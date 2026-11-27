При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Сбор обращений на прямую линию Путина стартовал по всей России
Президент России Владимир Путин проведет программу «Итоги года» 10 декабря в 12.00 мск, сбор обращений на прямую линию стартовал в полночь 27 ноября и продлится до окончания эфира, сообщают информационные агентства.
Задать вопрос президенту можно через специальное мобильное приложение, на сайте москва-путину.рф, с помощью смс- или ммс-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40, передает РИА «Новости».
По всей стране вместе со сбором обращений откроются колл-центры. В их работе будут участвовать представители «Ростелекома», активисты «Молодежки Народного фронта», ветераны спецоперации, а также представители волонтерских сообществ «Народных полков». Работники колл-центров будут принимать обращения, фиксировать и систематизировать их и направлять в дальнейшую обработку.
Дополнительным инструментом для обработки обращений с 2024 года служит нейросеть GigaChat от Сбера. В этом году компания представила новую модель: помимо анализа поступающих сообщений, распределения их по темам и определения вопросов, требующих наиболее оперативной реакции, система наделена способностью к эмпатичному взаимодействию. ИИ-оператор может задать уточняющие вопросы и повторить обращение для верной фиксации вопроса.
На прошлую прямую линию, состоявшуюся 19 декабря 2025 года, поступило более 3,2 млн обращений. Как сообщали в «Народном фронте», 81% вопросов уже рассмотрены, треть из них решены положительно, остальные остаются на контроле.
Доля удовлетворенных решением своего вопроса граждан составила 50%, на 4% больше, чем годом ранее. Лучшими регионами по обработке обращений в прошлом году стали Ростовская, Челябинская, Новосибирская и Кемеровская области, а также Красноярский край.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин еще не начал личный этап подготовки к прямой линии.
Заместитель президента «Ростелекома» Сергей Онянов предупредил об активизации телефонных мошенников, использующих прием обращений на прямую линию.