Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН высказался по вопросу возвращения Украины к границам 2022 года, передает ТАСС.

Лавров отметил, что рассчитывать на восстановление прежних границ было бы проявлением политической слепоты и свидетельством непонимания происходящих процессов.

Ранее Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

Многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

Военный эксперт Вадим Козюлин отметил, что Трамп переложил все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев, отведя США роль «бенефициара» конфликта.