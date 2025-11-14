Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
Подросток рассказал, как поджег кинотеатр в Москве
Несовершеннолетний житель столицы рассказал обстоятельства того, как, поддавшись манипуляциям злоумышленников в мессенджере, устроил пожар в здании кинотеатра по их указанию, сообщили в прокуратуре города.
Подозреваемому 16 лет, он пояснил, что познакомился с девушкой через соцсеть и отправил ей свою геолокацию для встречи, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
После этого с ним связался неизвестный, представившийся правоохранителем, и заявил, что подросток якобы дал посторонним свои данные и нарушил закон.
Под угрозой ответственности юноша выполнил все инструкции злоумышленников: он провел обыск в собственной квартире по видеосвязи, отправил фотографию банковской карты отца, пытался перевести деньги на указанный счет. Затем, следуя дальнейшим указаниям, принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров и совершил поджог при помощи зажигалки.
Прокуратура обратилась ко всем законным представителям с просьбой провести беседы с детьми о недопустимости следования подозрительным телефонным указаниям и незамедлительно сообщать о таких ситуациях взрослым.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетний в столице попытался устроить пожар в кинотеатре торгово-развлекательного центра «Авиапарк», ему удалось поджечь несколько кресел.
До этого в Омске местный житель поджег служебную машину полиции, он находился под влиянием мошенников.