Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».4 комментария
Песков: Прямая линия и пресс-конференция Путина уже готовится
Подготовка к ежегодной совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина уже началась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, подготовка уже началась», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента уточнил, что, как и в предыдущие годы, прямая линия и большая пресс-конференция пройдут в совмещенном формате. «Мы готовим так же, как это было в прошлом году, в предыдущие годы, совмещенный формат: это будет и прямая линия, и ежегодная большая пресс-конференция главы государства», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии Путина.
Нейросеть GigaChat помогала обрабатывать обращения граждан на прямую линию с президентом в 2025 году.
Также в прошлом году Путин пообещал участнице прямой линии стажировку у Зарубина.