Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.2 комментария
Медведев оценил назначение «террориста Буданова» главой офиса Зеленского
Медведев назвал отличным выбором назначение Буданова главой офиса Зеленского
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал назначение главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) на должность главы офиса Владимира Зеленского «отличным выбором».
Дмитрий Медведев прокомментировал возможное назначение главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (в РФ он внесен в перечень террористов и экстремистов) на пост руководителя офиса Владимира Зеленского, передает ТАСС.
«Утративший легитимность кровавый клоун выбрал нового главу офиса. Им стал террорист Буданов. Отличный выбор», – заявил Медведев.
Он также выразил сожаление, что пока освободилась только одна должность, отметив, что «другую надо было бы предложить крупному полководцу Залужному», намекая на возможность усиления позиций экс-главкома ВСУ Валерия Залужного во власти Украины. Медведев добавил, что Владимир Зеленский всё равно «не выживет», используя образные выражения по поводу его будущего.
«Впрочем, вряд ли это поможет тряпичной кукле с «накокаинным» носом. Ей все равно не жить, Карабас-Барабас отправит ее в печь», – отметил Медведев.
Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины.
Кирилл Буданов принял это предложение.