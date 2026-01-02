Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».31 комментарий
Премьер Гренландии Нильсен заявил о вере в будущую независимость от Дании
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил уверенность, что остров способен обрести независимость от Дании, однако для этого требуется серьезная подготовка.
«Я верю, что мы сможем этого достичь, но для этого нужен сильный фундамент», – приводит слова Нильсена РИА «Новости» со ссылкой на TV2.
В ходе обращения к народу он подчеркнул важность формирования прочных институтов, динамичных компаний и ответственных граждан перед возможным переходом к самостоятельности.
Кроме того, Нильсен высказал недовольство в связи с неуважительным отношением к Гренландии и в очередной раз указал, что остров нельзя купить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прежний премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде выступил с заявлением о необходимости стремиться к независимости от Дании. Президент США Дональд Трамп назначил спецпосланника по Гренландии, которым стал губернатор Луизианы Джефф Лэндри. Новый американский спецпосланник пообещал сделать все возможное для присоединения Гренландии к США.