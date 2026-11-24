Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
«Победа» решила перенести часть рейсов из Шереметьева во Внуково из-за непогоды
Из-за сложных погодных условий авиакомпания «Победа» выполнит часть рейсов из Шереметьева через аэропорт Внуково.
Изменения коснутся рейсов между Москвой и Чебоксарами, Екатеринбургом, Сочи, Челябинском, Волгоградом и Владикавказом, запланированных на 24 и 25 ноября, передает ТАСС.
«Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании», – сообщили в пресс-службе перевозчика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник московский аэропорт Шереметьево временно сократил количество взлетно-посадочных операций из-за сильного снегопада.
В понедельник аэропорты Шереметьево, Внуково и Жуковский создали запасы противообледенительных реагентов.