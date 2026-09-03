Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у побережья Аляски
Сильное землетрясение произошло у побережья американского штата Аляска
Подземные толчки высокой мощности зарегистрировали в Тихом океане недалеко от населенного пункта Никольский, очаг сейсмического события залегал на значительной глубине.
Мощное сейсмическое событие магнитудой 6,2 произошло вблизи побережья американского штата Аляска, передает РИА «Новости». Информацию об этом опубликовала Геологическая служба США (USGS).
Специалисты зафиксировали подземные толчки в 14:17 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в 105 км к югу-юго-западу от населенного пункта Никольский. Очаг стихии залегал на глубине 78 км.
К настоящему моменту информация о возможных разрушениях инфраструктуры не поступала. Сведения о пострадавших среди местных жителей также отсутствуют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сейсмологи зафиксировали неподалеку от города Анкоридж на Аляске подземные толчки магнитудой 5,5.
В январе к востоку от этого населенного пункта произошло землетрясение магнитудой 5,7.
В декабре прошлого года мощный сейсмический удар магнитудой 7,0 случился к северу от Якутата.