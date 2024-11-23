Путин подписал закон о списании кредитов участникам СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступит в силу с 1 декабря 2024 года, передает ТАСС.

Согласно документу, обязательства по кредитным договорам могут быть прекращены, если до указанной даты был вынесен судебный акт, и возбуждено исполнительное производство. Списанию подлежат кредиты размером до 10 млн рублей. Исключениями являются случаи, связанные с возмещением вреда жизни или здоровью, коррупционными правонарушениями и алиментами.

Закон также вводит изменения в порядок предоставления кредитных каникул. Участники СВО теперь могут обратиться за их предоставлением до 31 декабря 2024 года. Продлен и льготный период: отсрочка увеличена с 30 до 180 дней. Аналогичный срок в 180 дней будет действовать для возобновления исполнительного производства после завершения участия в боевых действиях.

В сопроводительных документах указано, что данные поправки направлены на обеспечение дополнительной поддержки для участников СВО.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину постоянно поступают сообщения о реализации мер поддержки раненых участников спецоперации на федеральном и региональном уровнях. В октябре президент России Владимир Путин отметил недостаточность нынешней помощи бойцам СВО с инвалидностью и дал поручение разработать усиленные меры поддержки с индивидуальным подходом.