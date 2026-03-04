Россиянка утонула в Индонезии

Российская туристка погибла на пляже Парангтритис из-за сильного течения

Tекст: Мария Иванова

Трагедия произошла в понедельник, когда группа путешественников отдыхала на побережье, передает РИА «Новости».

Погибшей оказалась 51-летняя гражданка России, которую во время прогулки внезапно подхватило и унесло мощным течением.

Координатор поисково-спасательной службы Ариф Нуграха рассказал подробности случившегося.

«Перед происшествием женщина сказала друзьям, что собирается сфотографироваться с лошадью. Спустя некоторое время её тело заметили в воде без признаков движения», – сообщил он прессе.

Знакомые пострадавшей пытались самостоятельно реанимировать ее до прибытия экстренных служб. Спасатели оперативно доставили туристку в больницу города Бантул, однако врачи лишь констатировали смерть, сейчас решается вопрос транспортировки тела на родину.

