МЖД переведена на усиленный режим работы из-за снегопада

Tекст: Дарья Григоренко

«Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы в связи со снегопадом, который пришел в столичный регион. Железнодорожники в круглосуточном режиме проводят работы по очистке железнодорожного полотна и инфраструктуры от снежных заносов», – заявили в МЖД в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в комплексе городского хозяйства столицы сообщили об ожидаемом выпадении до 20 сантиметров снега в отдельных районах Москвы.

В тот же день на территории Москвы и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности в связи со снегопадом, метелью и образованием гололедицы на дорогах.

Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила о возможном достижении снежным покровом в Московской области 10-15 сантиметров из-за снегопада 24–25 ноября.