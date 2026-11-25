Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы из-за снегопада
МЖД переведена на усиленный режим работы из-за снегопада
Московская железная дорога (МЖД) переведена на усиленный режим работы в связи со снегопадом, сообщили в компании.
«Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы в связи со снегопадом, который пришел в столичный регион. Железнодорожники в круглосуточном режиме проводят работы по очистке железнодорожного полотна и инфраструктуры от снежных заносов», – заявили в МЖД в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в комплексе городского хозяйства столицы сообщили об ожидаемом выпадении до 20 сантиметров снега в отдельных районах Москвы.
В тот же день на территории Москвы и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности в связи со снегопадом, метелью и образованием гололедицы на дорогах.
Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила о возможном достижении снежным покровом в Московской области 10-15 сантиметров из-за снегопада 24–25 ноября.