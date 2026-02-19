  • Новость часаМВД раскрыло хищение 2 млрд рублей на форме для военных
    Морозы показали Польше цену разрыва торговли с Россией
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
    Эксперт предсказал удвоение цен на бюджетные смартфоны и ноутбуки
    Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль получил пожизненный срок
    Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электричества Украине
    Министр Колокольцев сообщил о масштабной проблеме с кадрами в МВД
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    0 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    33 комментария
    19 февраля 2026, 13:58 • Новости дня

    Служение Отечеству назвали национальной чертой россиян

    Эксперты назвали служение Отечеству частью культурного кода россиян

    Служение Отечеству назвали национальной чертой россиян
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    День защитника Отечества – один из важнейших праздников для большинства россиян. Впрочем, подвиг – это не только выполнение задач на фронте, но также труд педагогов, врачей, рабочих, инженеров и волонтеров. Всех их объединяет идея служения России, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований: «Служение Отечеству: герои нашего времени на фронте и в тылу».

    «23 февраля Россия отмечает День защитника Отечества. В его основе лежит наша традиционная, передающаяся из поколения в поколение ценность – служение Отечеству и личная ответственность за его судьбу», – отметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ.

    «Служение многолико и предполагает не только участие в защите Родины на поле боя. Оно объединяет людей разных поколений и профессий: педагогов, врачей, рабочих, инженеров, волонтеров и всех тех, кто добросовестно занимается своим делом. В основе их деятельности – искренняя любовь к России», – подчеркнул политолог.

    «Идея служения – значимая составляющая нашего культурного кода, 71% россиян близка эта концепция», – привел данные опроса Михаил Мамонов, директор департамента политических исследований ВЦИОМ. «Кроме того, 61% опрошенных на работе «болеют за дело», а зарплата стоит на втором месте по важности», – указал он.

    «Нужно отметить, что для 61% респондентов служение – это прежде всего вооруженные силы. Важно и то, что 73% опрошенных согласны с тем, что участники СВО – такие же герои, как бойцы Великой Отечественной войны», – добавил социолог.

    «Патриотизм и наставничество – это норма жизни, объединяющая поколения», – отметил Андраник Гаспарян, командир центра «Воин», созданного три года назад по инициативе президента Владимира Путина. «За это время мы подготовили свыше 110 тыс. курсантов. Из них более 30 тыс. – в рамках летних военно-патриотических смен «Время юных героев», – сообщил он.

    «В нашем центре работают около 400 инструкторов, большинство из которых – участники боевых действий, ветераны СВО. Некоторые продолжают выполнять задачи в зоне боевых действий. Они – настоящий пример мужества, служения, силы, лидерства и взаимопомощи», – рассказал он.

    Но победа на фронте невозможна без волонтеров, заметил Александр Касауров, советник руководителя аппарата исполкома «Народного фронта». «У нас много ребят, которые были в боях, но «поменяли» автомат на гуманитарные наборы, строительные материалы, медицинские жгуты. Они отправляются закрывать тепловой контур, развозят гуманитарную помощь – это тоже требует огромного мужества», – указал он.

    Подвиг врача, который возвращает бойца к жизни, также стоит в одном ряду со служением солдата, который идет в бой, отметила Дарья Светяш, капитан медицинской службы Вооруженных сил. «Героизм медиков измеряется спасенными жизнями и возвращенным здоровьем. Медработники в тыловых госпиталях, фельдшеры в приграничных районах, медсестры в городских больницах являются частью великого дела – защиты Отечества», – указала она.

    Другой важнейший пример служения – профессия учителя, напомнил Валерий Майоров, советник директора ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». «Педагоги вдохновляют на будущую жизнь и подвиги. Это огромное вложение в развитие Родины и глобального детства. Подвиг преподавателей мы сможем оценить спустя много лет», – подчеркнул он. Спикер напомнил, что одна из форм работы с подростками, которые проживают кризисный период жизни – социализация через волонтерский труд.

    18 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине Россия проводит специальную военную операцию, если Европа будет готовить войну против России, у такой войны будут иной характер и средства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Войн мы не ищем, войн мы не хотим. Но если наши европейские соседи вместо того, чтобы понять свои ошибки и понять, что жить нам все равно вместе придется, если вместо этого понимания они будут готовить войну против нас, как они и объявляют, то президент России Владимир Владимирович Путин не раз на эту тему высказывался и напоминал, что на Украине мы ведем специальную военную операцию, а если они хотят войны, то это будет совсем другая война и совсем другими средствами», – заявил Лавров в интервью Al Arabiya.

