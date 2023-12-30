  • Новость часаМинобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
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    Что означает антироссийский жест Аргентины
    Генерал ВСУ высоко оценил планирование российских ударов по Украине
    Британский военный предрек победу России на Украине
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
    При обстреле ВСУ в Белгороде пострадали только гражданские объекты
    США заявили, что «не поощряют атаки», подобные обстрелу Белгорода
    ВС России поразили склад ГСМ и склад с ракетно-артиллерийским вооружением на Украине
    Катер Черноморского флота России уничтожил морской дрон ВМС Украины у Крыма
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    20 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

    32 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

    15 комментариев
    30 декабря 2023, 19:08

    Россиянин утонул у туристического острова в Таиланде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Таиланде погиб 33-летний российский турист, его тело нашли у берегов курортного острова Самуи в субботу, сообщает местная пресса со ссылкой на полицию.

    Мужчину сочли пропавшим без вести после того, как его унесло волнами у Самуи в пятницу ночью, после его тело нашли на одном из пляжей, заявили в полиции Bangkok Post, передает РИА «Новости».

    Тело доставили в больницу для патологоанатомического исследования. Власти планируют сообщить посольству России о смерти российского гражданина.

    По данным портала, россиянин отправился вместе с двумя соотечественниками ночью в пятницу купаться на пляж, мужчина заплыл далеко от берега, где его унесли сильные волны. Друзья обратились в полицию за помощью.

    В сентябре россиянин утонул во время купания в море у берегов курортного острова Пхукет.

    30 декабря 2023, 02:41
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киев и его западных сторонников ждут плохие новости в ближайшее время, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    По его словам, военные планы Киева «потерпели тотальное фиаско», поэтому стоит ожидать плохих новостей в ближайшее время. Небензя отметил, что причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    Он указал на то, что делать ставку на решение украинского кризиса на поле боя было ошибочно. Также представитель России в ООН отметил, что исходящая с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, будут устранены – либо в рамках СВО, либо с использованием политико-дипломатических инструментов.

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    30 декабря 2023, 12:41
    В России собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Более 500 тыс. подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты российского лидера Владимира Путина на выборах в 2024 году, сообщила пресс-секретарь предвыборного штаба действующего лидера Александра Суворова.

    Согласно данным региональных штабов, по всей России уже собрано более 500 тыс. в поддержку Путина, в данный момент юристы начинают проверку всех необходимых документов, передает ТАСС.

    Суворова добавила, что в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января в штаб начнут привозить подписи и другие регионы.

    Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 23 декабря.

    Ранее начал работу предвыборный сайт Путина. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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    29 декабря 2023, 22:33
    МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России
    МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России
    @ Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш был вызван в пятницу в МИД Польши по поводу ракеты, попавшей в воздушное пространство республики со стороны Украины, сообщили в МИД страны.

    Вызвал Ордаша заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский. Он вручил российскому дипломату ноту, в которой потребовал объяснения инцидента с нарушением воздушного пространства Польши, передает РИА «Новости».

    Ранее в польском Генштабе заявили, что «неопознанным воздушным объектом», нарушившим воздушное пространство Польши, была «российская ракета».

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    29 декабря 2023, 22:22
    Опубликован доклад о числе граждан Китая с доходом менее 2 тыс. юаней
    Опубликован доклад о числе граждан Китая с доходом менее 2 тыс. юаней
    @ Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Департамент занятости Китая и Научно-исследовательский институт распределения доходов Пекинского педагогического университета опубликовал отчет о распределении доходов граждан страны за 2021 год.

    Из отчета следует, что 39,1% населения страны имеют ежемесячный доход менее 1000 юаней (почти 13 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД), что приходится примерно на 547 млн человек, сообщает сайт Honggehui.

    Число людей с ежемесячным доходом 1000-1090 юаней составляет 52,5 млн. Общая численность населения с ежемесячным доходом менее 1090 юаней составляет 600 млн человек, то есть это 42,85% населения страны.

    А число людей с ежемесячным доходом менее 2000 юаней (25 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД) – 964 млн (69% населения).

