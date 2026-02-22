Песков заявил о готовности РФ ответить на размещение ядерного оружия в Эстонии

Tекст: Дарья Григоренко

Песков отметил, что Эстония находится в непосредственной близости от российских границ, передает ТАСС.

«Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна четко это понимать», – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Москва всегда будет делать все необходимое для обеспечения национальной безопасности, особенно в вопросах ядерного сдерживания.

В среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала главу МИД Эстонии ответить за слова после угроз в адрес России.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония готова «перенести войну» на территорию России в случае вторжения на свою территорию. Он также поддержал размещение ядерного оружия НАТО в стране.

Эстония заняла шестое место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.