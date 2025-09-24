  • Новость часаГосдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную военную службу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Трамп перешел в «партию войны» на Украине
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    Анонсирован фестиваль документального кино в Минске о Донбассе и СВО
    На Пугачеву подали в суд из-за слов о Дудаеве
    Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс
    Власти объявили о планах продажи доли госпредприятий
    Минфин предложил ввести новый налог на букмекеров
    Путин назначил Гуцана генпрокурором России
    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    12 комментариев
    24 сентября 2025, 12:04 • Новости дня

    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»

    Эксперт Козюлин: Трамп переложил всю ответственность за конфликт на Украине на Брюссель и Киев

    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп перекладывает все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев. США он отводит роль «бенефициара» конфликта, но его геополитические интересы лежат далеко за пределами Европы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее глава Белого дома заявил о способности Украины вернуть «всю территорию в изначальных границах».

    «Слова Трампа о якобы способности Украины при поддержке Евросоюза «вернуть всю территорию в ее изначальных границах» адресованы евроатлантистам и Киеву. Сами по себе они потеряли большую часть былого значения для США. Но ради продажи вооружения и загрузки американского военно-промышленного комплекса глава Белого дома продолжает убеждать украинцев и европейцев в их силе», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Также этим заявлением Трамп перекладывает всю ответственность и тяготы за продолжение украинского кризиса именно на Брюссель и Киев. Он указывает, что США будут участвовать в конфликте весьма опосредованно – только путем продажи оружия, и только за европейские деньги. При этом, очевидно, что геополитическим приоритетом для главы Белого дома является Азиатско-Тихоокеанский регион», – продолжил спикер.

    «По сути, Трамп сказал то, что от него хотят услышать в Брюсселе и Киеве – что он верит в их способность «взять Москву». Американской же стороне в этой ситуации он отводит роль наблюдателя и «бенефициара» конфликта. При этом, я думаю, в реальности президент США понимает абсурдность этих утверждений и прекрасно осознает, что ВСУ даже при помощи европейских членов НАТО не способны коренным образом переломить ситуацию в зоне СВО», – продолжил аналитик.

    «Также я не думаю, что президент США как-то скорректировал свою позицию в отношении Москвы в данном контексте. К тому же, у Евросоюза попросту нет столько денег, чтобы кратно увеличить закупки вооружения для Украины. Поэтому, судя по всему, военные поставки из США в Европу будут идти примерно в прежнем режиме», – резюмировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а, возможно, «пойти еще дальше». С таким заявлением глава он выступил после встречи с Владимиром Зеленским.

    Президент США полагает, что Москва ведет борьбу на Украине «бесцельно». Глава Белого дома добавил, что в случае «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели. Американский лидер сравнил Россию с «бумажным тигром».

    «Когда жители Москвы и всех великих городов узнают, что на самом деле происходит в этой войне, как трудно достать бензин из-за длинных очередей, обо всем том, что происходит в рамках их экономики военного времени, при которой большая часть средств идет на войну против Украины – страны с великим духом, который только крепнет, – Украина сможет вернуть себе свои территории», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер считает, что у России «большие экономические проблемы», и украинской стороне «пора действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет», – отметил глава США.

    Сам Зеленский отметил, что он «немного удивлен» заявлением Трампа, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Вопреки заявлению Трампа, российская армия уверенно продвигается вперед в зоне проведения СВО. Тем не менее, западные СМИ ликуют после публикации американского президента.

    «Трамп изменил свою позицию по одному из ключевых внешнеполитических вопросов своего президентского срока, отказавшись от требования, чтобы Украина уступила часть своей территории для заключения мирного соглашения с Россией», – пишет The New York Times. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Украине и склонность к Владимиру Путину».

    Впрочем, на Украине не все разделяют такого восторга. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что Трамп хочет показать Путину «кузькину мать» ценой жизней украинцев, а Зеленский этому очень рад. «А давайте попытаемся не защищать интересы США или ЕС жизнями украинцев? Если США хотят ответить России, пусть вступают в войну», – возмутился Гончаренко.

    В российском экспертном сообществе сходятся во мнении, что слова главы Белого дома – тонкий троллинг Зеленского и европейцев. «Трамп убедился в тупиковости предшествующих подходов. Изменений не происходит, урегулирование не приближается, грозить карами без реализации чревато утратой доверия к угрозам. Соответственно, надо менять тактику, что и объявлено», – написал политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

    По его мнению, Украину и Европу поощрили к действиям: «мол, покажите, что вы можете, вы же можете, я знаю. Но сами, пожалуйста. Черт-то не так страшен, как малюют, вам по силам...». «Задача, однако, поставлена невыполнимая, и когда это выяснится, будет предложена новая попытка договориться. Такова гипотеза», – пояснил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Чеснаков. «Трамп надеется, что после очередного витка эскалации стороны придут к выводу, что увеличение их выигрыша в конфликте военными методами невозможно, а значит необходимо договариваться, и тогда Вашингтон вернется к посредническим услугам», – детализировал он.

