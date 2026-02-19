Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Зеленский: Новый раунд переговоров пройдет в Швейцарии
Следующий этап переговоров по урегулированию ситуации на Украине планируется организовать в Швейцарии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Следующая встреча будет также в Швейцарии. Это информация, которая у меня есть на сегодня», – заявил Зеленский в интервью на YouTube-канале британского телеведущего Пирса Моргана Piers Morgan Uncensored.
«Следующая встреча будет также в Швейцарии. Это информация, которая у меня есть на сегодня», – заявил Зеленский.
Ранее в Женеве 17-18 февраля прошли переговоры по урегулированию на Украине.
Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые.
Мединский 18 февраля заявил, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время.