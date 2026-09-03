ЛДПР предложила отменить лимит больничного по уходу за ребенком

Tекст: Дарья Григоренко

В первую очередь, отметила Воропаева, эта мера критически важна для женщин, воспитывающих детей без участия отца.

Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой 3 сентября 2026 года. Сейчас закон позволяет оплачивать только 60 дней в году для родителей детей до семи лет и 45 дней – для детей от семи до 15 лет. После этого мать остается без дохода.

«Действующие нормы больничных дней одинаковы для всех – будь то полная семья с бабушками и дедушками рядом или одинокая мать, у которой нет ни помощи супруга, ни родственников, к которым можно обратиться. Если ребёнок болеет дольше установленных законом лимитов, алиментов нет или они мизерные, нанять сиделку невозможно, мать оказывается перед жестоким выбором: оставить больного ребёнка одного и пойти на работу или остаться рядом, но потерять единственный источник дохода», – сказала Мария Воропаева.

«Это не частный случай, а системный провал: семья, где единственный кормилец лишается заработка на недели, а ребёнок – должного ухода. ЛДПР настаивает на отмене формальных лимитов и оплате больничного за весь период лечения ребёнка. Такой подход даст реальную поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается», – добавила она.

Парламентарий добавила, что нынешняя система не учитывает разную степень семейной нагрузки. Из-за этого при затяжной болезни уязвимые семьи сталкиваются с серьезным финансовым стрессом.