    «Фактически президент США вчера дистанцировался от процесса урегулирования. А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании», – прогнозирует аналитик в своем Telegram-канале.

    24 сентября 2025, 01:07 • Новости дня
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» президента США Дональда Трампа «относительно ситуации России и Украины» напоминает «бородатый анекдот».

    Лукьянов прокомментировал в Telegram «внезапное» сообщение Трампа в соцсетях, опубликованное после его речи в ООН и встречи с Владимиром Зеленским.

    По мнению Лукьянова, заявления Трампа напоминают отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Железная дорога»: «Праздный народ расступается чинно.../ Пот отирает купчина с лица/ И говорит, подбоченясь картинно:/ «Ладно... нешто... молодца!.. молодца!../ С богом, теперь по домам, – проздравляю!/ (Шапки долой – коли я говорю!)/ Бочку рабочим вина выставляю/ И – недоимку дарю!..».

    Он также отметил, что высказывания президента США напоминают «бородатый анекдот», в котором «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета». «Вы главное оружие покупайте, а так – вольному воля...» – заявил Лукьянов.

    По словам Лукьянова, даже сам Трамп, вероятно, не знает, что он имеет в виду, называя Россию «бумажным тигром» и заявляя о способности Украины «вернуть себе все территории».

    «Но если в Москве истолкуют это как ответ на вчерашнее проявление [президентом России Владимиром] Путиным доброй воли относительно сохранения ограничений в рамках прежнего ДСНВ, то опровергнуть такое будет сложно. Ну и соответственно», – отметил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории». Трамп также назвал Россию «бумажным тигром».

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще год после его истечения.

    Комментарии (16)
    23 сентября 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп заявил о способности Украины вернуть «всю территорию»

    Трамп: При поддержке ЕС Украина может вернуть всю изначальную территорию

    Трамп заявил о способности Украины вернуть «всю территорию»
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории, которые контролировал Киев, и даже «пойти еще дальше», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и в особенности НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», – заявил Трамп, добавив, что «Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше».

    Трамп заявил, что для Украины «настало время действовать», так как, по его словам, «Россия испытывает большие экономические проблемы». Он выразил пожелания «всего наилучшего» как Москве, так и Киеву вне зависимости от будущего сценария развития событий, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а страны альянса могут распоряжаться этим вооружением по своему усмотрению. Кроме того, президент США назвал действия России на Украине «бесцельными». Он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Трамп также призвал страны НАТО открывать огонь по российским самолетам при нарушении воздушного пространства альянса. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон считает необходимым для Киева согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (51)
    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Макрон заявил, что Трамп не заслужил Нобелевскую премию

    Макрон: Трамп не может получить Нобелевскую премию из-за конфликта в Газе

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Франции подчеркнул, что Нобелевская премия мира не может быть вручена Дональду Трампу до урегулирования ситуации в секторе Газа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV заявил, что Дональд Трамп не может претендовать на Нобелевскую премию мира, пока не прекратит конфликт в секторе Газа, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул: «Нобелевская премия мира возможна только в том случае, если вы прекратите этот конфликт».

    По словам французского президента, Соединенные Штаты имеют наилучшие возможности для урегулирования ситуации, так как продолжают поставлять Израилю вооружения, используемые в военной операции в Газе. Макрон призвал Вашингтон оказать давление ради прекращения боевых действий, освобождения 48 заложников у ХАМАС и открытия гуманитарных коридоров.

    Он выразил надежду, что в ближайшие часы по итогам переговоров представители США смогут выработать надежный план урегулирования. Ранее в NBC сообщили, что Трамп заинтересован в получении Нобелевской премии мира, но не уверен в своей победе. 13 августа Белый дом опубликовал список лидеров семи стран, поддержавших выдвижение Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп несколько раз поднимал тему присуждения Нобелевской премии мира в телефонных разговорах с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил мнение, что Дональд Трамп является самым достойным кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю награды. Сам Трамп заявил об отсутствии интереса к Нобелевской премии.

    Комментарии (10)
    24 сентября 2025, 06:19 • Новости дня
    Венгрия ответила на призыв Трампа отказаться от российской нефти
    Венгрия ответила на призыв Трампа отказаться от российской нефти
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о возможном отказе Венгрии от российской нефти, глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не может изменить свое географическое положение.

