  • Новость часаМИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости
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    Украина довела правительство Германии до раскола
    Зеленский подтвердил просьбу о «Томагавках» к США и обвинил Вашингтон в ее разглашении
    Летчиков ВСУ обязали самих обслуживать самолеты вместо ушедших в пехоту авиатехников
    Шоумен рассказал о предстоящей Хэллоуин-вечеринке в замке Пугачевой
    Зурабишвили отказалась сотрудничать с прокуратурой по «фальсификации выборов»
    Рогов сообщил об отступлении ВСУ из трех населенных пунктов ДНР
    Путин назвал недостаточной помощь получившим инвалидность бойцам СВО
    Саакашвили призвал немедленно возобновить протесты в Тбилиси
    Захарова: Россия не вмешивается в дела Грузии и ждет нормализации отношений
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

    4 комментария
    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

    19 комментариев
    30 октября 2024, 18:11 • Новости дня

    Путин назвал недостаточной помощь получившим инвалидность бойцам СВО

    Путин призвал обеспечить индивидуальный подход к поддержке участников СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил недостаточность нынешней помощи бойцам СВО с инвалидностью и дал поручение разработать усиленные меры поддержки с индивидуальным подходом.

    В ходе совещания с членами правительства Путин подчеркнул, что хотя все участники СВО официально получают помощь, ее недостаточно. Он поручил вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Татьяне Голиковой вместе с Министерством обороны подготовить перечень поручений для улучшения ситуации.

    «Попросил бы Вас [вице-премьера Дмитрия Чернышенко] вместе с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой] и вместе с Минобороны подготовить перечень поручений, который работал бы в этом очень важном, очень нужном направлении. Там люди [участники СВО] всё как бы официально получили, но этого недостаточно. Здесь нужен индивидуальный подход. У нас фонд [«Защитники Отечества»] работает. Но нужно, чтобы в регионах работали как следует. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много – недостаточно», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Ранее Путин заявил, что поддержка бойцов СВО – основа российского общества и залог побед.

    30 октября 2024, 11:22 • Новости дня
    Путин поручил разработать программу продвижения российской продукции за рубежом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил разработать программу «Сделано в России» для продвижения отечественной продукции за границей.

    «Правительству ... разработать совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России», предусмотрев в этой программе план совместных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов субъектов Российской Федерации по ее реализации», – указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

    Срок исполнения поручения назначен на 30 декабря 2024 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РЭЦ планировал расширить продвижение товаров под брендом «Сделано в России» на международных рынках, используя инновационные инструменты и увеличивая участие в международных выставках и мероприятиях.

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    29 октября 2024, 21:54 • Новости дня
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская певица Светлана Лобода во время концерта Ереване предложила зрительнице на сцене осудить действия России, заявив, что такая позиция является обязательным условием для посещения ее шоу.

    «Вы приехали ко мне на концерт – значит, вы должны поддерживать мою позицию», – сказала артистка на чистом русском, передает RT.

    Зрительница по имени Юля ответила, что пришла просто послушать музыку и не намерена ввязываться в политические обсуждения. Эта позиция вызвала одобрение среди других зрителей, которые поддержали ее возгласами: «Юля, молодец!» и «Не говори!».

    Ранее Лобода заявила, что считает глупым и неправильным переводить свои песни на русском языке на украинский. В интервью Би-би-си в Лондоне она также отмечала, что не намерена отказываться от песен на русском языке из-за якобы огромной аудитории и поклонников, согласных с ее политической позицией.

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    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    29 октября 2024, 20:37 • Новости дня
    Умер советник гендиректора Росатома и участник «Что? Где? Когда?» Черемисинов
    Умер советник гендиректора Росатома и участник «Что? Где? Когда?» Черемисинов
    @ Максим Блинов/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скончался Андрей Черемисинов, известный участник телеигры «Что? Где? Когда?» и советник генерального директора Росатома по информационным проектам.

    Черемисинову было 55 лет, о его смерти сообщил Telegram-канал «Что? Где? Когда?».

    «Сегодня не стало Андрея Черемисинова. <…> Выражаем благодарность и соболезнования его семье и коллегам», – говорится в публикации.

