Путин заявил о невозможности замены судей технологиями

Путин: Технологии никогда не заменят судью

Tекст: Валерия Городецкая

«Конечно, технологии развиваются, идут вперед, причем такими темпами, что за ними даже не успеваешь следить. И что будет уже завтра, трудно предсказать. Но бесспорно, что во всяком случае сегодня никакие технологии не заменят судью», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что решения судей непосредственно затрагивают судьбы людей и должны приниматься человеком, способным уловить и понять тончайшие нюансы каждого отдельного дела. По его словам, только судья на основе личного опыта, общей культуры, интуиции и характера способен проявить чувство справедливости и гуманизма, которые зачастую играют ключевую роль в исходе правовых споров.

Ранее Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.

Он призвал Верховный суд формировать единые подходы к рассмотрению дел.