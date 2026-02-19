Служение Отечеству назвали национальной чертой россиян

Эксперты назвали служение Отечеству частью культурного кода россиян

Tекст: Олег Исайченко

«23 февраля Россия отмечает День защитника Отечества. В его основе лежит наша традиционная, передающаяся из поколения в поколение ценность – служение Отечеству и личная ответственность за его судьбу», – отметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ.

«Служение многолико и предполагает не только участие в защите Родины на поле боя. Оно объединяет людей разных поколений и профессий: педагогов, врачей, рабочих, инженеров, волонтеров и всех тех, кто добросовестно занимается своим делом. В основе их деятельности – искренняя любовь к России», – подчеркнул политолог.

«Идея служения – значимая составляющая нашего культурного кода, 71% россиян близка эта концепция», – привел данные опроса Михаил Мамонов, директор департамента политических исследований ВЦИОМ. «Кроме того, 61% опрошенных на работе «болеют за дело», а зарплата стоит на втором месте по важности», – указал он.

«Нужно отметить, что для 61% респондентов служение – это прежде всего вооруженные силы. Важно и то, что 73% опрошенных согласны с тем, что участники СВО – такие же герои, как бойцы Великой Отечественной войны», – добавил социолог.

«Патриотизм и наставничество – это норма жизни, объединяющая поколения», – отметил Андраник Гаспарян, командир центра «Воин», созданного три года назад по инициативе президента Владимира Путина. «За это время мы подготовили свыше 110 тыс. курсантов. Из них более 30 тыс. – в рамках летних военно-патриотических смен «Время юных героев», – сообщил он.

«В нашем центре работают около 400 инструкторов, большинство из которых – участники боевых действий, ветераны СВО. Некоторые продолжают выполнять задачи в зоне боевых действий. Они – настоящий пример мужества, служения, силы, лидерства и взаимопомощи», – рассказал он.

Но победа на фронте невозможна без волонтеров, заметил Александр Касауров, советник руководителя аппарата исполкома «Народного фронта». «У нас много ребят, которые были в боях, но «поменяли» автомат на гуманитарные наборы, строительные материалы, медицинские жгуты. Они отправляются закрывать тепловой контур, развозят гуманитарную помощь – это тоже требует огромного мужества», – указал он.

Подвиг врача, который возвращает бойца к жизни, также стоит в одном ряду со служением солдата, который идет в бой, отметила Дарья Светяш, капитан медицинской службы Вооруженных сил. «Героизм медиков измеряется спасенными жизнями и возвращенным здоровьем. Медработники в тыловых госпиталях, фельдшеры в приграничных районах, медсестры в городских больницах являются частью великого дела – защиты Отечества», – указала она.

Другой важнейший пример служения – профессия учителя, напомнил Валерий Майоров, советник директора ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». «Педагоги вдохновляют на будущую жизнь и подвиги. Это огромное вложение в развитие Родины и глобального детства. Подвиг преподавателей мы сможем оценить спустя много лет», – подчеркнул он. Спикер напомнил, что одна из форм работы с подростками, которые проживают кризисный период жизни – социализация через волонтерский труд.