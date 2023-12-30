Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.20 комментариев
Россиянин утонул у туристического острова в Таиланде
В Таиланде погиб 33-летний российский турист, его тело нашли у берегов курортного острова Самуи в субботу, сообщает местная пресса со ссылкой на полицию.
Мужчину сочли пропавшим без вести после того, как его унесло волнами у Самуи в пятницу ночью, после его тело нашли на одном из пляжей, заявили в полиции Bangkok Post, передает РИА «Новости».
Тело доставили в больницу для патологоанатомического исследования. Власти планируют сообщить посольству России о смерти российского гражданина.
По данным портала, россиянин отправился вместе с двумя соотечественниками ночью в пятницу купаться на пляж, мужчина заплыл далеко от берега, где его унесли сильные волны. Друзья обратились в полицию за помощью.
В сентябре россиянин утонул во время купания в море у берегов курортного острова Пхукет.