    Сийярто отметил, что Будапешт поддерживает усилия США по достижению мира на Украине, передает РИА «Новости».

    «Однако мы не можем изменить реальность нашего географического положения», – заявил Сийярто в соцсети.

    Он также заявлял, что считает нереалистичным требование США ко всем европейским странам отказаться от российских энергоносителей. Сийярто объяснил, что для Венгрии отказ невозможен не из-за политических или идеологических причин, а по причине «физической реальности»: страна не сможет обеспечить себя энергоресурсами без российских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на Генассамблее ООН заявил о надежде на отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он выразил уверенность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может согласиться на такие условия.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 10:21 • Новости дня
    Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    Политолог Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине
    @ Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отказался от посредничества, полностью передав финансовые и военные вопросы по Украине Европе и НАТО – а значит, стоит ждать как минимум еще одну зимнюю и летнюю военные кампании, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    Чеснаков считает, что президент США Дональд Трамп фактически дистанцировался от процесса урегулирования конфликта на Украине и открыл новый раунд противостояния.

    «Финансовая поддержка Украины полностью перекладывается на плечи ЕС. Неслучайно Трамп указывает на то, что именно при поддержке Европы Украина может достигнуть своих целей. Про сами США он ничего не говорит», – написал Чеснаков в Telegram-канале.

    По оценке эксперта, военные вопросы теперь также лягут на страны НАТО, а США снимают с себя ответственность за военную помощь Украине и вопросы обороны Восточной Европы.

    Эксперт считает, что «пожелание удачи» сторонам конфликта со стороны Трампа намекает на отсутствие ограничений для участников и на возможность нового витка эскалации. Чеснаков предполагает, что после усиления боевых действий стороны могут осознать невозможность достижения целей военными методами, после чего Вашингтон может вернуться к посреднической роли в урегулировании ситуации.

    «А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании», – заявил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Он также отметил, что для Киева «настало время действовать».

    Трамп считает, что конфликт на Украине продлится еще долго.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что кризис на Украине перешел на новый этап эскалации.

    Комментарии (11)
    24 сентября 2025, 11:19 • Новости дня
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, в которых тот рассуждал о возможности «возврата территорий» Украиной и «слабости» России.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что Трамп вновь оказался в «альтернативной реальности», где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Медведев подчеркнул, что после встречи с руководителями Украины и Франции Трамп опубликовал пост, в котором описал победу Киева, возврат границ, проблемы российской экономики, очереди за бензином и назвал Россию «бумажным тигром». Он добавил, что в этой реальности «Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов», а Барак Обама и Джо Байден «счастливо живут».

    При этом Медведев заявил: «Но Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернется. Он всегда возвращается».

    По мнению замглавы Совбеза, Трамп вскоре может предложить киевским властям капитуляцию, слетать на Марс с Илоном Маском или сделать что-то, что позволит претендовать на Нобелевскую премию.

    Медведев завершил пост советом «чаще менять точку зрения», назвав это сутью успешного управления через соцсети, и в конце поблагодарил за внимание к теме на английском языке.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что для украинских властей «настало время действовать», поскольку Россия, по его утверждению, испытывает серьезные экономические проблемы.

    Президент США назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал ее как «бумажного тигра».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» Трампа по поводу ситуации России и Украины напоминает «бородатый анекдот».

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 08:35 • Новости дня
    Секретная служба США начала расследование поломок эскалатора и суфлера в ГА ООН
    Секретная служба США начала расследование поломок эскалатора и суфлера в ГА ООН
    @ IMAGO/VANESSA CARVALHO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Секретная служба проверяет, могли ли неисправности эскалатора и телесуфлера на Генассамблее ООН, о которых говорил Дональд Трамп, быть результатом взлома.

    Секретная служба США начала расследование по поводу возможного взлома эскалатора и телесуфлера на Генассамблее ООН, о проблемах с которыми ранее публично заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Во время своего выступления с трибуны ГА ООН Трамп рассказал: «Я получил от Всемирной организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор». Сообщается, что во время прибытия в штаб-квартиру ООН Трамп застрял на эскалаторе, что стало поводом для его заявления.

    Секретная служба США проверяет, мог ли быть совершен преднамеренный взлом оборудования, чтобы создать неудобства для президента.

    Накануне Дональд Трамп заявил, что его выступление в ООН было осложнено неработающим телесуфлером и остановившимся эскалатором.

    Источники в ООН отметили, что остановка эскалатора произошла из-за случайного срабатывания предохранительного механизма, однако окончательных выводов следствие пока не озвучило.