    Глава МИД выразил надежду, что политический класс Европы сменится, и в европейских странах начнут преобладать силы, заботящиеся о национальных интересах и гражданах. Лавров добавил, что с такими силами у России будет возможность для диалога и договоренностей, передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что Россия готова вести переговоры с европейскими странами, когда в Европе произойдут перемены. Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон направлял своего представителя для переговоров, однако эта инициатива не принесла новых результатов.

    Министр также отметил, что Россия знает о планах Европы сохранить армию Украины на уровне, достаточном для ведения войны, и интегрировать украинские вооруженные силы в военные структуры Евросоюза. По его словам, Европа гарантирует безопасность только Украине, а не стремится сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.

    «Не вижу, какую роль может сыграть Европа. Европа имела уже несколько возможностей сыграть конструктивную роль», – отметил министр. – «Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. Он заявил, что Европа сейчас находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    Комментарии (41)
    18 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Политолог Ткаченко: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Раннее завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве означает, что Киеву нужно принять решение: либо пересматривать переговорную позицию, либо вовсе отказаться от диалога. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми.

    «На переговорах стоял широкий спектр тем – территориальные вопросы, проблемы безопасности, послевоенный статус Украины», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, раннее завершение встречи в среду означает, что Киеву пора определиться – либо пересматривать переговорную позицию, либо отказываться от диалога. На этом фоне политолог обратил внимание на заявление Владимира Мединского о том, что очередной раунд состоится в ближайшее время.

    «Есть ожидание, что Украина все же станет более сговорчивой», – считает Ткаченко. Однако Европа, направившая своих представителей в Женеву в качестве то ли наблюдателей, то ли группы поддержки украинской делегации, вместе с Киевом будет пытаться найти выход из сложившейся ситуации.

    «Да, большого прогресса в Женеве пока не случилось. Но происходящее – очередное подтверждение: Россия на правильной стороне истории и не собирается «скомкать» завершение военной операции ради сделки, как просит Дональд Трамп. Москва выступает за долгосрочное урегулирование и знает, как достичь всех своих целей», – акцентировал эксперт.

    «Западу следует смириться с этой реальностью. Но пока европейские политики сопротивляются. Они продолжат это делать до тех пор, пока окончательно не рухнет украинская государственность и не развалятся ВСУ. Но это рискованная игра, по итогам которой НАТО может не пережить кризис. Та же участь ждет ЕС, который продемонстрировал неэффективность защиты отдельных государств-членов», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что третий раунд переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию, состоявшийся в Женеве 17-18 февраля, был «тяжелым, но деловым». «Они шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и сегодня около двух часов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Второй день переговоров прошел в закрытом для прессы формате. Представители стран не подписывали какие-либо документы по итогам сегодняшних контактов. Обсуждения в среду возобновлять не планируют. По словам Мединского, «следующая встреча состоится в ближайшее время».

    Напомним, в состав российских переговорщиков также входят замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. США представляют спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, а Украину – руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и секретарь совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.


    Комментарии (4)
    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский подтвердил журналистам, что провел в Женеве встречу с представителями украинской стороны.

    «Да, с украинской», – сказал он, передает ТАСС. Ранее источник агентства в переговорной группе сообщил, что перед вылетом Мединский провел двухчасовые закрытые переговоры в гостинице InterContinental.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (8)
    18 февраля 2026, 21:59 • Новости дня
    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ

    МОК: Подарочные телефоны запрещено вручать спортсменам определенных стран

    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ
    @ Samsung

    Tекст: Вера Басилая

    Международному олимпийскому комитету (МОК) запрещено распространять подарочные телефоны среди спортсменов определенных стран, сообщили в пресс-службе МОК.

    В МОК объяснили, что раздача подарочных телефонов спортсменам из определенных стран, включая Россию, запрещена, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран», – говорится в заявлении МОК.

    В организации подчеркнули, что старались предоставить всем участникам Олимпийских игр возможность получать необходимую информацию, несмотря на ограничения по выдаче устройств.

    Ранее организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не выдали российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны от спонсоров, которые получили другие участники при заселении в Олимпийскую деревню.

    Комментарии (19)
    18 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова

    Захарова сравнила заявление Макрона о свободе слова с признаниями Пугачевой

    Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывания французского президента Эммануэля Макрона о свободе слова, отметив их схожесть с заявлениями певицы Аллы Пугачевой о браке.

    Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о свободе слова. По ее словам, заявления Макрона о том, что «свобода слова – это полная чушь», можно поставить в один ряд с признаниями Аллы Пугачевой о том, что «ее брак с Киркоровым был ненастоящим».

    «Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений», – написала Захарова в Telegram-канале.

