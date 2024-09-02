Путин: Поддержка бойцов СВО – это основа российского общества и залог побед

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время открытого урока «Разговор о важном», который глава государства провел в кызылской школе № 20, ребята спросили, чем они могут помочь участникам СВО, передает ТАСС.

«Ваш внутренний настрой и есть самое главное – помощь и поддержка, потому что такое отношение к тому, что происходит, – это основа единства российского общества, база для всех наших побед», – указал Путин.

«Я как никто другой знаю, как наши военнослужащие в ходе спецоперации выполняют боевые задачи. Вы знаете, книжки можно написать об этом. И надеюсь, они будут написаны», – сказал он. Путин также отметил в разговоре со школьниками, что на территории ведения СВО бойцы используют высокотехнологичное оружие.

«Силы спецоперации сегодня – это, кроме мотивации внутренней, мужества, героизма, готовности к самопожертвованию с целью защиты Родины, еще и высокотехнологичные подразделения, они используют самые современные средства ведения вооруженной борьбы», – пояснил президент, отметив, что «для этого нужна хорошая интеллектуальная и физическая подготовка».

Ранее президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ «СОШ № 20 им. Героев Отечества» Кызыла заявил, что жители Тувы принимают участие в спецоперации на Украине, они защищают всю страну, это блестящий пример патриотизма.