    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 05:26 • Новости дня
    В ООН объяснили остановку эскалатора при подъеме Трампа

    В ООН заявили о случайном срабатывании предохранителя на эскалаторе с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Эскалатор, по которому президент США Дональд Трамп поднимался в ООН, неожиданно остановился из-за случайного срабатывания защитного устройства, сообщил источник в организации.

    «Кто-то, кто был на эскалаторе перед президентом, случайно привел в действие предохранительный механизм», – заявил источник РИА «Новости».

    Отмечается, что после инцидента функционирование эскалатора было немедленно возобновлено.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт призывала ООН провести расследование с отключением эскалатора, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп рассказал со сцены Генассамблеи ООН о двух вещах, которые, по его словам, он получил от организации: неработающем эскалаторе и неработающем телесуфлере.

    Комментарии (2)
    23 сентября 2025, 21:08 • Новости дня
    Трамп призвал сбивать российские самолеты в случае нарушения ими границ НАТО
    Трамп призвал сбивать российские самолеты в случае нарушения ими границ НАТО
    @ REUTERS/Al Drago

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости для стран НАТО открывать огонь по российским самолетам, если те нарушат воздушное пространство альянса.

    «Да, считаю», – сказал Трамп в ответ на вопрос, стоит ли сбивать российские самолеты при входе в воздушное пространство НАТО, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало на двусторонней встрече Трампа с Владимиром Зеленским, которая прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Ранее Организация Североатлантического договора пообещала принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.

    Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО.

    Комментарии (9)
    23 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп предположил сроки конфликта на Украине

    Трамп: Конфликт на Украине продлится еще долго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

    По словам Трампа, «очень тяжелые бои» на Украине создают впечатление, что конфликт не завершится в ближайшее время, передает ТАСС.

    Глава Белого дома подчеркнул, что Россия располагает «очень большой армией».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Президент Турции Тайип Эрдоган усомнился в скором завершении конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 09:12 • Новости дня
    Еврокомиссар пообещал создать «стену дронов» вдоль границы с Россией
    Еврокомиссар пообещал создать «стену дронов» вдоль границы с Россией
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Развертывание европейской системы защиты от дронов вдоль границы с Россией находится на стадии разработки, а ее готовность прогнозируется примерно через год, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью порталу Euractiv.

    По его словам, европейский проект «Стена дронов» будет реализован в течение года, передает ТАСС.

    Кубилюс добавил, что эксперты оценивают, что развертывание многоуровневой системы обнаружения и защиты от беспилотников вдоль границы с Россией и на территории Украины возможно примерно за 12 месяцев.

    Еврокомиссар отметил, что сегодня у стран ЕС недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. «Может быть, у нас есть хорошие средства для обнаружения истребителей и ракет, но у дронов своя специфика – они летают очень низко и они очень маленькие», – заявил Кубилюс.

    Проект реализуется совместно Германией, Польшей, Финляндией и странами Прибалтики. Сейчас инициатива проходит этап разработки и отбора необходимых технологических прототипов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Литвы Будрис заявил о нехватке средств для обнаружения беспилотников в Европе. Экс-министр обороны Литвы предложил создать интегрированную «стену дронов» для защиты от военных угроз с применением БПЛА и озвучил ее предполагаемую стоимость. В Литве начали обучение школьников управлению и сборке дронов.

    Комментарии (8)
    24 сентября 2025, 05:56 • Новости дня
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    @ SARAH YENESEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России, сообщают информационные агентства.

    США не присоединились к заявлению Украины и Евросоюза, осуждающему действия России, передает ТАСС.

    Документ был зачитан министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и получил поддержку 38 стран, включая Словакию и другие государства ЕС.

    Во время оглашения заявления в зале не присутствовал никто из администрации США или американского постпредства при ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США при нынешней администрации уже не впервые отказываются поддерживать антироссийские выступления Евросоюза и Украины.


    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 22:24 • Новости дня
    Зеленский решил рассказать Трампу «хорошие новости» с фронта

    Tекст: Антон Антонов

    Во время переговоров в Нью-Йорке украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у него есть «хорошие новости» с фронта для президента США Дональда Трампа.

    «Я проинформирую президента и его команду о том, что происходит на фронте, у нас есть хорошие новости», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска. Минобороны России сообщило, что продолжается блокирование ВСУ с юга. До 700 военнослужащих ВСУ оказались заблокированы в Купянске. Из этого числа 250 украинских бойцов уже уничтожены.