    По словам дипломата, первое место делят заявления Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о невыполнении минских соглашений, а второе – рассказ Пугачевой о неискренности брака с Киркоровым.

    Захарова также выразила надежду, что на этом откровения президента Франции не закончатся.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что свобода слова является «полной чушью», теряет смысл, если превращается в инструмент для распространения ненависти.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    Пропавшие в Петербурге мать и две дочери найдены во Владимирской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Местонахождение жительницы Петербурга и ее двух дочерей было установлено, все трое были обнаружены живыми и здоровыми во Владимирской области.

    Следователи установили местонахождение женщины и двух ее дочерей, пропавших в Петербурге, передает ТАСС. Семья была найдена во Владимирской области в ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников.

    В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу отметили: «Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины и двух ее дочерей, в результате которых последние были обнаружены во Владимирской области, их жизни и здоровью ничего не угрожает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две сестры, которых разыскиваkb в Петербурге, ушли вместе с матерью, состоящей в секте «Царская империя». Поиски 11-летней и 18-летней сестер, пропавших в Петербурге, охватили 15 регионов, включая Москву и Московскую область.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя

    Эксперт Шапкин счел маркетингом сертификацию веганского алкоголя

    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя
    @ Axel Heimken/DPA/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Несмотря на то, что алкоголь делается, как правило, из растительного сырья, в нем могут оказаться продукты животного происхождения, сказал газете ВЗГЛЯД глава Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя первую в России выдачу веганского сертификата на алкоголь компании из Башкортостана.

    В Роскачестве сообщили, что в России впервые был выдан веганский сертификат на алкогольную продукцию. Отмечается, что производитель подтвердил соответствие требованиям ГОСТ, что исключает содержание компонентов животного происхождения.

    «Наличие в алкоголе продуктов животного происхождения зависит от способа производства и очистки напитка. Соответственно, в составе могут присутствовать рыбий клей, желатин, яичный белок и так далее. Но мне кажется, ерунда это все. Чистый маркетинг», – говорит Шапкин.

    Он пояснил, что вино и пиво иногда осветляют с помощью веществ животного происхождения: яичного белка, желатина, казеина (молочный белок) или рыбьего клея (из плавательных пузырей рыбы). Эти вещества используются в процессе фильтрации, обычно не остаются в заметном количестве в готовом продукте, но формально участвуют в производстве. Также некоторые ликеры и коктейльные ингредиенты могут содержать мед, сливки, молочные компоненты или яичный желток.

    А вот крепкий алкоголь, например, водка, виски или ром, чаще всего не содержит животных ингредиентов, но возможны исключения на этапе фильтрации или ароматизации. А вот медовуха делается из меда, поэтому веганский сертификат ей никак не получить.

    «Вообще, весь алкоголь в нашей стране по ГОСТу сделан. Иначе нельзя. И нужно понимать, что то, что ранее подобные сертификаты никому не выдавались, не значит, что во всем алкоголе содержатся продукты животного происхождения», – заключил Шапкин.

    Ранее сообщалось, что за январь этого года в России выросли розничные продажи водки по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году почти на 2%. А объем реализации ликеро-водочных изделий увеличился на 17,7%.

    Комментарии (12)
    18 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев: Началась схватка свидомого фельдмаршала Залужного и коверного клоуна Зеленского
    Медведев: Началась схватка свидомого фельдмаршала Залужного и коверного клоуна Зеленского
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией высказался о начавшейся публичной борьбе между президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал интервью бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Британии Валерия Залужного.

    В своем Telegram-канале Медведев заявил: «Ну, вот и все. Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м». Он добавил: «Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном».

    Залужный в интервью Associated Press рассказал о разногласиях с Владимиром Зеленским, открыто указав на конфликты с ним. Российский политик считает, что борьба между Зеленским и Залужным только начинается и обещает быть острой.

    По мнению экспертов, Залужный находится под серьезным влиянием британских спецслужб, и его дальнейшие действия могут быть попыткой усилить свои политические позиции. Пока бывший главком ВСУ не объявлял официально о планах, однако его последние заявления и шаги считают возможной подготовкой к борьбе за власть на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в интервью Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. Он заявил, что чиновники не выделили необходимые силы и вооружения для успешного наступления.

    Залужный также рассказал, что в 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в его штабе, но он  пригрозил офису Зеленского возможным вызовом подкрепления в Киев.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что на Украине реальную власть имеют неонацисты. Джонсон считал, что Залужный ближе к нацистам, чем Зеленский, который не пользуется их доверием.