    Черемисинов более семи лет представлял Росатом в игре «Что? Где? Когда?». За это время он не только защищал интересы знатоков, но и активно участвовал в разрешении сложных игровых ситуаций. Кроме того, он вручал приз «Хрустальный атом», который стал символом признания заслуг и выделения лучших знатоков.

    В понедельник пресс-служба Федерации фигурного катания России сообщила о смерти Валерия Мешкова, известного фигуриста и четырехкратного чемпиона СССР. Ему было 79 лет.

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    30 октября 2024, 09:27 • Новости дня
    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США

    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США и аннулировании визы оператора

    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту, аннулировав визу оператора «Известий» по административным причинам, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, журналисты ехали в США для освещения президентских выборов и имели все необходимые документы, однако виза одного из операторов была аннулирована по «административным причинам», передает радио Sputnik.

    Инцидент произошел ночью 29 октября по времени США. Журналисты намеревались освещать президентские выборы, у них были визы и разрешения. Однако по прибытии их задержали в аэропорту, где проводили длительный допрос. Оператору группы в итоге отказали в пересечении границы, аннулировав визу на основании неясных «административных резонов».

    Захарова отметила, что этот случай демонстрирует произвол, так как американские власти не проинформировали российских дипломатов в Вашингтоне о задержании граждан России. Она выразила недоумение по поводу причин аннулирования визы оператора, подчеркнув, что это произошло в отсутствие предварительного уведомления.

    Напомним, выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

    В сентябре Госдеп США разрешил заниматься журналистской деятельностью российским СМИ, внесенным в санкционный список.

    Ранее министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.

    До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

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    30 октября 2024, 13:30 • Новости дня
    В Совфеде опровергли данные об обсуждении «энергетического перемирия» с Украиной

    Сенатор Джабаров: «Энергетическое перемирие» сыграло бы на руку только Украине

    В Совфеде опровергли данные об обсуждении «энергетического перемирия» с Украиной
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев пытается любой ценой добиться прекращения ударов по украинским энергообъектам. Такая активизация связана с приближением зимы. Вместе с тем после паузы Украина продолжит свои атаки на российские регионы, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Владимир Джабаров и Андрей Климов. Ранее Financial Times заявила о якобы «начальной стадии» переговоров России и Украины о прекращении ударов по энергообъектам.

    «Какие переговоры могут сейчас вестись с киевскими властями, которые продолжают отдавать приказы убивать наших детей, бомбить жилые районы Донбасса и Новороссии, атаковать беспилотниками другие российские территории?» – возмутился Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Он подчеркнул: «энергетическое перемирие» сыграло бы на руку только Украине. «Киев с помощью своих посредников и обожателей на Западе пытается любой ценой добиться прекращения ударов по украинским энергообъектам. Офису Владимира Зеленского это необходимо для того, чтобы, во-первых, отдышаться, а во-вторых, заняться пополнением запасов вооружений. То есть фактически украинской стороне нужна пауза для последующих атак», – рассуждает парламентарий.

    Несколько иной точки зрения придерживается сенатор Андрей Климов. По его мнению, появление очередных сообщений в западной прессе о переговорах Москвы и Киева о прекращении ударов по энергообъектам связано с приближением зимы.

    «На Украине практически полностью разрушена система энергоснабжения, которая питала военно-промышленный комплекс. Поэтому киевские власти должны либо «отключить» армию, либо оставить без света и тепла население. Крайне высока вероятность, что они предпочтут второе», – уточнил собеседник. Пока же офис Зеленского разными методами пытается убедить Москву прекратить удары по украинским системам двойного назначения. 

    Парламентарий отметил, что ВС России ведут достаточно активное наступление, у Москвы есть серьезное достижение на дипломатическом фронте, и российская экономика стабильна. «Но нашим недругам очень хочется втянуть нас в какую-нибудь очередную историю, которая отвечала бы их интересам, но никак не нашим. Нам надо идти вперед и решать те задачи, которые были поставлены в рамках спецоперации», – заключил Климов.

    Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия и Украина проводят консультации по поводу прекращения взаимных ударов по объектам энергоинфраструктуры. Посредником в диалоге якобы выступает Катар.

    По словам высокопоставленного украинского чиновника, который участвует в консультациях, в последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, достигнутой их разведывательными службами. Вместе с тем пока ВСУ планируют продолжать наносить удары по целям в России, включая нефтеперерабатывающие заводы.

