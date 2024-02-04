Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.4 комментария
На Бали утонул российский турист
Российский турист утонул во время плавания с маской и дыхательной трубкой на индонезийском острове Бали, сообщает портал Detik.
Сообщается, что российский турист утонул утром в воскресенье на пляже Биас Тугель. Турист 37 лет занимался сноркелингом со своими друзьями. Как рассказал глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана, туристы отплыли на значительное расстояние от берега, а спустя 20 минут друзья потеряли из вида погибшего. Его тело удалось найти спустя полтора часа, передает РИА «Новости».
Ранее в Таиланде погиб 33-летний российский турист, его тело нашли у берегов курортного острова Самуи.