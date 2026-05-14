События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности только получив в свое распоряжение ядерные заряды.0 комментариев
Российская ПВО отразила атаку беспилотников над Новгородской областью
Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что военные отразили атаку трех БПЛА над территорией региона, и поблагодарил их за работу.
Как сообщил Дронов в Max, вооруженные силы России предотвратили попытку атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов в Новгородской области. Он выразил благодарность военнослужащим за эффективную защиту воздушного пространства.
«Сегодня ночью силами и средствами ПВО над Новгородской областью отражена атака трех БПЛА», – заявил губернатор. Он также призвал местных жителей соблюдать осторожность при обнаружении фрагментов сбитых дронов.
Власти региона категорически запретили гражданам приближаться к упавшим обломкам и трогать их из-за высокой опасности. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить об этом в экстренные службы по номеру 112.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские системы ПВО успешно перехватили украинский беспилотник в воздушном пространстве Новгородской области.
В тот же день военные сбили 66 дронов над десятью регионами страны.