    Комментарии (6)
    18 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Умеров назвал задачи следующего этапа переговоров по Украине

    Умеров назвал консенсус следующим этапом переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава украинской делегации на переговорах в Женеве Рустем Умеров заявил, что следующим этапом мирного процесса по урегулированию ситуации на Украине станет достижение консенсуса с российской стороной по ключевым вопросам.

    По его словам, решения должны быть представлены на рассмотрение лидерам обеих стран, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram телеканала «Новости.live».

    «Следующий шаг – достичь необходимого уровня консенсуса и представить решения на рассмотрение президентов. Наша задача – подготовить практическое, а не только формальное основание для таких решений», – подчеркнул Умеров.

    Умеров отметил, что по итогам встречи в Женеве был достигнут определенный прогресс, однако на данном этапе стороны не разглашают все детали переговорного процесса.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.

    Комментарии (3)
    18 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ 2023 года
    Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ 2023 года
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Контрнаступление украинской армии летом 2023 года провалилось из-за того, что Владимир Зеленский не выделил необходимых ресурсов, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Контрнаступление украинской армии летом 2023 года провалилось из-за недостатка ресурсов, которые не предоставил президент Владимир Зеленский, заявил бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Британии Валерий Залужный в интервью Associated Press, передает РБК.

    По его словам, отсутствие концентрированной силы не позволило реализовать план захвата части Запорожской области и продвижения к Азовскому морю.

    Залужный пояснил, что войска были рассредоточены и их наступательная мощь оказалась ослаблена. Он подчеркнул, что план разрабатывался при участии партнеров по НАТО и предусматривал перерезание путей снабжения Крыма.

    Владимир Зеленский ранее заявлял, что операция не принесла ожидаемых результатов, поскольку Киев не получил необходимого количества оружия от западных стран, а численности армии не хватало для быстрого наступления. Контрнаступление началось в июне 2023 года, однако западные партнеры и Украина признавали его медленный темп.

    В Минобороны России тогда сообщали, что за полгода украинская армия потеряла более 125 тыс. солдат. Зеленский отмечал, что Киев хотел начать операцию раньше, но для этого требовалось западное вооружение, которое поступило с опозданием.

    Валерий Залужный заявил о давлении со стороны офиса Владимира Зеленского и западных партнеров на командование вооруженных сил Украины в ходе подготовки к летнему контрнаступлению 2023 года.

    Залужный отметил, что Украина находится в «затяжной войне» и выйти из нее почти невозможно из-за недостаточной военной поддержки Запада.

    Комментарии (4)
    18 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба планируют совместно отметить столетие со дня рождения Фиделя Кастро, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «В этом году мы будем отмечать 100-летие Фиделя Кастро. Будем делать это вместе», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Фидель Кастро известен как один из лидеров революционного движения на Кубе. Он возглавлял совет министров страны с 1959 по 2008 год. Он скончался в 2016 году.

    В среду Путин встретился в Кремле с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

    В мае прошлого году в зале святой Екатерины Большого Кремлевского дворца состоялась встреча между Путиным и главой Кубы Мигелем Диас-Канелем.

    Комментарии (9)
    18 февраля 2026, 15:01 • Новости дня
    Захарова объяснила интерес Франции к делу Навального лягушками

    Захарова: Появление лягушек вызвало интерес Франции к делу Навального

    Захарова объяснила интерес Франции к делу Навального лягушками
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала повышенное внимание французских политиков к делу Алексея Навального.

    Захарова предположила, что интерес связан с появлением лягушек, чьи лапки во Франции считаются деликатесом, передает РИА «Новости».

    «Я не знаю, может быть, это просто потому, что в деле появились лягушки», – заявила она на брифинге.

    Дипломат также напомнила главе МИД Франции Жан-Ноэлю Барро о «деле о ядах» времен Людовика XIV, когда для раскрытия преступлений с отравлениями французская сторона предоставляла убедительные доказательства. Захарова подчеркнула, что в XIX веке во Франции активно использовали научные методы для установления фактов отравления.

    По мнению Захаровой, современным французским властям следовало бы задаться вопросом, где конкретные формулы и доказательства.

    Ранее посольство России назвало заявления Запада об «отравлении Навального» ядом древесной лягушки цирком и некропропагандой.

    Захарова назвала заявления об «отравлении Навального» вбросом Запада.

    Комментарии (2)
    19 февраля 2026, 00:04 • Новости дня
    Лавров сообщил об обсуждении с американцами в Женеве «понимания Аляски»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская и американская делегации продолжили обсуждать на переговорах в Женеве «понимание Аляски», касаемо первопричин украинского конфликта и их устранения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Мы сейчас с американцами в Женеве будем продолжать обсуждать "понимание Аляски", которое строилось на признании первопричин конфликта и на необходимости их устранения», – приводит ТАСС слова Лаврова в интервью Al Arabiya.