    Для Украины перед началом зимы потенциальная сделка по энергообъектам представляет особую важность, говорится в статье. Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока в приграничье Курской области находятся украинские военные.

    По информации Washington Post, Россия и Украина в августе планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда категорически отвергла информацию о каких-либо переговорах.

    Нынешние сообщения FT в Кремле также назвали «вбросом». «Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают», – цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА «Новости».

    Ранее Зеленский в интервью Financial Times назвал отказ от ударов по энергетической инфраструктуре возможным первым шагом к перемирию с Россией. Военкор Александр Коц счел враньем заявление Зеленского.

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    30 октября 2024, 12:18 • Новости дня
    Политолог объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ

    Политолог Скачко: Массовое дезертирство – последняя стадия перед антивоенными выступлениями на Украине

    Политолог объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восприятие украинскими военными бессмысленности боевых действий повышает у ВСУ желание выжить. В такой ситуации у них два варианта: либо сдаться в плен, либо дезертировать. При этом самовольное оставление части – одна из последних стадий перед возможными антивоенными выступлениями на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Верховной раде сообщили о более чем 100 тыс. случаев дезертирства в ВСУ.

    «В середине 2022 года численность украинской армии составляла чуть больше миллиона человек. Сейчас каждый десятый военный – дезертир. Такие цифры свидетельствуют об общем неблагополучии как в ВСУ, так и в обществе в целом», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Он пояснил: в стране постепенно исчезает даже бытовой патриотизм, на котором держалась авантюра с вторжением в Курскую область. «На этом фоне Украина автоматически становится нападающей стороной», – уточнил собеседник. Кроме того, тенденция роста случаев дезертирства объясняется и тем, что офис Владимира Зеленского не может вразумительно ответить, для чего воюет Украина и зачем должны погибать украинцы.

    По прогнозам Скачко, ситуация в рядах ВСУ будет лишь усугубляться. «По мере развития наступления российской армии и мощи ударов ВС России, число случаев самовольного оставления воинской части и неисполнения приказов будет лишь расти. Ведь восприятие бессмысленности боевых действий повышает желание выжить. В такой ситуации у украинца два варианта: либо сдаться в плен, либо дезертировать», – считает он. Вместе с тем, самовольное оставление части – одна из последних стадий перед возможными антивоенными выступлениями на Украине, заключил Скачко.

    Ранее на Украине заявили о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ и неисполнения приказов. Глава Верховного суда страны Станислав Кравченко назвал ситуацию угрожающей. «Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставления воинской части есть», – сказал он.

    По словам депутаты Верховной рады Украины Анны Скороход, число случаев дезертирства в ВСУ превысило 100 тыс. Она отказалась называть точные цифры. Скороход также подчеркнула, что не может ответить на вопросы граждан, которые недовольны сложившейся ситуацией в украинской армии.

    По ее словам, украинцы спрашивают, почему «бывшие рабочие» теперь вынуждены сидеть в окопах, а «военные, большие офицеры – все в тылу». «Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?» – возмутилась она.

    В середине октября украинские СМИ отмечали, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тыс. уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тыс. – по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.

    Накануне Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

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    30 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Россия предъявила Латвии претензии из-за дискриминации русскоязычных

    Захарова: Россия предъявила Латвии претензии из-за дискриминации русскоязычных жителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предъявила Латвии досудебные претензии из-за несоблюдения конвенции о ликвидации расовой дискриминации в отношении русскоязычного населения, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    Это связано с действиями латвийских властей в отношении русскоязычного населения и соотечественников, что свидетельствует о новом уровне русофобии в регионе, подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    По ее словам, Россия предпринимает активные меры для привлечения к ответственности государств, нарушающих международные обязательства в сфере ликвидации расовой дискриминации.

    Дипломат отметила, что если Латвия не прекратит нарушать положения конвенции, то ей придется отвечать в Международном суде ООН, где уже рассматривается дело Украины, обвиняемой в геноциде народа Донбасса.

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    30 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    МИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости
    МИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости
    @ Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Финляндии в Москве Марья Лийвала была вызвана в МИД России в среду, ей заявили протест против ареста 45 объектов российской недвижимости в Финляндии, включая те, что защищены дипломатическим иммунитетом.

