улиц. До этого полиция Таиланда арестовала гражданина Австрии за смертельный инцидент с водным мотоциклом.

    3 марта 2026, 15:36 • Новости дня
    Второй вывозной рейс из Дубая прибыл в Казань

    В Казань прибыл второй после приостановки полетов вывозной рейс из Дубая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во вторник днем в Казань прилетел второй после приостановки полетов рейс из Дубая, рейс выполнила авиакомпания Flydubai.

    Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Казань во вторник днем, сообщает корреспондент РИА «Новости».

    Напомним, что воздушное авиасообщение было временно прекращено на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и возобновлено только недавно.

    Согласно информации онлайн-табло аэропорта Дубая, рейс FZ8281 авиакомпании Flydubai вылетел из Эмиратов в 9.55 по местному времени (8.55 мск). В Казани самолет приземлился в 15.08 по московскому времени.

    Первый рейс после возобновления авиасообщения по маршруту Дубай – Казань Flydubai прилетел в город ранее во вторник, в 4.12 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристка Равиля Иванова, вернувшаяся из ОАЭ в Казань рейсом Flydubai, рассказала, что о трансфере до аэропорта они узнали за десять минут до выезда.

    Также сообщалось, что злоумышленники предлагают российским туристам несуществующие поездки в соседнее государство, пользуясь их стремлением покинуть Эмираты по земле.

    Ранее стало известно, что стоимость вылета из Дубая в Россию достигла 360 тыс. рублей на семью.

    3 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Таиланд освободил застрявших из-за ситуации на Ближнем Востоке туристов от штрафов

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Таиланда приняли решение не взимать штрафы с иностранных туристов, чей срок пребывания истек из-за отмены рейсов на фоне событий на Ближнем Востоке.

    Таиланд освобождает иностранных туристов, которые не смогли выехать из страны из-за отмены авиарейсов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, от штрафов за превышение срока пребывания, передает РИА «Новости».

    Соответствующий приказ был издан 2 марта и подписан генерал-майором Тханитом Тхаиватчараматом, занимающим пост заместителя главного комиссара иммиграционной полиции.

    Льгота распространяется на туристов, чей срок пребывания закончился 28 февраля или позже, и кто не смог покинуть страну по уважительной причине. Иммиграционная полиция поручила своим подразделениям по всей стране не взимать штрафы с таких иностранцев при их выезде. Решение призвано поддержать путешественников, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпаниям удалось вернуть в Россию крупную группу отдыхающих. Российские авиакомпании отменяли 29 рейсов из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Ассоциация туроператоров России оценила количество находящихся в ОАЭ российских туристов в 50 тысяч человек.

    3 марта 2026, 08:07 • Новости дня
    Первый после перерыва рейс из Джидды в Саудовской Аравии вылетел в Москву

    Первый рейс Джидда – Москва вылетел после перерыва из Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Из Джидды в Москву после перерыва, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, вылетел пассажирский рейс Flynas, ожидаемый во Внуково днем воскресенья.

    По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, в Москву отправился первый рейс из Саудовской Аравии после перерыва, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке.

    «Рейс XY 0689 из Джидды... выполняет Flynas, вылетел в 6.46 (мск)».

    Позднее в справочной службе аэропорта уточнили расчетное время прилета этого самолета. На вопрос о рейсе XY 0689 из Джидды там сообщили, что его прибытие во Внуково ожидается в 12.47 по московскому времен, передает РИА «Новости».

    Таким образом, воздушное сообщение между Москвой и Джиддой начало восстанавливаться после вынужденного перерыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские авиакомпании отменили десятки рейсов после закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.

    Первый за почти трое суток рейс из Абу-Даби ранее прибыл в московский аэропорт Шереметьево после изменения маршрута из-за закрытия неба над большинством стран региона.

    Ранее пассажирский самолет Oman Air из Маската приземлился в Шереметьево после перерыва на фоне ближневосточного конфликта.

    4 марта 2026, 05:56 • Новости дня
    Застрявшие на Шри-Ланке российские туристы начали возвращаться через Вьетнам

    Tекст: Денис Тельманов

    Сложная ситуация с авиарейсами из-за закрытия аэропорта в Дубае вынудила многих россиян искать альтернативные маршруты для возвращения на родину через Юго-Восточную Азию.

    Российские туристы, отдыхающие на Шри-Ланке, столкнулись с трудностями при возвращении домой из-за отмены авиарейсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Туристка Ольга Щедрова сообщила, что многие россияне ищут разные способы добраться до России, используя транзитные маршруты через страны Юго-Восточной Азии.

    В частности, ее знакомые планировали вернуться рейсом FlyDubai через Дубай, но после отмены обратного рейса им вернули деньги, и они купили новые билеты до Нячанга с пересадкой в Бангкоке, а затем до Москвы.

    По словам Щедровой, изначально они планировали вылететь в Кувейт, а оттуда – в Москву пересадочным рейсом одной авиакомпании. Однако утром перед вылетом авиакомпания Jazeera Airways заявила, что рейс пока ожидается по расписанию, однако на сайте появилось уведомление с просьбой не приезжать в аэропорт.

    Щедрова отметила: «Нас никто не оповестил. Мы вынуждены сами отслеживать ситуацию».

    В итоге за десять часов до вылета туристы сами обнаружили, что рейс отменен.

    Причиной сложностей стали удары США и Израиля по объектам на территории Ирана, что вызвало ответные действия Ирана по Израилю и военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество путешественников с России, ожидающих вылета домой с островных курортов, резко увеличилось из-за сложностей с транзитом через Ближний Восток.

    Российские отдыхающие на Бали не могут вернуться домой из-за временного закрытия аэропорта Дубая и срыва стыковочных рейсов.

    Российские туроператоры несут убытки ежедневно из-за продленного пребывания тысяч туристов, застрявших на Ближнем Востоке, из-за коллапса с авиарейсами.

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия. Подробности

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО

    Из-за операции США и Израиля против Ирана Украина рискует столкнуться с дефицитом вооружений. Прежде всего речь идет о комплексах Patriot и ракетах к ним. Об этом предупредил Владимир Зеленский. Как отмечают эксперты, опасения Киева обоснованы: западные поставки оружия Украине будут идти теперь по остаточному принципу, что создаст серьезные риски для ВСУ на фронте. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

