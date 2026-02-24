Tекст: Ольга Иванова

Сроки и место нового раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не согласованы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он прокомментировал сообщения о возможном проведении переговоров уже в конце недели, отметив: «В настоящий момент я не могу подтвердить точных сроков, их еще предстоит окончательно согласовать».

Песков подчеркнул, что детали станут известны после того, как между сторонами будет достигнуто понимание по организационным вопросам. Он также сообщил, что информация о месте и времени следующей встречи будет предоставлена дополнительно.

Россия надеется на продолжение переговорного процесса по украинскому урегулированию, заявил Песков. «Мы действительно надеемся, что эта работа будет продолжена», – отметил он, комментируя перспективы дальнейших контактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо заявил о готовности Женевы вновь принять переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию ситуации.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля сообщил, что следующий этап переговоров по вопросу урегулирования конфликта планируется провести в Швейцарии.

Российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин 20 февраля отметил, что Берн больше не может считаться беспристрастным посредником в вопросе урегулирования украинского конфликта.