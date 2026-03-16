Tекст: Дмитрий Зубарев

«Хищник» сообщил, что боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под элементы растительности и сбрасываемые с тяжёлых беспилотников на добропольском направлении, передает РИА «Новости». По его словам, такие мины российские военные обнаружили при выдвижении к своим позициям.

«Выдвигаясь к позициям, вдоль дороги обнаружили самодельные мины-«цветы». Они представляют собой металлический заострённый конус, внутри которого находится взрывчатое вещество», – рассказал морпех. Он уточнил, что устройство оснащено магнитным взрывателем.

Детонация происходит при изменении магнитного поля, например, если к мине приближаются металлические предметы или техника. Такие мины сбрасываются с тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-Яга». Конусная часть мины втыкается в землю, а сверху устройство искусно маскируется под траву или листья, что значительно усложняет его обнаружение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой войны по завышенной цене. ВСУ продолжают получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома. На Украине изъяли бракованные мины после жалоб ВСУ.