    В дипведомстве подчеркнули, что российская сторона потребовала от финских властей пересмотреть это решение в кратчайшие сроки, передает ТАСС. Решение названо нелегитимным и грубо нарушающим положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

    Российская сторона предупредила, что в случае отказа Хельсинки пересмотреть арест ответственность за последствия будет лежать на финских властях. При необходимости Россия оставляет за собой право предпринять ответные меры.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена оспаривать в судах возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины. В посольстве России завили, что рассчитывают на пересмотр решения Службы судебных приставов Финляндии об аресте недвижимости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала ответ на любые неправомерные решения Финляндии.

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    29 октября 2024, 19:54 • Новости дня
    Путин подписал закон о денонсации Конвенции по исследованию моря

    Tекст: Максим Попов

    Президент России Владимир Путин утвердил выход страны из конвенции ICES после приостановки ее участия в совете организации в марте 2023 года.

    Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES). Документ, определяющий выход России из Конвенции, опубликован, передает ТАСС.

    Совет ICES занимается международными океанографическими и рыбохозяйственными исследованиями, формулирует рекомендации по рациональному использованию морских ресурсов и защите уязвимых экосистем. Однако, вопреки Конвенции, его решение о приостановке деятельности России остается в силе, что послужило причиной для денонсации документа.

    Известно, что нашей страной Конвенция ICES была подписана в 1964 году в Копенгагене и вступила в силу в 1968 году. Россия участвовала в ней как правопреемник СССР. Конвенция обеспечивала основы для деятельности совета, который до марта сотрудничал с Россией в области морских исследований.

    Ранее Путин заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат, и призвал постепенно выравнивать зарплаты врачей в регионах.


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    30 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Захарова: Россия не вмешивается в дела Грузии и ждет нормализации отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и надеется на стабильное развитие республики и нормализацию двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что Россия является одной из ближайших соседей Грузии, и подчеркнула значимость происходящего у российской границы для Москвы, передает ТАСС.

    По ее словам, в отличие от западных стран, Россия с уважением относится к суверенному волеизъявлению грузинского народа. Дипломат выразила надежду на стабильное развитие Грузии и улучшение двусторонних отношений.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивается в дела внутри Грузии.

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    30 октября 2024, 18:19 • Новости дня
    Вучич рассказал о своем разговоре с Путиным по ситуации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский лидер Александр Вучич рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого российский лидер, по его словам, не проявил интереса к идее прекращения огня в украинском конфликте.

    Во время первого за более чем два года телефонного разговора президенты России и Сербии обсудили ситуацию на Украине, сообщил Bloomberg, передает РБК.

    Вучич в интервью изданию рассказал, что задал Путину вопрос о ситуации на Украине и предложил идею прекращения огня. Однако, по словам сербского президента, российский лидер не выразил энтузиазма по этому поводу. Вместо этого Путин подтвердил намерение довести до конца все цели специальной военной операции.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о проведении телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля подтвердила факт этого разговора.

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    30 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков: Мирное предложение Путина требует ухода Украины с территорий России

    Песков: Мирное предложение Путина требует ухода Украины с территорий России, включая Донбасс

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что мирное предложение президента Владимира Путина, озвученное летом, требует вывода украинских войск с новых российских регионов, включая Донбасс и Новороссию.

    Песков подчеркнул, что условия остаются в силе, несмотря на текущую обстановку, передает ТАСС.

    В июне Путин предложил прекращение огня и готовность к переговорам при соблюдении Украиной ряда условий. Среди них вывод войск с новых регионов России, отказ от вступления в НАТО, проведение демилитаризации и принятие нейтрального статуса. Путин также подчеркнул необходимость снятия санкций против России.

    Ранее Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

    Путин также выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

    На саммите БРИКС президент обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.




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    30 октября 2024, 14:36 • Новости дня
    ВТБ приостановил запись на сделки по семейной ипотеке

    ВТБ приостановил запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимитов

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВТБ принял решение приостановить запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания оставшегося лимита.

    Запись на сделки приостанавливается с 31 октября, сообщила пресс-служба ВТБ, передает РИА «Новости».

