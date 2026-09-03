Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин: Указ об объектах инфраструктуры обязал бизнес защищать предприятия
Президент России Владимир Путин сообщил о появлении у российских предпринимателей обязанности обеспечивать защиту своих предприятий от нападений украинских вооруженных сил.
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства напомнил о недавнем документе, касающемся безопасности критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Согласно этому распоряжению, объекты могут быть переданы во временное управление, если их владельцы игнорируют требования безопасности.
«Да не было никаких обязательств (у бизнеса) защищать свои предприятия нефтегазовой сферы, не было никаких обязательств у предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны… Мы просили наших коллег, в данном случае – из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий – не было таких обязательств, а с учетом этого указа такие обязательства появились», – подчеркнул президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент России Владимир Путин утвердил дополнительные меры для защиты критической инфраструктуры страны.
Позже глава государства объяснил суть этого документа поговоркой про мужика и гром.