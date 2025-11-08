Непогода на Чукотке задержала рейс 6866 Анадырь – Москва

Рейс Анадырь – Москва задержан на Чукотке из-за непогоды

Tекст: Катерина Туманова

«Внимание для пассажиров задержанного рейса 6866 Анадырь-Москва. В связи с метеоусловиями аэропорта Анадырь рейс задержан», – сказано в сообщении Авиатранспортного агентства Чукотки («АТА Чукотки»).

Информацию по рейсу намерены дать 10.11.2025г. в 10.00 по местному времени.

Там также упоминается рейс 6865 Москва – Анадырь, который ушел на запасной аэродром аэропорта Елизово. Об этом рейсе информацию сообщат 08.11.2025 в 13.00 по местному времени.

«АТА Чукотки» уведомили пассажиров задержанного рейса 6866 о том, что обеденные порции будут выдаваться в кафе «Чемодан» с 14.00.

Дальневосточная транспортная прокуратура в пятницу сообщила, что вылет рейса авиакомпании «Россия» из Анадыря в Москву, запланированный на 15.00, задержан до субботы из-за непогоды на Чукотке. Отправления ждут 325 пассажиров, из них 15 несовершеннолетних.

«Расчетное время вылета 8 ноября в 7.15 (время местное). Магаданский транспортный прокурор держит на контроле соблюдение прав граждан и предоставление авиаперевозчиком обязательных услуг», – сообщили в ведомстве.

