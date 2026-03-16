    Почему Китай не бросился защищать Иран
    Песков сообщил о паузе в переговорах по Украине
    Опрос показал снижение доверия к США среди союзников
    Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    Российские войска продвинулись в районах Константиновки и Доброполья
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США
    Журова объяснила жесткий отказ Ушакова французским дипломатам
    TWZ: Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи
    Украинский омбудсмен пожаловалась на переход детей во Львове на русский язык
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    16 марта 2026, 07:29 • Новости дня

    Морпех сообщил о применении ВСУ мин-«цветов» на Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ применяют самодельные мины, замаскированные под растительность и сбрасываемые с тяжёлых беспилотников на добропольском направлении, сообщил командир подразделения беспилотных систем морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Хищник».

    «Хищник» сообщил, что боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под элементы растительности и сбрасываемые с тяжёлых беспилотников на добропольском направлении, передает РИА «Новости». По его словам, такие мины российские военные обнаружили при выдвижении к своим позициям.

    «Выдвигаясь к позициям, вдоль дороги обнаружили самодельные мины-«цветы». Они представляют собой металлический заострённый конус, внутри которого находится взрывчатое вещество», – рассказал морпех. Он уточнил, что устройство оснащено магнитным взрывателем.

    Детонация происходит при изменении магнитного поля, например, если к мине приближаются металлические предметы или техника. Такие мины сбрасываются с тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-Яга». Конусная часть мины втыкается в землю, а сверху устройство искусно маскируется под траву или листья, что значительно усложняет его обнаружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой войны по завышенной цене. ВСУ продолжают получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома. На Украине изъяли бракованные мины после жалоб ВСУ.

    15 марта 2026, 16:30 • Новости дня
    Песков заявил о безрезультатном визите представителя Франции в Москву
    Tекст: Ольга Иванова

    Во время недавнего визита французского представителя в Москву российская сторона не услышала ни одного признака реального стремления Парижа к мирному диалогу по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Визит официального представителя Франции в Москву не принес ожидаемых позитивных сигналов по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова газете Financial Times.

    Песков подчеркнул, что российская сторона не услышала от французской делегации признаков готовности к продвижению мирного процесса. По его словам, европейские партнеры не проявляют заинтересованности в помощи достижению мира.

    Он также отметил, что представитель Франции, прибывший в Москву для контактов по Украине, не привез с собой «какие-либо позитивные сигналы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв.

    15 марта 2026, 20:31 • Новости дня
    Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС в Константиновке

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские подразделения продвинулись в районах Константиновки и Доброполья, а также улучшили позиции на южном и восточном направлениях, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Вооруженные силы России улучшили свои позиции внутри Константиновки Донецкой Народной Республики, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия добилась прогресса на южном и восточном направлениях города. Он подчеркнул, что сейчас бои разворачиваются и в юго-западной части Константиновки, а противник оказывает серьёзное сопротивление.

    Кроме того, российские подразделения продвинулись в районе Доброполья на добропольско-красноармейском направлении. Пушилин отметил, что группировка войск «Центр» сейчас ведёт основные бои на гришинском и сергеевском направлениях. Также продолжаются боестолкновения в районах Белецкого и Нового Донбасса, при этом российские силы продвигаются в сторону Доброполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка российских войск освободила Голубовку на Украине. Этот успех приблизил охват Славянско-Краматорской агломерации.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    15 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Пушилин сообщил о приближении охвата Славянско-Краматорской агломерации

    Tекст: Ольга Иванова

    Южная группировка российских войск освободила Голубовку, что приблизило охват Славянско-Краматорской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские военные вплотную подошли к охвату Славянско-Краматорской агломерации, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил: «На славянском направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Голубовка, и после этого приближается охват Славянско-Краматорской агломерации».

    По данным Пушилина, занятия Голубовки позволило российским силам существенно продвинуться вперед в этом районе. Операция развивается по плану, и окружение стратегически важной агломерации становится более реальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.

    15 марта 2026, 13:25 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины
    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе спецоперации российские подразделения нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, а также уничтожили свыше 1,3 тыс. украинских военнослужащих в нескольких регионах, сообщили в Минобороны.

    Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поражали цели, используемые в интересах украинских вооруженных формирований, а также места запуска беспилотников и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 148 районах, уточнили в Минобороны.