    Глава российского МИД подчеркнул, что в рамках этого понимания исключаются членство Украины в НАТО и попытки опровергнуть волеизъявление жителей Донбасса, которые в условиях дискриминации и преследований со стороны киевских властей выбрали возвращение в состав России. «Это признавалось и, надеюсь, признается по итогам тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске», – заявил Лавров.

    Кроме того он отметил, что отношения России и США при нынешней американской администрации носят прагматичный характер. По словам министра, Москва признает национальные интересы США, а американская сторона в свою очередь признает интересы России. Там, где позиции совпадают, странам следует осуществлять совместные проекты, а где не совпадают – стремиться не допускать конфронтации.

    Лавров добавил, что при этом после саммита на Аляске, несмотря на переговоры, Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», призвал Индию прекратить покупать российскую нефть, а также ограничил участие России в нефтяной отрасли Венесуэлы. По словам министра, параллельно с женевскими переговорами Москва и Вашингтон договорились о создании двусторонней экономической рабочей группы для обсуждения взаимных выгод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые. Москва назвала санкции США преградой для налаживания торговых отношений.

    Лавров заявлял, что договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США на Аляске в августе, сохраняются и по-прежнему актуальны. Президенты России и США в августе провели переговоры на Аляске. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.

    Комментарии (6)
    18 февраля 2026, 15:36 • Новости дня
    МВД предложило ввести лимит на переводы по NFC

    МВД предложило ограничить снятие наличных и NFC-переводы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство внутренних дел России рассматривает возможность введения лимита на переводы через NFC до 50 тыс. рублей в день и периода охлаждения при снятии наличных.

    МВД предложило ввести период охлаждения для снятия наличных денег в кассах, чтобы предотвратить мошеннические действия. Новую инициативу о введении ограничений на операции с денежными средствами озвучил заместитель министра внутренних дел Андрей Храпов, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что ведомство рассматривает возможность ограничения переводов денег через NFC-технологии до 50 тыс. рублей в день.

    Храпов пояснил, что услуги дропперов становятся менее востребованными, а мошенники используют новые схемы: потерпевшие снимают деньги в кассах и передают их курьерам, либо переводят средства на дропперские карты через NFC. Сейчас пока отсутствует период охлаждения и ограничения по сумме снятия наличных.

    Глава МВД Владимир Колокольцев ранее отмечал, что новая мера процессуального принуждения, позволяющая приостанавливать операции с денежными средствами, помогает предотвращать хищения и блокировать попытки вывода активов до судебного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД сообщили, что мошенники часто используют предлог «записи на прием» в госорганизацию для получения кода из СМС.

    А в ВТБ отмечали, что каждый второй случай хищения наличных средств в России связан с тем, что люди лично передают деньги мошенникам под угрозами и давлением.

    До этого в МВД предупредили, что злоумышленники начали представляться сотрудниками госорганов и банков, чтобы убедить граждан отменить самозапрет на получение кредитов.

    Комментарии (2)
    18 февраля 2026, 18:57 • Новости дня
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что демографическое развитие и сбережение народа остаются национальным приоритетом на долгие годы.

    Путин отметил, что современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры и диагностические лаборатории имеют большое значение для поддержки семей, материнства и детства, а также заботы о старшем поколении и повышения качества жизни граждан, передает ТАСС.

    «Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. Вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Ранее российский лидер заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    Комментарии (27)
    Bloomberg: Замедление Telegram нарушило связь в российских войсках
    Военкора «Ахмата» уличили в незаконном ношении награды «Вагнера»
    Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании
    В Польше раскололась партия из правящей коалиции Туска
    «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем»
    Центры данных научились хранить информацию в стекле тысячелетиями
    Нейробиологи раскрыли тайну затяжного горя после смерти близких

    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев

    Амбициозные планы США по бурному экспорту СПГ сделают американцев беднее, а американскую экономику – слабее. Еще недавно об этом говорили как о нестрашной страшилке, а теперь это обретает вполне конкретные очертания. 2025 год и эта зима показали, что опасность вполне реальная. Действия Вашингтона спасению ситуацию могут сильно не понравиться Европе, зато для России это будет иметь неплохой исход. Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Морозы показали Польше цену разрыва торговли с Россией

    До двух тысяч рублей в сутки вынуждены платить сегодня многие польские семьи за отопление. Поляки винят за это и аномальные морозы, и политику Евросоюза, но главное – собственное правительство, де-факто поставившее их в подобное положение. Каким образом это произошло и причем тут разрыв торговли Польши с Россией? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

