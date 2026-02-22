  • Новость часаОграничения на прием самолетов сняли в аэропортах Москвы
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    13 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    37 комментариев
    22 февраля 2026, 17:05 • Новости дня

    Пожар произошел в административном здании на северо-востоке Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар на втором этаже административного здания, находящегося в стадии реконструкции, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

    В пресс-службе столичного главка МЧС отметили: «Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в здании на реконструкции. В главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Образцова, дом 31, строение 3. Происходит загорание на втором этаже реконструируемого административного здания», передает РИА «Новости».

    Ранее в центре российской столице произошло возгорание в историческом здании Дома синодальных композиторов, сообщил источник в оперативных службах.

    20 февраля 2026, 09:08 • Новости дня
    В Москве задержали подростков за поджоги служебных автомобилей
    В Москве задержали подростков за поджоги служебных автомобилей
    @ mediamvd

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители в столице поймали молодых людей, пытавшихся уничтожить служебный транспорт в столице под давлением шантажистов с сайтов знакомств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Полицейские задержали двух человек, один из задержанных, 19-летний житель Костромы, облил бензином служебный автомобиль в Кривоарбатском переулке, указала Волк, передает ТАСС.

    Юноша пояснил, что после перехода по ссылке с сайта знакомств ему позвонили неизвестные, представившиеся силовиками, и пригрозили передачей данных украинским спецслужбам.

    Злоумышленники вынудили его выполнить ряд финансовых поручений, а финальным заданием стал поджог.

    Жертвой аналогичной схемы стал 17-летний житель Подмосковья, задержанный с канистрой у отдела полиции по Хорошевскому району. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о теракте и покушении на уничтожение имущества.

    Ранее ветеран ФСБ предупреждал молодежь о мошеннических схемах вербовки на сайтах знакомств. Несовершеннолетний житель столицы под влиянием шантажистов устроил пожар в здании кинотеатра.

    Комментарии (4)
    20 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    В Москве выявили 64 тыс. неработающих с теневыми доходами

    В столице доначислили налоги 64 тыс. неработающим москвичам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице по итогам проверки теневых доходов выявили 64 тыс. неработающих горожан, легализовавших поступления и пополнивших бюджет более чем на 9 млрд рублей, сообщили в управлении ФНС по городу.

    В 2025 году установлено 64 тыс. москвичей, которые «формализовали источники получения денежных средств», указали в ведомстве, пишет «Коммерсантъ». По словам руководителя управления Марины Третьяковой, в бюджет от легализованного дохода поступило более десвяти млрд рублей.

    Она уточнила, что НДФЛ стабильно занимает около половины структуры налоговых доходов бюджета Москвы. По итогам 2025 года объем поступлений по этому налогу вырос на 9% в годовом выражении и достиг 2,4 трлн рублей.

    По данным управления, в рамках работы по предотвращению теневой занятости 29 тыс. человек дополнительно задекларировали доходы от операций с имуществом. Также был легализован труд 85 тыс. работников, включая 7 тыс. иностранных граждан, а в бюджет дополнительно доначислено более 2 млрд рублей.

    Ранее россиян предупреждали, что ФНС отслеживает переводы на банковские карты россиян в поисках неучтенных доходов.

    Комментарии (5)
    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 01:24 • Новости дня
    Вор в маске с лицом Якубовича ограбил ювелирный магазин в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Детали ограбления, которое произошло в понедельник, 16 февраля, раскрыли правоохранители, которые задержали рецидивиста – любителя маскарадов.

    В понедельник вечером в ювелирном магазине на Свободном проспекте в Москве появился неизвестный в маске с лицом шоумена и телеведущего Леонида Якубовича. Он разбил витрину и похитил украшения на сумму 1,8 млн рублей, сообщили в столичной прокуратуре.

    Через некоторое время правоохранители задержали грабителя – 29-летнего рецидивиста, передает РИА «Новости».

    Грабитель вину признал, а награбленное нашли у него дома и изъяли. Мужчина арестован.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Благовещенске уснувшего грабителя застала хозяйка дома. Грабитель банка растерял почти все деньги при побеге в Стамбуле.


    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Белоусов наградил ставших Героями России участников СВО медалями «Золотая Звезда»
    Белоусов наградил ставших Героями России участников СВО медалями «Золотая Звезда»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие, проявившие мужество на СВО, получили медали «Золотая Звезда» и именное оружие на церемонии в Москве, сообщили в Минобороны.

