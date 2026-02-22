«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.6 комментариев
Песков заявил о готовности РФ ответить на размещение ядерного оружия в Эстонии
Россия не угрожает Эстонии или другим европейским странам, однако всегда будет предпринимать необходимые меры для защиты своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков отметил, что Эстония находится в непосредственной близости от российских границ, передает ТАСС.
«Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна четко это понимать», – подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, Москва всегда будет делать все необходимое для обеспечения национальной безопасности, особенно в вопросах ядерного сдерживания.
В среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала главу МИД Эстонии ответить за слова после угроз в адрес России.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония готова «перенести войну» на территорию России в случае вторжения на свою территорию. Он также поддержал размещение ядерного оружия НАТО в стране.
Эстония заняла шестое место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.