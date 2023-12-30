Россиянин утонул у туристического острова в Таиланде

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчину сочли пропавшим без вести после того, как его унесло волнами у Самуи в пятницу ночью, после его тело нашли на одном из пляжей, заявили в полиции Bangkok Post, передает РИА «Новости».

Тело доставили в больницу для патологоанатомического исследования. Власти планируют сообщить посольству России о смерти российского гражданина.

По данным портала, россиянин отправился вместе с двумя соотечественниками ночью в пятницу купаться на пляж, мужчина заплыл далеко от берега, где его унесли сильные волны. Друзья обратились в полицию за помощью.

В сентябре россиянин утонул во время купания в море у берегов курортного острова Пхукет.