    В Национальном центре управления обороной министр обороны РФ Андрей Белоусов провел церемонию награждения военнослужащих, отличившихся при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Им были вручены высшие государственные награды – медали «Золотая Звезда», а также именное стрелковое оружие, сообщает Минобороны.

    Руководитель оборонного ведомства поздравил награжденных, поблагодарил их за проявленные мужество и самоотверженность и подчеркнул, что рассчитывает на их дальнейшую службу в интересах страны.

    По словам министра, вклад каждого из отмеченных военнослужащих имеет большое значение для укрепления оборонного потенциала и обеспечения суверенитета России. «Врученные сегодня награды – это знак признания заслуг военнослужащих перед Отечеством», – заявил Белоусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине за освобождение города Северск медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Белоусов ранее вручал звезды Героя России участникам СВО на Украине 25 ноября прошлого года.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    Власти Москвы провели профилактику Вечного огня

    Власти Москвы провели профилактику Вечного огня

    Власти Москвы провели профилактику Вечного огня
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профилактические работы на мемориале Вечного огня в столице включали проверку горелки и перенос огня с помощью копии исторического факела, сообщили в мэрии.

    Профилактические работы на Вечном огне у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду столицы были проведены в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своём официальном канале в Max. Он напомнил, что Вечный огонь зажгли здесь 8 мая 1967 года, и с тех пор специалисты газового хозяйства города тщательно следят за его состоянием.

    Собянин отметил, что осмотр памятника проводится ежедневно, а профилактика – раз в месяц и накануне крупных государственных праздников. Горелка Вечного огня оборудована системой трехкратного резервирования, что гарантирует устойчивость пламени даже при неблагоприятной погоде. Во время профилактики специалисты очищают элементы конструкции, меняют запальники и удаляют сажу.

    Огонь на время работ переносят на временную горелку с помощью копии исторического факела, которым мемориал был зажжён Леонидом Брежневым. Оригинал этого факела сейчас хранится в Инженерном центре компании «Мосгаз» и является частью экспозиции исторических экспонатов.

    Ранее тысячи активистов «Волонтерской Роты Боевого Братства» и «Молодой Гвардии» провели памятную акцию ко Дню Неизвестного Солдата на Поклонной горе в Москве. До этого в Александровском саду столицы прошла церемония забора частиц Вечного огня для доставки по России и за рубеж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями 3 декабря 1967 года стало событием общенационального масштаба.


    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    Праздничный салют в День защитника Отечества отменили в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества 23 февраля проведен не будет, но состоятся памятные и тематические мероприятия, сообщили в правительстве столицы.

    Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Москве проводиться не будет, передает РИА «Новости».

    Вместо этого в столице пройдут памятные и тематические мероприятия, посвящённые государственному празднику, сообщили в правительстве Москвы.

    В сообщении подчеркивается, что в учреждениях культуры, образовательных организациях и на городских площадках запланированы мероприятия патриотической и просветительской направленности. Городские службы будут работать в обычном режиме, а на площадках, где пройдут события, будут обеспечены все необходимые меры для поддержания порядка и комфортного пребывания москвичей и гостей.

    Москвичам и гостям столицы рекомендовали соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах.

    Ранее юрист Вячеслав Печников рекомендовал при попадании петарды в окно обращаться в полицию.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    В центре Москвы загорелся крупный автосервис

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В здании в Центральном административном округе столицы начался пожар, горит автосервис, сообщил источник в экстренных службах города в пятницу.

    Пожарные расчеты уже приступили к тушению огня в здании на Новой Переведеновской улице, возгоранию присвоили повышенный ранг опасности, сказал собеседник ТАСС.

    По оперативным данным, огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров.

    В октябре в здании автосервиса на 6-й Радиальной улице в Москве произошло возгорание. В мае в подмосковном Подольске огонь распространился по автосервису на площади 1,5 тыс. квадратных метров.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 10:47 • Новости дня
    В Москве высота сугробов побила рекорд 1966 года

    В Москве высота снежного покрова побила рекорд 1966 года

    В Москве высота сугробов побила рекорд 1966 года
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На столичной метеостанции ВДНХ зафиксирована высота снега в 70 сантиметров, что почти в два раза превышает обычные февральские показатели, отмечают синоптики.

    Высота снежного покрова на опорной метеостанции ВДНХ в Москве составила 70 сантиметров, что в 1,8 раза больше климатической нормы для этого времени года,. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, климатическая норма на 21 февраля составляет 38 сантиметров, отмечает РИА «Новости».

    Тишковец отметил, что был побит рекорд 1966 года, когда максимальная высота снега в этот день составляла 64 сантиметра. В центре Москвы на Балчуге высота снежного покрова сейчас составляет 78 сантиметров, в Тушино – 73 сантиметра.

    В Подмосковье самые высокие сугробы зафиксированы в Коломне – 81 сантиметр, Кашире – 83 сантиметра и Черустях – 84 сантиметра. Специалист подчеркнул, что причиной такой аномалии стали обильные снегопады, прошедшие за последние сутки.

    А накануне в столице зафиксировали высоту снежного покрова в 80 сантиметров, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

    Напомним, что активный балканский циклон обрушил на Москву сильные снегопады, способные побить полувековые рекорды осадков. А Минтранс России предупредил о корректировках в работе воздушного транспорта Москвы из-за ожидаемого снегопада.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    При взрыве баллона на стройке в Москве пострадали двое рабочих

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На северо-востоке столицы при проведении работ разорвало емкость с газом, из-за чего травмы получили два человека, сообщил представитель экстренных служб города.

    Инцидент произошел на строительной площадке, расположенной на Новосущевской улице, сказал собеседник РИА «Новости».

    Пострадали два человека, их передали врачам.

    Раненых госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали у пациентов осколочные ранения, причины случившегося устанавливаются.

    В январе на стройке на улице Нижние Мневники взорвались два баллона с пропаном. В августе прошлого года в Центральном детском магазине из-за разгерметизации емкости с газом погиб человек.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 15:31 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще нескольких БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении еще нескольких БПЛА на подлете к Москве
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На подлете к Москве был уничтожен очередной беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Еще два беспилотника, направлявшихся в сторону столицы, были уничтожен оперативными службами. О случившемся сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице на платформе Max.

    На месте обнаружения обломков работают профильные специалисты, проводится обследование территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин ранее в воскресенье сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к столице.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!


    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 16:07 • Новости дня
    Силы ПВО за час сбили 11 летевших на Москву БПЛА
    Силы ПВО за час сбили 11 летевших на Москву БПЛА
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    За последний час силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

    Еще об одном сбитом беспилотнике сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере Max.

    «Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. В аэропортах Москвы приостановили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 01:07 • Новости дня
    Синоптик Леус назвал сроки схода снега в Москве и объяснил их

    Tекст: Катерина Туманова

    В этом году снег в Москве может задержаться дольше, чем показывали средние многолетние наблюдения – до второй половины апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Он рассказал, что климатическим нормам в Москве в XXI века соответствует средняя дата схода снежного покрова 30 марта. Однако самым поздний срок был зафиксирован 16 апреля 2012 года и 17 апреля 2013 года.

    «В 2012 году в конце февраля снежный покров достигал 39 см, а в марте вырастал до 46 см. В 2013 году снежный покров в конце февраля достигал 40 см, а в марте вырастал до 77 см», – привел он в Telegram-канале снежную статистику.

    Сейчас в столице снежный покров порядка 70 см, поэтому, анализируя данные прежних лет, можно предположить, что сход снежного покрова будет позднее средних сроков.

    «Скорее всего, близко к самым поздним срокам: предположу, что снег в Москве сойдёт во второй декаде апреля и ближе к её окончанию», – добавил специалист.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, климатолог предупредил о ранней весне и сложном половодье в России. В Москве высота сугробов побила рекорд 1966 года. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила об ожидаемом приходе метеорологической весны в середине марта.


    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 15:09 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве.

    Силами ПВО Минобороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, написал Собянин на платформе Max.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своем канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что над городом был сбит беспилотник.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!


    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 15:43 • Новости дня
    В московских аэропортах временно ограничили прием и выпуск самолетов
    В московских аэропортах временно ограничили прием и выпуск самолетов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В аэропортах Москвы приостановили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

    В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации, передает РИА «Новости»

    В ведомстве уточнили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Росавиация не раскрывает деталей ограничений и не поясняет, как долго они будут действовать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    Ограничения на прием самолетов сняли в аэропортах Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняты, сообщили в Росавиации.

    Как указывается в Telegram-канале Росавиации, ранее введенные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Между тем петербургский аэропорт Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов в Москву. В администрации аэропорта обратились к пассажирам с просьбой: «В ближайшие часы возможны корректировки расписания рейсов в Москву. В воздушном пространстве столицы введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов», – говорится в Telegram-канале Пулково.

    Пассажирам рекомендовано внимательно следить за обновлениями в онлайн-табло аэропорта и обращать внимание на объявления в терминале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. В аэропортах Москвы приостановили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации