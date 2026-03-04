Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Россиянка утонула в Индонезии
Российская туристка погибла на пляже Парангтритис из-за сильного течения
На индонезийском пляже Парангтритис 51-летнюю россиянку во время прогулки у моря подхватило мощное океанское течение, спасти её не удалось.
Трагедия произошла в понедельник, когда группа путешественников отдыхала на побережье, передает РИА «Новости».
Погибшей оказалась 51-летняя гражданка России, которую во время прогулки внезапно подхватило и унесло мощным течением.
Координатор поисково-спасательной службы Ариф Нуграха рассказал подробности случившегося.
«Перед происшествием женщина сказала друзьям, что собирается сфотографироваться с лошадью. Спустя некоторое время её тело заметили в воде без признаков движения», – сообщил он прессе.
Знакомые пострадавшей пытались самостоятельно реанимировать ее до прибытия экстренных служб. Спасатели оперативно доставили туристку в больницу города Бантул, однако врачи лишь констатировали смерть, сейчас решается вопрос транспортировки тела на родину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский турист утонул во время плавания с маской на индонезийском острове Бали.
На пляже Найтхон на Пхукете сильная волна унесла в море другого гражданина России.
Еще один отдыхающий погиб при падении со скалы на острове Самуи в Таиланде.