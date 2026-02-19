В Москве арестовали министра культуры Башкирии по делу о взятке и растрате

Суд арестовал министра культуры Башкирии Шафикову по делу о взятке и растрате

Tекст: Тимур Шайдуллин

Басманный суд Москвы принял решение арестовать министра культуры Башкирии Амину Шафику до 17 апреля 2026 года, передает ТАСС из зала суда. Заседание проходило в закрытом режиме, а ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено. Решение огласила судья Евгения Николаева.

Как сообщили в суде, Шафикова обвиняется в совершении двух преступлений: получении взятки и растрате, обе статьи предусматривают особо крупный размер. Следственный комитет РФ официально предъявил Шафиковой обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Шафикова была задержана в Уфе и этапирована в Москву, где ей были предъявлены обвинения. По данным следствия, министр культуры Башкирии подозревается в хищении бюджетных средств и получении незаконного вознаграждения. Подробности инкриминируемых преступлений следствие пока не раскрывает.

Газета ВЗГЛЯД сообщила о задержании министра культуры Башкирии накануне, вместе с Шафиковой задержали народного артиста Башкирии, директора государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдана Яруллина. В тот же день с Аминой Шафиковой начали проводить следственные действия.

Ранее в январе в Башкирии задержали директора Государственного академического симфонического оркестра региона Артура Назиуллина и директора Башкирской государственной филармонии Алмаза Саетова.



