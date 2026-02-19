Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Порноактриса пообещала лыжнику Коростелеву секс-марафон за олимпийскую медаль
Порноактриса Мэри Рок пообещала российскому лыжнику Савелию Коростелеву секс-марафон в случае его победы на Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
Рок призналась, что следит за выступлениями Коростелева и переживает за него. Она отметила, что спортсмену совсем немного не хватило до бронзовой медали, но выразила уверенность, что в следующем марафоне он сможет занять призовое место.
«Обещаю 16-часовой секс-марафон, если он выиграет медаль», – сказала Рок.
Ранее тренер Егор Сорин заявил, что Коростелев и Непряева неудовлетворительно окончили спринтерские гонки на Олимпиаде, однако это не критичный показатель.