    В банке уточнили, что клиенты, имеющие ранее назначенные сделки, смогут провести их без ограничений. ВТБ планирует возобновить работу по семейной ипотеке, как только правительство выделит новые лимиты.

    Ранее Сбербанк также объявил о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке с 30 октября из-за исчерпания лимита. Однако банк продолжает прием заявок через «Домклик» без перерыва.

    В июне Сбербанк прекратил прием заявок на ипотеку с господдержкой с 21 июня.

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    30 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Захарова назвала ратификацию Римского статута Украиной абсурдом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила ратификацию Украиной Римского статута с оговоркой о семилетнем иммунитете от юрисдикции Международного уголовного суда (МУС).

    Захарова выразила мнение, что ратификация Украиной Римского статута с оговоркой о семилетнем иммунитете для граждан, совершивших военные преступления, является «театром абсурда», передает ТАСС. Она подчеркнула, что киевский режим смог договориться о принятии статута при условии, что МУС не будет иметь возможности преследовать украинских граждан за военные преступления в течение семи лет.

    Захарова добавила, что ратификация происходит на фоне вооруженного конфликта, в котором подконтрольные Киеву военные и наемники совершают множество военных преступлений. Она отметила, что преступления продолжаются не только на территории украинского конфликта, но и за его пределами, в частности в Африке.

    По словам Захаровой, Запад фактически дал Украине полную индульгенцию, позволяя избежать ответственности за преступления. «Мне кажется, это «королевство кривых зеркал», «Алиса в Зазеркалье», что-то такое. Это искаженное, извращенное донельзя, до состояния полного абсурда представление о законности», – подытожила она.

    Ранее Захарова заявила, что ни Украина, ни Международный уголовный суд (МУС) не имеют ничего общего с правом и справедливостью.

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    30 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    В России в 3,5 раза выросло число недействительных патентов для мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о значительном росте числа недействительных патентов на работу, выданных иностранным гражданам, а также о расширении оснований для лишения гражданства и аннулирования патентов.

    «Число патентов, признанных недействительными, выросло в 3,5 раза», – заявил Колокольцев на заседании коллегии МВД, передает РИА «Новости».

    Колокольцев также отметил, что в 2024 году значительно расширился список оснований для лишения иностранцев гражданства России и аннулирования патентов. Это стало частью усилий по ужесточению миграционного контроля. Для нелегалов вводятся специальный режим высылки и реестр контролируемых лиц.

    В текущем году в 1,5 часа увеличилось количество депортированных лиц, а также выросло на 15% число привлеченных к ответственности за нарушение режима пребывания. МВД приняло 34 тыс. решений о сокращении сроков временного пребывания, а также около 180 тыс. решений об ограничении возможности въезда в Россию, что составило рост на 23% и 50% соответственно. Кроме того, с февраля 2025-го полиция сможет самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранцев.

    Ранее Колокольцев сообщил, что почти 7,5 тыс. иностранцев не были допущены к экзаменам по русскому языку из-за отсутствия элементарных знаний. В общей сложности испытания не прошли 66 тыс. человек, что составляет четверть от общего числа мигрантов, претендующих на знание языка.

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    Главное
    Зеленский призвал солдат ВСУ отходить и спасаться
    Вучич рассказал о своем разговоре с Путиным по ситуации на Украине
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    Какой президент США выгоден для золота, доллара и России

    От того, кто победит на выборах в США, зависит динамика золота, доллара и биткоина, считает Bloomberg, который провел опрос на этот счет. Как победа Дональда Трампа или Камалы Харрис скажется на финансовых рынках и чья победа выгоднее для России с экономической точки зрения? Подробности

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    Американская идея «Минска-3» показывает опасность Трампа

    Окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен. Подробности

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    За что 155-я бригада морпехов особо отмечена Верховным главнокомандующим

    «Они как раз и создали основные условия для этих успешных действий». Такими словами президент России отдельно отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота при окружении группировки противника в Курской области. Чем еще знаменито это соединение? Подробности

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    Финляндия ворует российскую собственность ради киевского режима

    «Если раньше они грабили физлиц, граждан России, то теперь перешли к грабежу непосредственно российского государства». Такими словами политологи комментируют решение финских властей конфисковать в стране российскую собственность. О каком имуществе идет речь и при чем здесь события еще десятилетней давности? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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