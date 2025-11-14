Подросток рассказал, как поджег кинотеатр в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемому 16 лет, он пояснил, что познакомился с девушкой через соцсеть и отправил ей свою геолокацию для встречи, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

После этого с ним связался неизвестный, представившийся правоохранителем, и заявил, что подросток якобы дал посторонним свои данные и нарушил закон.

Под угрозой ответственности юноша выполнил все инструкции злоумышленников: он провел обыск в собственной квартире по видеосвязи, отправил фотографию банковской карты отца, пытался перевести деньги на указанный счет. Затем, следуя дальнейшим указаниям, принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров и совершил поджог при помощи зажигалки.

Прокуратура обратилась ко всем законным представителям с просьбой провести беседы с детьми о недопустимости следования подозрительным телефонным указаниям и незамедлительно сообщать о таких ситуациях взрослым.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний в столице попытался устроить пожар в кинотеатре торгово-развлекательного центра «Авиапарк», ему удалось поджечь несколько кресел.

До этого в Омске местный житель поджег служебную машину полиции, он находился под влиянием мошенников.