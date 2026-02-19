Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Служение Отечеству назвали национальной чертой россиян
Эксперты назвали служение Отечеству частью культурного кода россиян
День защитника Отечества – один из важнейших праздников для большинства россиян. Впрочем, подвиг – это не только выполнение задач на фронте, но также труд педагогов, врачей, рабочих, инженеров и волонтеров. Всех их объединяет идея служения России, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований: «Служение Отечеству: герои нашего времени на фронте и в тылу».
«23 февраля Россия отмечает День защитника Отечества. В его основе лежит наша традиционная, передающаяся из поколения в поколение ценность – служение Отечеству и личная ответственность за его судьбу», – отметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ.
«Служение многолико и предполагает не только участие в защите Родины на поле боя. Оно объединяет людей разных поколений и профессий: педагогов, врачей, рабочих, инженеров, волонтеров и всех тех, кто добросовестно занимается своим делом. В основе их деятельности – искренняя любовь к России», – подчеркнул политолог.
«Идея служения – значимая составляющая нашего культурного кода, 71% россиян близка эта концепция», – привел данные опроса Михаил Мамонов, директор департамента политических исследований ВЦИОМ. «Кроме того, 61% опрошенных на работе «болеют за дело», а зарплата стоит на втором месте по важности», – указал он.
«Нужно отметить, что для 61% респондентов служение – это прежде всего вооруженные силы. Важно и то, что 73% опрошенных согласны с тем, что участники СВО – такие же герои, как бойцы Великой Отечественной войны», – добавил социолог.
«Патриотизм и наставничество – это норма жизни, объединяющая поколения», – отметил Андраник Гаспарян, командир центра «Воин», созданного три года назад по инициативе президента Владимира Путина. «За это время мы подготовили свыше 110 тыс. курсантов. Из них более 30 тыс. – в рамках летних военно-патриотических смен «Время юных героев», – сообщил он.
«В нашем центре работают около 400 инструкторов, большинство из которых – участники боевых действий, ветераны СВО. Некоторые продолжают выполнять задачи в зоне боевых действий. Они – настоящий пример мужества, служения, силы, лидерства и взаимопомощи», – рассказал он.
Но победа на фронте невозможна без волонтеров, заметил Александр Касауров, советник руководителя аппарата исполкома «Народного фронта». «У нас много ребят, которые были в боях, но «поменяли» автомат на гуманитарные наборы, строительные материалы, медицинские жгуты. Они отправляются закрывать тепловой контур, развозят гуманитарную помощь – это тоже требует огромного мужества», – указал он.
Подвиг врача, который возвращает бойца к жизни, также стоит в одном ряду со служением солдата, который идет в бой, отметила Дарья Светяш, капитан медицинской службы Вооруженных сил. «Героизм медиков измеряется спасенными жизнями и возвращенным здоровьем. Медработники в тыловых госпиталях, фельдшеры в приграничных районах, медсестры в городских больницах являются частью великого дела – защиты Отечества», – указала она.
Другой важнейший пример служения – профессия учителя, напомнил Валерий Майоров, советник директора ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». «Педагоги вдохновляют на будущую жизнь и подвиги. Это огромное вложение в развитие Родины и глобального детства. Подвиг преподавателей мы сможем оценить спустя много лет», – подчеркнул он. Спикер напомнил, что одна из форм работы с подростками, которые проживают кризисный период жизни – социализация через волонтерский труд.