    Подразделения Южной группировки российских войск освободили Переездное в ДНР.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 02:54 • Новости дня
    Рубио заявил о переходе кризиса на Украине на новый этап эскалации

    Рубио: Новый период может привести к еще большей эскалации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация на Украине переходит в фазу, сопряженную с риском дальнейшей эскалации, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Мы вступили в период, который, по-видимому, может привести к еще большей эскалации», – приводит слова Рубио ТАСС.

    На заседании СБ ООН по ситуации на Украине Рубио заявил, что у президента США Дональда Трампа есть возможность ввести дополнительные экономические санкции против России в случае необходимости. По словам Рубио, Трамп рассматривает различные шаги, включая поставки для передачи Украине «оборонительных вооружений и потенциально наступательных средств».

    Госсекретарь отметил, что такие меры будут приняты для прекращения конфликта на Украине. «Президент – очень терпеливый человек. Он очень привержен миру, но его терпение не безгранично», – отметил Рубио. Он сказал, что Трамп проявил терпение, не вводя дополнительные санкции в надежде на дипломатическое решение кризиса.

    «Я настоятельно призываю Совет Безопасности, присутствующие здесь государства-члены, а также тех, кто не является частью этого процесса, сделать все, что в их силах. Включая Российскую Федерацию, сделать все, что в их силах, и украинскую сторону, если уж на то пошло, – все стороны – прекратить эту войну до того, как она превратится в нечто такое, что продлится еще три-четыре года, приведет к еще большим разрушениям, как экономическим, так и материальным, к гибели людей и потере имущества, к потере будущего», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, а не на поле боя, заявил госсекретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории, которые контролировал Киев, и даже «пойти еще дальше». Он также заявил, что для Украины «настало время действовать».

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: Трамп в ООН выступил против трех опор либерального международного порядка
    Эксперт: Трамп в ООН выступил против трех опор либерального международного порядка
    @ Kyle Mazza/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп обозначил негативное отношение к ключевым элементам либерального международного порядка, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Трамп заявил, что ООН является неэффективной, коррумпированной и вредоносной организацией, которую необходимо было бы перестроить, но она этого не желает, туда ей тогда и дорога, отметил первый тезис выступления Трампа Лукьянов.

    Вторым тезисом стала проблема миграции, которую Трамп назвал главным злом, оказывающим негативное влияние на мировой порядок. Также президент США отверг существование климатических изменений, заявив, что зеленая повестка и борьба за климат – это обман и афера.

    По мнению Лукьянова, Трамп поставил под сомнение три базовых принципа современного либерального порядка. «В целом – отрицание трех опор либерального международного порядка: роли институтов, важности открытости, существования глобальных проблем. Не новость, но теперь очень самоуверенно и напористо. Уже не вызов устоям, а забивание свай под новые», – отметил Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Напомним, Трамп в ООН назвал слова экологов про изменение климата «величайшим мошенничеством». Он обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов. Также американский лидер заявил о разрушении Европы миграцией и энергетикой.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков отверг сравнение Трампом России с «бумажным тигром»
    Еврокомиссар пообещал создать «стену дронов» вдоль границы с Россией
    Совфед единогласно одобрил Краснова на пост главы Верховного суда
    Экс-чиновника Росимущества Авакяна нашли мертвым в консульстве Армении
    Секретная служба США начала расследование поломок эскалатора и суфлера в ГА ООН
    В России предложили ограничить возврат товаров на маркетплейсах
    Умерла Клаудия Кардинале

    Зачем китайские суда заходят в крымские порты

    Недавно Китай впервые начал закупать подсанкционный российский СПГ, а теперь китайские суда стали заходить в крымский порт Севастополь. КНР начала смелее нарушать западные санкции. И это может говорить о кардинальной смене стратегии Китая, который раньше осторожничал, а теперь готов пойти на более острую конфронтацию с США. Однако есть и второй – менее выгодный для России – вариант развития событий. Какой? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»

    В ходе ночной атаки на российские регионы Украина активно применяла вместе с беспилотниками воздушные шары. Это не первый такой случай, но ранее подобные атаки не были массовыми. Как говорят эксперты, малоразмерные шары, замаскированные под метеозонды, могут сбрасывать бомбы, проводить разведку и перегружать средства ПВО. Но у России накоплен огромный опыт по противостоянию этой угрозе, с которой страна сталкивалась еще в советское время. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Трамп перешел в «партию войны» на Украине

    Украина может «вернуть все территории» и «пойти дальше», уверен президент США Дональд Трамп. Правда, это возможно только при поддержке ЕС и если оружие Киев и Брюссель будут закупать у Вашингтона, уточнил глава Белого дома. Эксперты спорят о том, что на самом деле скрывается за словами Трампа: переход на сторону «партии войны», троллинг Европы и Зеленского или желание заработать. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации