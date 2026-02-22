«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.13 комментариев
Пожар произошел в административном здании на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар на втором этаже административного здания, находящегося в стадии реконструкции, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
В пресс-службе столичного главка МЧС отметили: «Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в здании на реконструкции. В главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Образцова, дом 31, строение 3. Происходит загорание на втором этаже реконструируемого административного здания», передает РИА «Новости».
Ранее в центре российской столице произошло возгорание в историческом здании Дома синодальных композиторов, сообщил источник в оперативных службах.