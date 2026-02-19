Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
В Москве арестовали министра культуры Башкирии по делу о взятке и растрате
Суд арестовал министра культуры Башкирии Шафикову по делу о взятке и растрате
Басманный суд Москвы заключил под стражу министра культуры Башкирии Амину Шафикову по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и растрате.
Басманный суд Москвы принял решение арестовать министра культуры Башкирии Амину Шафику до 17 апреля 2026 года, передает ТАСС из зала суда. Заседание проходило в закрытом режиме, а ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено. Решение огласила судья Евгения Николаева.
Как сообщили в суде, Шафикова обвиняется в совершении двух преступлений: получении взятки и растрате, обе статьи предусматривают особо крупный размер. Следственный комитет РФ официально предъявил Шафиковой обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Шафикова была задержана в Уфе и этапирована в Москву, где ей были предъявлены обвинения. По данным следствия, министр культуры Башкирии подозревается в хищении бюджетных средств и получении незаконного вознаграждения. Подробности инкриминируемых преступлений следствие пока не раскрывает.
Газета ВЗГЛЯД сообщила о задержании министра культуры Башкирии накануне, вместе с Шафиковой задержали народного артиста Башкирии, директора государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдана Яруллина. В тот же день с Аминой Шафиковой начали проводить следственные действия.
Ранее в январе в Башкирии задержали директора Государственного академического симфонического оркестра региона Артура Назиуллина и директора Башкирской государственной филармонии Алмаза Саетова.