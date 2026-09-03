Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Учрал: Поставки газа из России через Монголию создают возможности сотрудничества
Поставки газа из России через Монголию создали возможности сотрудничества
Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал сообщил, что проект поставок газа из России в Китай открывает новые стратегические возможности для сотрудничества трех государств.
Как указал Учрал на пленарном заседании Восточного экономического форума, проект транзита российского газа в КНР через монгольскую территорию даст толчок развитию экономических отношений трех стран, передает РИА «Новости».
«Он имеет все шансы стать проектом, создающим долгосрочную взаимную выгоду в области энергетики, транспорта, инфраструктуры, инвестиций и подготовки профессиональных кадров», – подчеркнул политик.
Политик также отметил выгоду от развития логистической инфраструктуры. По его словам, объединяющая Монголию, Россию и Китай транспортная сеть повысит товарооборот и надежность цепочек поставок.
Кроме того, развитие экономического коридора снизит сроки и затраты на перевозки. Улучшение условий трансграничной торговли станет важным шагом в укреплении экономических связей в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о продолжении переговоров по проекту газопровода на корпоративном уровне.
Накануне министр энергетики Сергей Цивилев допустил переименование магистрали в «Силу Байкала».