    Как указали в ведомстве, в Сумской области подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции и нанесли потери двум бригадам теробороны Украины в районах Кияницы, Запселья, Вольной Слободы и Березы. Потери противника, по данным ведомства, составили до 250 военнослужащих, бронетехника и артиллерия. Также уничтожены радиолокационная станция и девять складов материальных средств.

    В Харьковской области российские военные нанесли удары по подразделениям трех механизированных, штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и бригаде нацгвардии Украины. В результате противник потерял боевую технику, 24 автомобиля и до 200 военнослужащих. В Донецкой народной республике и ряде других районов группировка «Запад» также улучшила позиции, нанеся ущерб живой силе и технике ВСУ, говорится в сообщении.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи в районах Славянска, Константиновки и других населенных пунктов Донецкой народной республики. Согласно сообщению, в этих боях украинские военные потеряли более 200 человек, артиллерию, радиолокационные станции и склады с боеприпасами. В Днепропетровской и Запорожской областях российские войска продолжили продвижение и нанесли потери подразделениям ВСУ, уничтожив более 310 военнослужащих и десятки единиц техники, сообщили в Минобороны.

    Средствами ПВО были перехвачены две ракеты «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы, 12 ракет HIMARS и 605 беспилотников. Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 123 тыс. беспилотников, около 28 тыс. танков и бронемашин, а также тысячи единиц артиллерии и автомобильной техники, заявили в ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили «Геранями» места, где ВСУ размещали и запускали беспилотники дальнего действия в районе Перемоги Сумской области.

    Накануне российские войска ночью нанесли удары по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины, уничтожив технику, склады и живую силу противника в нескольких областях.

    15 марта 2026, 07:59 • Новости дня
    ПВО сбила 170 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России и Черным морем, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву, сообщило Минобороны России.

    С 21.00 до 07.00 мск БПЛА были сбиты над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областей, сообщает ведомство в Max.

    Кроме того, дроны были сбиты над территориями Краснодарского края, Республики Адыгея, Крыма, а также над акваторией Черного моря. Были уничтожены БПЛА и над территорией Московского региона, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Министерства обороны России, с 11.00 до 21.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 280 БПЛА над регионами России.

    15 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    Пушилин: Российским войскам остались до Славянска считанные километры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин уточнил, что российские силы находятся всего в «считанных километрах» от города, передает ТАСС.

    В четверг Пушилин сообщил, что освобождение Славянска позволит восстановить канал Северский Донец – Донбасс и возобновить подачу воды.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины усиливают оборону в Славянске, демонтируя инфраструктуру, устанавливая противодроновые системы и минируя подступы к городу.

    16 марта 2026, 02:18 • Новости дня
    МИД подчеркнул неприкосновенность диппредставительств России на Украине
    Tекст: Антон Антонов

    Любые попытки посягательств на здания российских дипломатических представительств на Украине вызовут жесткий ответ со стороны Москвы, заявил МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что неприкосновенность дипломатической недвижимости гарантируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. В министерстве напомнили, что разрыв дипломатических отношений или вооруженный конфликт не отменяют действия этих международных норм.

    МИД России отметил, что исходит из соблюдения этих принципов в отношении представительств России на Украине. «Любое посягательство на них не останется без жесткого ответа», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Служба внешней разведки России уже указывала, что Киев может совершить теракты против дипмиссий России в Европе.

    16 марта 2026, 00:22 • Новости дня
    Орбан выразил уверенность в появлении европейских солдат на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские войска рано или поздно направят на Украину, Евросоюз уже начал переход к военной экономике, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, Орбан заявил, что, по его мнению, война приближается, Брюссель уже «взялся за войну на Украине». Орбан отметил, что европейские структуры переходят на военную экономику и сознательно движутся к эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», – сказал Орбан

    По словам венгерского премьера, он обязуется максимально защитить Венгрию и сохранить ее как «остров безопасности и спокойствия» даже в условиях роста международной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов. В Будапеште тысячи человек вышли на акцию в поддержку Орбана и против давления со стороны Киева.

    15 марта 2026, 14:10 • Новости дня
    Пушилин заявил о снижении утечек данных после запрета публикаций «прилетов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запрет на публикацию последствий «прилетов», введенный в Донецкой Народной Республике, дает результат, у ВСУ стало на порядок меньше данных, которые могут быть использованы для ударов, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    Пушилин рассказал, что запрет на публикацию последствий «прилетов» в Донецкой Народной Республике приносит ощутимый результат, сообщает ТАСС. Он добавил, что украинские военные получили значительно меньше информации, которую можно было использовать для нанесения ударов по объектам ДНР.

