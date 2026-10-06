Песков: Прямая линия и пресс-конференция Путина уже готовится

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Да, подготовка уже началась», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента уточнил, что, как и в предыдущие годы, прямая линия и большая пресс-конференция пройдут в совмещенном формате. «Мы готовим так же, как это было в прошлом году, в предыдущие годы, совмещенный формат: это будет и прямая линия, и ежегодная большая пресс-конференция главы государства», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии Путина.

Нейросеть GigaChat помогала обрабатывать обращения граждан на прямую линию с президентом в 2025 году.

Также в прошлом году Путин пообещал участнице прямой линии стажировку у Зарубина.