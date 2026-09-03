Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Премьер Монголии оценил отношения с Россией народной мудростью
Премьер Монголии Учрал призвал укреплять взаимное уважение с Россией
Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал напомнил о важности укрепления добрососедских отношений с Россией.
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава монгольского правительства обратился к народной мудрости для описания двусторонних связей, передает РИА «Новости».
«Монголы издавна говорят, что у соседей и помыслы едины. В этой мудрости заключена и ценность отношений монгольского и российского народов, которые веками живут рядом, дорожат добрососедскими обычаями и взаимным уважением», – заявил политик.
Политик добавил, что страны должны развивать взаимное уважение и передавать это наследие будущим поколениям.
Кроме того, он поблагодарил Владимира Путина за приглашение на форум, подчеркнув особую роль Дальнего Востока как одного из новых центров мирового экономического роста.
«Рад участвовать в ежегодном Восточном экономическом форуме, который проходит на Дальнем Востоке, занимающем особое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, являющемся одним из новых центров мирового экономического роста. Выражаю искреннюю благодарность Вам, уважаемый Владимир Владимирович Путин, за приглашение Монголии принять участие в столь авторитетном форуме», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал назвал расширение сотрудничества с Россией приоритетом внешней политики.
На полях Восточного экономического форума президент Владимир Путин провел переговоры с главой монгольского правительства.
Российский лидер обсудил с ним рост взаимного товарооборота.