    Пушилин отметил, что решение было принято совместно с силовым блоком региона. Он подчеркнул: «Успешность или неуспешность обстрела о попадании или непопадании по тем или иным объектам со стороны противника является как раз та публичная информация, которая появляется у блогеров в Telegram-каналах. Поэтому было принято соответствующее решение… После введения запрета противник занервничал, информации у него на порядок меньше стало».

    Глава ДНР пояснил, что фотографии и видео позволяли украинским военным определять места для повторных ударов. По его словам, люди не осознавали опасности публикаций, а блогеры ради популярности спешили выкладывать материалы, что приводило к дополнительным жертвам среди сотрудников МЧС и медиков.

    Пушилин также заявил, что противник пытается компенсировать нехватку информации, предлагая вознаграждение за любые фото и видео последствий ударов. По данным спецслужб, суммы вознаграждений выросли.

    Ограничения на публикацию действуют с конца января, согласно указу Пушилина. Нарушителей наказывают штрафами от 2 тыс. до 600 тыс. рублей, а с февраля уже началась практика привлечения к ответственности за распространение запрещённой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Донецкой Народной Республики Пушилин подписал указ о введении ограничений на публикации информации о последствиях атак ВСУ.

    15 марта 2026, 15:49 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении блиндажей и пунктов управления БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Южной группировки войск уничтожили три блиндажа, три пункта управления беспилотниками и укрытие ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения Южной группировки уничтожили три блиндажа, три пункта управления беспилотниками и укрытие с личным составом ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    В сообщении ведомства отмечается: «В ходе боевых действий разведчики 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили два блиндажа с находящейся в них живой силой противника... Точными попаданиями артиллерии и FPV-дронов два блиндажа с находящейся в них живой силой противника были уничтожены».

    Также было ликвидировано укрытие с личным составом ВСУ. В районе Северска артиллеристы выявили и поразили еще один блиндаж с пехотой противника, а операторы беспилотников и артиллерийские расчеты уничтожили пикап с военнослужащими ВСУ.

    На Константиновском направлении разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили три пункта управления беспилотниками, с которых осуществлялись запуски дронов. После передачи координат артиллерии, точными ударами были уничтожены все три объекта, вместе с находящимся там личным составом ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    16 марта 2026, 00:41 • Новости дня
    ПВО сбила 28 украинских беспилотников над регионами России
    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 23.00 мск 12 аппаратов были сбиты над Брянской областью, семь – в Московском регионе, из которых три направлялись на Москву. Воронежская область стала местом перехвата трех дронов, Белгородская и Смоленская – двух в каждой. По одному беспилотнику уничтожили над Курской и Тульской областями, сообщило ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 марта силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов.

    16 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 32, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    Собянин сообщил в Max, что силами ПВО «отражена атака двух беспилотников». Затем он опубликовал еще два сообщения, в каждом из которых говорилось об уничтожении двух БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26.

    16 марта 2026, 05:27 • Новости дня
    Пожар на нефтебазе произошел в результате атаки БПЛА на Кубани
    Tекст: Антон Антонов

    На территории нефтебазы в промышленной зоне Лабинска вспыхнул пожар после атаки беспилотника, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В промзоне Лабинска в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы», – говорится в сообщении оперативного штаба в Max.

    По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации возгорания участвуют четыре пожарных расчета, личный состав подразделений пожарно-спасательной службы, а также специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне после падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка.

    15 марта 2026, 19:43 • Новости дня
    ПВО уничтожила два беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Два беспилотника были сбиты силами ПВО при попытке приблизиться к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили два беспилотника, которые направлялись к Москве, передает РИА «Новости». Оперативное сообщение об этом сделал мэр города Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву», – подчеркнул глава столицы. По его данным, в настоящее время на местах падения фрагментов беспилотников работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система противовоздушной обороны отразила атаку двух беспилотников, которые приближались к Москве.

    16 марта 2026, 03:32 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила 20 летевших на Москву беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 20, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще пять БПЛА, летевших на Москву, сбито силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении главы города. Позднее Собянин опубликовал в Max еще два сообщения о том, что сбиты три и два БПЛА соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил о ликвидации десяти БПЛА на подлете к Москве.