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков писало, что экономическая активность Китая ослабевает, некоторые сферы падают, а экономика восстанавливается медленно.

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    30 декабря 2023, 05:54
    Подозреваемый на допросе признался в убийстве отца Легойды

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подозреваемый в убийстве Романа Легойды признался, что угрожал пенсионеру ножом и просил деньги, а потом убил, сообщил Следственный комитет России.

    По словам 25-летнего подозреваемого, он достал нож и потребовал отдать ему деньги, когда погибший подвозил его на машине до магазина, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что подозреваемый напал на пенсионера из-за 100 тыс. рублей. Нападавшего задержали в субботу.

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    30 декабря 2023, 12:23
    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя

    Sky News: Зеленский оказался в тупике по итогам года после краха ВСУ на поле боя

    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Александра Юдина

    По итогам уходящего года украинский президент Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, так как ВСУ потерпели крах на поле боя, а западная поддержка иссякает, заявил на канале Sky News вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл.

    По его словам, начавшийся с оптимизма в отношении Украины год поставил Зеленского перед сложными решениями для будущего его народа и для своего собственного, передает РИА «Новости».

    Белл заметил, что успехи российских войск указывают на то, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится в сторону России.

    Кроме того, вице-маршал добавил, что ключевыми показателем успеха является завоеванная территория, а Украине так не удалось вернуть утраченную территорию.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, в какие политические потрясения вверг Украину и Запад уходящий год.

    Коментарии (15)
    30 декабря 2023, 16:00
    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ Кривонос: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами
    @ REUTERS/Heiko Becker

    Tекст: Александра Юдина

    Перед нанесением ударов Россия разузнала все недостатки украинской ПВО, а затем тщательно спланировала операцию, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    По его словам, это была давно спланированная работа российских воздушно-космических сил, российские военные просчитали все слабые места в воздушной обороне Украины и разработали тактику для этих ударов, передает РИА «Новости».

    Кривонос добавил, что российская армия методично ликвидирует критическую инфраструктуру Украины.

    Кроме того, отставной генерал отметил, у России большой потенциал для нанесения ударов, поскольку страна обладает серьезным количеством ракет.

    Накануне серия взрывов прогремела в Одессе. Также были нанесены удары по объектам в Харькове, фиксировались прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.

    Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины,

    Коментарии (12)
    30 декабря 2023, 17:02
    МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
    МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При массированном обстреле украинской армией Белгорода в субботу погибли десять человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В городе из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок, пострадало 45 человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о шести погибших при обстреле города.

    Коментарии (84)
    30 декабря 2023, 18:20
    Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
    Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим обстрелял 30 декабря Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО, погибло 14 человек, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ произвели «неизбирательный комбинированный удар» по Белгороду двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РСЗО чешского Vampire, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    «Это преступление не останется безнаказанным», – подчеркнуло Минобороны.

    Большая часть снарядов Vampire перехвачена средствами ПВО, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.

    На данный момент известно о 12 погибших взрослых и двух несовершеннолетних, ранения получили 108 человек.

    Ведомство указало, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».

    Украинская сторона произвела этот обстрел, чтобы отвлечь внимание от своих поражений на фронте, а также чтобы спровоцировать ВС России на такие же ответные действия.

    «Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше», – заключили в министерстве.

    Ранее МЧС сообщало о гибели 10 человек при обстреле в Белгороде.

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    30 декабря 2023, 06:11
    Глава МИД Аргентины заявила, что отказ от БРИКС был отчасти идеологическим

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отказ Аргентины от вступления в БРИКС отчасти был идеологическим, заявила глава МИД страны Диана Мондино.

    «И то, и то», – ответила она на вопрос о том, было ли решение отказаться от вступления в БРИКС идеологическим или практическим, передает РИА «Новости».

    По словам Мондино, у Аргентины сейчас много экономических проблем, а цель БРИКС – торговать со странами, с которыми у Буэнос-Айреса уже есть торговые отношения.

    Также министр отметила, что Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями». Она перечислила США, Израиль, Новую Зеландию, Европу, Канаду.

    Ранее президент Аргентины Хавьер Милей направил письма членам БРИКС, в которых уведомил об отказе вступать в организацию.

    Коментарии (26)
    30 декабря 2023, 05:41
    ВС России пресекли восемь попыток ВСУ провести ротацию сил

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка войск «Восток» остановила восемь попыток украинских сил провести ротацию на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    Ротацию сил противник пытался провести в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного, передает ТАСС.

    ВСУ потеряли восемь минометных расчетов, два пикапа, до 90 солдат убитыми и ранеными, а также буксируемую гаубицу М102 и танк Т-64.

    Ранее сообщалось, что авиация России поразила опорные пункты ВСУ на донецком направлении.

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    30 декабря 2023, 12:06
    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Александра Юдина

    Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    По информации ресурса, в 11.30 мск первой тревога прозвучала в Киеве, в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Тернопольской областях, передает РИА «Новости».

    Затем тревога распространилась на все остальные регионы.

    Коментарии (8)
    30 декабря 2023, 09:58
    В Греции разгорелся скандал из-за рождественской вечеринки в больнице

    Tекст: Александра Юдина

    Рождественская вечеринка в больнице «Эритрос Ставрос» («Красный крест») в Афинах вызвала крупный скандал в Греции – медперсонал под «живую музыку» танцевал в центральном коридоре в то время, когда санитары везли на каталке больного.

    Как отметил врач по специальности депутат от оппозиционной партии СИРИЗА Павлос Полакис, в дежурный день в больнице в центральном коридоре прошла вечеринка с музыкальными инструментами, когда мимо провозили носилки, передает РИА «Новости» со ссылкой на news247.gr.

    «Абсолютное унижение! Это должно было случиться при мне как министре», – подчеркнул он.

    «Вечеринка» вызвала гневную реакцию и у других читателей новостного портала, они раскритиковали видео с территории больницы, где люди поют и танцуют, а санитары везут пациента между медиками и оркестром.

    Уточняется, что видео появилось как минимум неделю назад, однако до вечера пятницы не было никакой реакции со стороны руководства Минздрава.

    В данный момент министерство постановило провести дисциплинарную проверку в отношении руководителя больницы на предмет нарушения кодекса о статусе административных служащих и сотрудников.

    Коментарии (11)
    30 декабря 2023, 09:37
    МИД: Москва ответит симметрично, если Запад конфискует активы России
    МИД: Москва ответит симметрично, если Запад конфискует активы России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Москва ответит симметрично, если Запад конфискует российские активы, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    По его словам, Москва ответит симметрично в случае, если российские активы или их часть будут конфискованы, передает РИА «Новости».
    При этом Биричевский добавил, что объем средств, на которые могут распространиться российские ответные экономические меры, является существенным.

    Тем не менее, представитель МИД заверил, что Москва готова к любому развитию ситуации с замороженными активами, в частности, предложенная российской стороной схема взаимного обмена могла бы быть интересна западным контрагентам.

    «В условиях продолжающейся оголтелой русофобской кампании на Западе и на фоне новых односторонних санкций полагаю бессмысленным пытаться угадать реакцию властей зарубежных стран… Если на той стороне будут готовы к диалогу – мы к нему открыты, а на нет, как говорится, и суда нет», – подчеркнул он.

    Накануне в Кремле заявили, что Россия может конфисковать в ответ на аналогичные действия Запада, уже есть список активов.

    Коментарии (28)
    30 декабря 2023, 15:17
    При обстреле ВСУ в Белгороде погибли двое детей

    Гладков: Двое детей погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

    При обстреле ВСУ в Белгороде погибли двое детей
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в субботу провели обстрел Белгорода, по предварительным данным, погибли двое несовершеннолетних, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ обстреляли центральную часть города, согласно предварительной информации, погибли двое детей, также есть раненые, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Также зафиксировано попадание в жилой сектор.

    Ранее в субботу при обстреле Брянской области погиб ребенок.

    Коментарии (76)
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